Carmen Borrego y Lecquio, cara a cara: "A Alessandro le gusta estar en contra de todo por principio"

Este lunes, Carmen Borrego se ha incorporado como nueva colaboradora del Club Social de Vamos a ver, el matinal de Telecinco capitaneado por Joaquín Prat. Así, al comienzo de su intervención, el nuevo fichaje ha destacado que Alessandro Lecquio le "divierte porque le gusta estar en contra de todo por principio".

Borrego ha apuntado: "Lecquio ha sido demasiado duro, ¿eh? Es Alessandro, le permito muchas cosas que a lo mejor a otros no". Después, ambos colaboradores se han sentado cara a cara y, en esta ocasión, el conde tampoco ha dudado en decir todo lo que pensaba.

Así, Carmen ha comenzado hablando acerca de cómo fue el funeral de despedida de su madre, María Teresa Campos: "Nosotras hemos querido hacer una cosa con respeto. Si hacemos alguna otra cosa, le preguntaremos a Lecquio, porque hagamos lo que hagamos no te va a gustar".

"Yo no me metí con vuestra familia, hice un simple comentario litúrgico... Es más, si me escuchaste bien, a quien estaba criticando, de alguna manera, no era a vosotras sino al párroco. Varios amigos de Pozuelo me llamaron y me dijeron que el párroco es muy estricto con la liturgia y que accedió a introducir elementos no sacros que seguramente no haría en otro funeral", ha comentado el conde.

"Es que nosotras no hemos interrumpido la liturgia en ningún momento. Así lo acordamos con Don Jesús. Él nos dijo que antes y después podíamos hacer lo que quisiéramos, podían cantar. Y así lo hicimos. A veces opinamos sin saber las cosas", ha sentenciado Carmen Borrego.