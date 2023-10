La entrevista que, en exclusiva, ha concedido Edmundo Arrocet a la revista Diez minutos, donde habla de su relación con María Teresa Campos y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Esta última se incorporó el pasado martes como colaboradora de Vamos a ver, el matinal presentado por Joaquín Prat en Telecinco.

Así, este miércoles, el programa de Mediaset ha comentado la entrevista que Bigote Arrocet ha concedido al citado medio y Alessandro Lecquio no ha podido evitar recordar el episodio que vivió su pareja con el humorista.

"Hizo varios reportajes para la revista ¡Hola! y uno de ellos se lo hizo mi mujer, María Palacios", ha comenzado el conde que, inmediatamente después, no ha podido ocultar su enfado: "Este tipo es un desgraciado, pero eso no quita que en su momento hiciera muy feliz a María Teresa".

"Mi mujer me describió una relación idílica, se querían muchísimo", ha agregado Alessandro Lecquio que, finalmente, ha sentenciado: "Por estadística, parte de lo que dice es mentira y otra parte será cierta, pero este tipejo no sabe lo que es el respeto y cuando respeto es a María Teresa Campos. No puedes presumir de respeto a una persona cuando estás ensuciando así su legado".