Antonio Rossi revela que Gustavo, el chófer, llamó "sinvergüenza" a Carmen Borrego por no defenderle "públicamente"

Desde que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, entró en la casa de GH VIP 8 han sido muchos los rumores acerca de por qué se enturbió su relación con Carmen Borrego y Terelu Campos, hijas de la comunicadora que falleció el pasado 5 de septiembre a causa de una insuficiencia respiratoria grave.

Así, este lunes, Antonio Rossi, desde el Club Social de Vamos a ver ha comentado que la relación de Gustavo con las hijas de María Teresa "salta por los aires el 12 de enero": "Venía ya tocada por una entrevista que dio María Teresa Campos con Gustavo, el enfrentamiento que tuvieron...".

"Carmen Borrego consideraba que ella tenía que cobrar la parte correspondiente como representante de su madre y que el 100% no lo tenía que cobrar Gustavo, como quería su madre que se hiciera", ha apuntado el colaborador del matinal.

Pese a la voluntad de la comunicadora, Borrego no cedió y "cobró el 20%", algo que no gustó nada a Gustavo y que comenzó a enfriar su relación con las hijas de María Teresa. Además, Antonio Rossi ha precisado la fecha exacta en la que se rompió del todo la relación con las Campos.

Así, después del reparto del dinero de la entrevista, en Sálvame "un colaborador dice que hay mil horas de grabación de Alejandra, María Teresa, Carmen y Terelu... cosa que es mentira. Este colaborador dice que son imágenes en el baño, reuniones, en la habitación...".

"Carmen Borrego, en lugar de defender a Gustavo, dice 'no tengo por qué dudar de ti y si encima dices que las has escuchado...'", ha agregado Rossi que, además, ha señalado: "Gustavo le manda un mensaje a Carmen en el que dice 'eres una sinvergüenza por no defenderme sabiendo que es mentira', con estas palabras".

"A partir de ahí, Gustavo presenta una carta de renuncia y comienzan los conflictos, que terminan cuando le presentan a él un contrato de confidencialidad. Ahí cambia la relación, ese fue el punto de inflexión entre Gustavo y Carmen Borrego. Él se esperaba que le iba a defender públicamente", ha sentenciado el colaborador del matinal de Telecinco.

La respuesta de Carmen Borrego

Por su parte, Borrego ha contestado en Así es la vida, confirmando que el chófer sí le mandó dicho calificativo. "Después de ese mensaje y otras muchas cosas, se hace una reunión en casa donde se aclara todo. Él dice que tiene solo una grabación guardada", ha explicado la colaboradora.

"No tiene nada en mi contra. Hemos mantenido una relación normal desde entonces", ha aclarado. Aun así, ha expresado que le dolió el calificativo, pero el chófer le pidió disculpas.