Carmen Borrego se estrena como colaboradora de 'Vamos a ver': "Edmundo es lo peor que le pasó a mi madre en la vida"

El fallecimiento de María Teresa Campos ha supuesto para su familia un duro golpe del que aún están intentando recuperarse. Para ello, tanto las hijas de la comunicadora como Alejandra Rubio, su nieta, han optado por regresar a sus puestos de trabajo para, al menos, mantenerse ocupadas.

Así, este martes, Carmen Borrego se ha incorporado como colaboradora a la sección del Club Social de Vamos a ver, el matinal de Telecinco capitaneado por Joaquín Prat, donde ha compartido sofá con Alessandro Lecquio.

Así, la colaboradora ha destacado que estaba "encantada" con su fichaje por el matinal, aunque ha señalado que las mañanas son la parte más dura tras haber perdido a su madre, pues era el momento en el que más estaban y se preocupaban por ella: "A veces me da la sensación de que la gente piensa que mi madre se ha marchado hace un año, pero no hace ni un mes".

"Yo sigo teniendo momentos muy duros, noches muy duras. Hablo mucho con ella, me relaja. Lo que pasa es que quiero que me conteste y eso es muy difícil", ha agregado la nueva incorporación que, además, ha recalcado que nunca ha dicho "nada malo de Gustavo": "Yo no tengo ningún problema en que esté en Gran Hermano, no tengo ningún problema personal con él. Hemos tenido nuestras movidas, como las tienen todas las personas que llevan conviviendo 34 años".

Edmundo Arrocet ha regresado a España cuando está a punto de cumplirse un mes de la muerte de María Teresa Campos. Una inesperada vuelta que ha pillado a muchos por sorpresa y que, según apuntan diferentes fuentes, obedecería a un claro motivo.

"Yo he tenido enfados con Gustavo, de la misma manera que él los ha tenido conmigo, pero yo no he oído a Gustavo decir una mala palabra de mi madre ni creo que lo vaya a oír. Yo estoy muy tranquila", ha sentenciado Carmen Borrego.

Finalmente, Joaquín Prat ha apuntado que Edmundo Arrocet había visitado España para dar una entrevista en exclusiva a una revista que saldrá el miércoles 4 de octubre, a lo que Borrego ha apuntado que nunca había hablado de él y únicamente se había limitado responder a las declaraciones de este. Sin embargo, la colaboradora ha querido sentenciar: "Edmundo Arrocet es lo peor que le pasó a mi madre en la vida".