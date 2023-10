Bertín Osborne aclara en 'Fiesta' si está o no con Gabriela, la madre de su futuro hijo: "¿Es todo una broma?"

Después de los rumores que decían que Gabriela Guillén, la madre de su futuro hijo, se encontraba en su finca, Bertín Osborne decidió intervenir en Fiesta para dar su versión.

Fue a través de un mensaje de móvil a Pipi Estrada en el que, además, desvela su paradero, que había sido noticia en los últimos días.

"¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma?", empezó leyendo el periodista en boca del artista, visiblemente molesto con lo que se estaba asegurando desde el programa.

"Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi. ¿No puede alguien poner cordura en esto?", se preguntaba.

Una vez aclarado este asunto, Amor Romeira lanzó otra 'bomba': podrían salir más chicas a la palestra. "Ya han salido Chabeli, Enna... y es probable que salga otra", indicó la canaria, que aseguró que tiene una amiga que se está planteando desvelar el tonteo que tuvo con el cantante de rancheras.