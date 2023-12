Chenoa se sincera, entre carcajadas, sobre su corto matrimonio con Miguel Encinas: "Me salió fatal"

Después de poco más de un año, Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas pusieron fin a su matrimonio este noviembre. No obstante, pese a la ruptura, la cantante y presentadora se encuentra viviendo un buen momento gracias al éxito de 'OT2023' y no ha tenido problemas en pronunciarse sobre el fin de su relación, según informa la revista SEMANA.

Las declaraciones de la extriunfita han tenido lugar en el último programa del podcast de Europa FM que ella misma presenta, 'Tómatelo menos enserio'. Junto al resto de colaboradores, Chenoa hablaba de los planes de los que más orgullosos se sentía cada uno. En este momento, la presentadora rompía a carcajadas y sus compañeros le preguntaban si se había acordado de su boda.

Chenoa respondía con un no, aunque no negaba que su boda podría haber sido uno de esos eventos. "Me lo curré un montón, te lo digo en serio", añadía de nuevo entre risas. "Me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa", terminaba diciendo la cantante.

En medio de la jocosa conversación, la invitada al programa y actriz Claudia Traisac, le preguntaba a Chenoa si seguía casada. "No, me salió fatal", contestaba de manera natural la presentadora.

El enlace se produjo durante el verano de 2022 en Mallorca tras un noviazgo que había surgido en 2019. La pareja se dio el sí quiero en una boda marcada por la ausencia de algunos de los compañeros de Chenoa en 'OT1'.

Desde que se conociese el final del matrimonio de la cantante y Miguel Sánchez Encinas, se ha especulado sobre los motivos que llevaron a la pareja a terminar con la relación. Sin embargo, según ha trascendido en el último mes, la ruptura se produjo por la incompatibilidad profesional de ambos.

Aunque la ruptura pilló de sorpresa al entorno de la pareja, Chenoa y Miguel siguen intercambiando mensajes en sus publicaciones de Instagram, lo que hace suponer que la relación habría finalizado en buenos términos.