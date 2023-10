El estado anímico de Jorge Javier Vázquez tras el adiós a su programa: "Me aconsejan que no me hunda, no me gusta dar pena"

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado, por primera vez, después de la reciente cancelación de Cuentos Chinos, que significaba su regreso a televisión tras el adiós de Sálvame. El programa, sin embargo, no conectó con la audiencia, por lo que fue retirado de la parrilla de Telecinco a las tres semanas.

"Jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado. Y mira que se me presentaron opciones pero esa, nunca. Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco", escribe en su blog de Lecturas.

"Han sido meses de incertidumbres, con ratos en los que predominaba la esperanza y otros en los que me invadía la inseguridad. Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas: las mías y las de los demás. Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo…", reconoce el catalán.

"Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable", admite sobre la cancelación. Aunque, eso sí, no le gusta "dar pena". "Se ha llegado a escribir que mis allegados temen una nueva recaída en mi estado de ánimo", algo que niega, aunque admite que se ha resguardado emocionalmente "para sufrir lo menos posible". También que ha recibido muchos mensajes de ánimo, aconsejándole que no se hunda y no se venga abajo.

"A partir de ahora se presentan nuevos escenarios: volver pronto a trabajar con un programa que funcione, no volver a trabajar en un tiempo, volver con otro fracaso, que no vuelva a trabajar nunca más", anuncia. "Ahora toca aprender a enfrentarse a una agenda vacía libre de compromisos y obligaciones".