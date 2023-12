Manel Fuentes impacta con una imagen de su pierna tras sufrir un accidente

Las caras más conocidas de Atresmedia se han reunido para celebrar que, esta Navidad, el grupo de comunicación se ha convertido en un lugar mágico. Por eso, Y ahora Sonsoles se coló este lunes en la grabación del anuncio promocional para la ocasión.

Sonsoles Ónega, por supuesto, es una de las protagonistas del spot, en el que no faltan caras tan reconocibles como Wyoming, Jorge Fernández, Supremme Deluxe, Matías Prats, Eva González o Roberto Leal.

Tampoco falta Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena o The Floor, que hacía un chascarrillo por el último percance de salud que estaba a punto de desvelar: "Estamos rodando también lo que sería la quinta parte de la Guerra de las Galaxias, y a mí me va a tocar ser soldado de asalto".

La pierna de Manel Fuentes tras su accidente. ATREMEDIA

Entonces, el presentador catalán enseñaba los estragos de un accidente reciente del que aún tiene secuelas. "El peroné. Primicia para Sonsoles, se me cruzó un patinete en mi vida", contaba el presentador, que enseñaba una impactante imagen de su pierna.