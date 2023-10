Gabriela Guillén, madre del futuro hijo de Bertín Osborne, estalla "muy cabreada y cansada de todo" y lanza una advertencia

Después de acudir al hospital, Gabriela Guillén se escapó a Huelva en pasado fin de semana en un viaje que le ha permitido recargar pilas y volver a Madrid fortalecida.

A su vuelta, la fisioterapeuta, embarazada de seis meses de un hijo de Bertín Osborne, ha sido capada por las calles de Madrid visiblemente alterada y amenazando con aclarar pronto las mentiras que de ella, dice, se están diciendo.

"No sé qué habrá podido decir Bertín, pero ahora no voy a hablar, porque estoy muy cabreada y muy cansada", ha señalado ante los reporteros la también modelo. Y lanza una advertencia: "Pronto se va a aclarar rodo".

No se sabe a quién va dirigidas sus palabras, pero se puede entender que hacia el padre de su futuro hijo, que hace unos días dejó en el aire el encuentro que habrían tenido ambos en Sevilla.

Fue a través de un mensaje de móvil a Pipi Estrada en el que, además, desvela su paradero, que había sido noticia en los últimos días. "¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma?", empezó leyendo el periodista en boca del artista, visiblemente molesto con lo que se estaba asegurando desde el programa.

"Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi. ¿No puede alguien poner cordura en esto?", se preguntaba.

Una vez aclarado este asunto, Amor Romeira lanzó otra 'bomba': podrían salir más chicas a la palestra. "Ya han salido Chabeli, Enna... y es probable que salga otra", indicó la canaria, que aseguró que tiene una amiga que se está planteando desvelar el tonteo que tuvo con el cantante de rancheras.