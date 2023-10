Carmen Borrego y Alejandra Rubio, sobre la entrevista de Bigote Arrocet: "Pesa más el respeto a la memoria que lo que diga nadie"

Así es la vida ha contado con dos colaboradoras estrella para comentar la entrevista de Bigote Arrocet en la revista Diez minutos: Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Ambas han opinado sobre las palabras del humorista sobre su relación con María Teresa Campos.

No obstante, para la hermana de Terelu Campos ha sido más difícil: "Para mí, pesa más el respeto a la memoria de mi madre que lo que diga nadie. Si sintiera que me tuviera que defender de algo, lo haría".

Por otro lado, Alejandra Rubio sí que ha decidido dar su opinión. Y primero lo ha hecho sobre que Edmundo Arrocet asegure que cuidó de María Teresa durante las noches.

"Mi abuela tenía un portero porque era una casa muy grande. No sé si cuando llega Edmundo ese portero estaba ya, pero si ya vivía con su pareja y se sentía protegida y se podían ahorrar ese gasto... No me parece nada del otro mundo. No creo que tuviera que vigilar la puerta", ha explicado la nieta de la periodista.

En cuanto al tema de matrimonio, el cual Arrocet asegura que era una idea de María Teresa, Alejandra ha lanzado: "Casarse para tener una pensión no lo sé, casarse por amor sí porque mi abuela estaba enamoradísima, pero esta relación le hizo mucho mal a mi abuela".

"Mi madre tuvo muchos momentos de felicidad con él, fueron seis años. Fue feliz, pero luego las cosas no fueron como tuvieron que ser", ha añadido Carmen Borrego.

A este respecto, la hija de Terelu Campos ha dicho: "Él estaba ausente muchos meses. Era una persona que viajaba mucho y a lo mejor estaba seis meses en Chile..."

"Me sorprende que diga que mi madre le llama por fotos con unas mujeres en un apartamento, porque si son amigas, ¿Por qué no van a visitarlas a su casa, la vivienda con mi abuela?", ha expresado Rubio.

La colaboradora ha asegurado que sí acabó la relación con María Teresa Campos por WhatsApp. "Cortó de muy malas formas", ha señalado Alejandra.

Ante la insistencia de algunos colaboradores a que Carmen Borrego contestara, la tertuliana se ha mostrado firme: "Estoy en mi absoluto derecho de no pronunciarme de algo que mi madre no pueda contestar ya".

No obstante, la tertuliana ha expresado que la entrevista ha sido "una bomba para el corazón" tan solo un mes después del fallecimiento de María Teresa.