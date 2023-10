Bigote Arrocet revela por qué rompió con Teresa Campos y pregunta dónde está el dinero que ella ganó: "Otro misterio..."

Este miércoles ha salido a la luz la entrevista que Bigote Arrocet concedió en exclusiva a la revista Diez Minutos, en la que el humorista habla sin tapujos acerca de los motivos de su ruptura con María Teresa Campos y desmiente algunas de las afirmaciones que se han vertido sobre él con respecto a su relación con la presentadora.

"No podía imaginar que ella estaba tan mal. Cuando yo la dejé estaba lúcida, brillante, sana", ha relevado Edmundo, quien, a punto de cumplirse un mes de la muerte de la comunicadora, reconoce que la noticia le pilló completamente por sorpresa.

A lo largo de los seis años que duró su relación, el cómico defiende su gran implicación con la malagueña. "No solo fui un cuidador nocturno, me ocupé de solucionar y de arreglar los múltiples problemas que surgían en su casa".

Una devoción con la presentadora que, al parecer, no habrían tenido algunos miembros de la familia Campos. "En seis años, Terelu fue a su casa unas diez veces, y Carmen ni eso. Sí iban Alejandrita -Alejandra Rubio- y José María -José María Almoguera-", ha desvelado Edmundo. Y es que, con respecto a las hijas de Teresa, tan solo tiene reproches: "A Terelu y Carmen les diría hola y punto. No tengo que dar explicaciones".

El cómico también ha desmentido varias de las acusaciones que se han vertido sobre él, tras su ruptura con la comunicadora. Entre ellas, ha hecho alusión a unas declaraciones de Carmen Borrego en las que aseguraba que no se encargaba de ningún gasto en casa de su madre. "Siempre que íbamos de viaje, lo pagaba yo todo. El disco también lo pagué yo".

"Teresa quería que nos casáramos para que a mí me quedase una pensión y le dije que no necesitaba dinero", ha explicado Edmundo. "Decían que yo era un chulo. No tengo necesidad de chulear a nadie. Llevo toda la vida trabajando con mucho éxito".

De esta forma, el humorista tira por tierra las acusaciones de que se aprovechara económicamente de "Teresita", incluidas las que realizó Gustavo, la mano derecha de la comunicadora. "Después de hablar mal de mí tengo un audio de Gustavo diciendo: 'Lo siento Edmundo, he tenido que decir cosas que no son verdad'".

Además de defenderse de aquellos que criticaban su relación con la presentadora, Bigote también ha hablado sin tapujos acerca de su mediática separación. "A Teresa la fueron intoxicando con falacias. Jamás le fui desleal y desarrolló una desconfianza que no se correspondía con la realidad". "Los celos de Teresa fueron ajando la relación", ha insistido.

En este sentido, el humorista ha aclarado que la ruptura no tuvo lugar a través de Whatsapp, tal y como se comentó en su momento, sino que habló personalmente con ella. "Cuando rompí le dije a Teresa: 'Ha sido muy grato estar contigo pero me voy. No me gusta pelear'".

Aunque el cómico guarda un buen recuerdo de su expareja, a la que define como "abierta, afable, simpática y muy alegre", ha reconocido que nunca se planteó volver con la que fuera su novia tras su discusión. Aun así, ha confesado que le hubiese gustado darle una despedida "con honores" a la presentadora de la que estuvo "muy enamorado".

"Mucha gente se ha aprovechado de Teresa. Yo he tenido que dejarle dinero", ha desvelado Edmundo. Y es que, parece que esa desconfianza de la presentadora se aplicaba también a otros aspectos de su vida. "Ella no quiso hacer testamento, le daba mal fario. Yo le decía que dejara parte a Gustavo".

Con respecto al dinero, el cómico se pregunta: "¿Dónde está el dinero que ganó Teresa? Otro misterio... No tengo ni idea. Jamás osé mirar una cuenta. Ni sé lo que cobraba en televisión. Nunca me interesó".