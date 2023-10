Un abogado, sobre la ley de bienestar animal: "Es buena, los animales son seres sintientes y esto nos obliga a que tengan una buena salud"

La entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal ha generado una gran repercusión en nuestro país. Por ello, este miércoles, La mirada crítica ha contactado en directo con el abogado Xavier Abat para analizar el hecho de que las mascotas estén dentro de la unidad familiar.

Así, tras analizar la ley, el protagonista ha apuntado: "Creo que es algo muy acorde a los nuevos tiempos. En el año 2021 hubo una modificación del Código Civil, se cambió el régimen jurídico de los animales".

"Hay que recordar que los animales ya no son cosas, no se pueden vender, enajenar o embargar. Son seres sintientes, tienen personalidad y, además, la ley de bienestar animal dice claramente que tienen que formar parte de nuestro núcleo familiar e integrarse en nuestra familia", ha apuntado Abat.

De la misma manera, el abogado ha agregado que "la ley nos obliga a que los animales tengan la salud que deben tener, la adecuada, la obligación de llevarlos al veterinario si están malitos y que no compute para despedirnos": "No hablamos de voy a casa a cambiar el agua a la pecera, estamos hablando de que a una persona se la despidió de forma improcedente porque estaba en el veterinario con su perro enfermo".

"Esta ley es buena. Imagínate que estás trabajando y tu perro está enfermo, grave. Qué vas a hacer, ¿lo vas a dejar morir? Pues no, la ley de bienestar animal no nos permite dejar morir animales y te obliga a cuidar de los mismos. Las empresas deben exigir aportar justificantes, como cuando estás malo o tienes a un familiar enfermo. Si dices que no vas porque le tienes que cambiar el agua al pez, pues te despedirán por burro", ha sentenciado Xavier Abat.