Sergio Rico y Alba Silva, exclusiva desde su casa tras el grave accidente y sus planes de paternidad: "Es una segunda oportunidad"

Fueron 26 días en coma y mucho sufrimiento. Sin embargo, después del grave accidente que les paró la vida en seco, el futbolista Sergio Rico y su mujer, Alba Silva, ya se encuentran en casa. Desde ahí conceden este miércoles una extensa exclusiva a Lecturas en la que relatan todo lo sucedido.

"Miro a Sergio y siento que la vida me ha dado una segunda oportunidad. Todavía no me creo que haya podido superar tantísimos obstáculos, y me causa una felicidad enorme verlo bien", dice la joven.

El meta del PSG, por su parte, asegura que, pese a la gravedad, "nunca" se planteó que podía "haber muerto". "Lo hemos sufrido más los que estábamos alrededor que él, porque él estaba dormido. Han sido unos meses muy duros", cuenta su mujer, que cree que "ser deportista de élite le ha salvado la vida" al portero.

"Yo no estaba con Sergio cuando sufrió el accidente. Cuando me lo dijeron me quedé en shock", cuenta. "El peor momento fue llegar al hospital y que me dijeran que era más grave de lo que yo pensaba". Sobre el proceso, la joven cuenta que por las noches "no dormía". "Me iba a casa u no me sentía cerca de él, eso me creaba intranquilidad".

Además, Alba indica que cumplieron su primer aniversario de boda "cuando él estaba en coma". "Lo pasé muy mal. Me acosté llorando y me levanté llorando. Le escribí un mensaje y se lo leí, sentí que me escuchaba. Ahora me ha dicho que no".

Ambos están de acuerdo en una cosa: "El accidente es algo que queremos olvidar por el sufrimiento que nos ha causado", dicen. Así, miran con optimismo al futuro, pero sin hacer planes, porque la vida les ha enseñado "a no hacer planes a largo plazo".

¿Y ampliar la familia? "No hemos pensado en ser padres, lo que tenga que venir, será", asegura la pareja.