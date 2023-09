Antonio David se ríe de Jorge Javier Vázquez por la cancelación de 'Cuentos chinos': "Disfruta de tu karma"

La cancelación de Cuentos chinos, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, después de diez programas de emisión, ha provocado las burlas por parte de quien fuera colaborador de Sálvame, Antonio David Flores.

El ex de Rocío Carrasco no ha tardado en celebrar el fin del programa en su canal de Youtube, donde ha asegurado que ha sido gracias a "la marea azul" que el espacio de Jorge Javier no continuase en la parrilla televisiva.

"Ha durado tres semanas el programa... Jorge Ja, la marea azul pudo contigo, ha terminado con Sálvame, ha terminado con la audiencia de Telecinco desde hace dos años y medio, gracias a tu amiga Rociíto", se ha burlado.

"Tienes que darle las gracias de mi parte. Tienes que llamarla y decirle que te han quitado Cuentos chinos, Sálvame y veremos a ver qué pasa con tu cabeza dentro de Mediaset. Gracias a ti, Rociíto", ha continuado diciendo con sorna el ex guardia civil.

En este punto, Antonio David se ha referido al movimiento de apoyo que ha tenido desde que vio la luz el documental de Rocío Carrasco, y que se ha autodenominado como la marea azul, para reivindicarlo: "La marea azul, a la que has mencionado en tu programa tantas veces, ha sido la que te ha decapitado. Que te quede claro, la marea azul no quiere verte en televisión, que te quede claro a ti, a los directivos de Mediaset".

En su opinión, estos directivos "no quieren esta televisión ni a cada uno de los personajes que han formado parte del universo Sálvame y de La Fábrica de la Tele. Dos años y medio lleva Mediaset sin levantar cabeza, con las audiencias por los suelos, convirtiéndose en este mes en cuarta opción de la parrilla de televisión, cuarta opción", ha remarcado.

"Le di cuatro semanas de vida a Cuentos chinos, han terminado siendo tres, que no se le olvide a nadie. Era de lunes a jueves y le quitaron el jueves", ha añadido Antonio David, antes de animar a Pablo Motos y Joaquín para que hagan memes ironizando con el fin del programa: "Yo desde aquí les digo que me encantaría ver un meme de ellos vestidos de Shin Chan".

Para el excolaborador de Sálvame, la cancelación de Cuentos chinos es motivo de "celebración": "Habíamos hablado de que esta guerra se dividía en varias batallas. Esta es otra batalla más ganada por la marea azul. El karma le ha llegado a Jorge Ja, disfruta de tu karma, no sé qué va a pasar contigo. Con una gotita le ha servido para ahogarse", ha sentenciado.