La cita secreta de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, embarazada de seis meses, en casa del artista

"¿Reconciliación a la vista?", se pregunta Diez Minutos tras dar la portada a la cita secreta que han tenido recientemente Bertín Osborne y Gabriela Guillén en la casa del artista.

Según la publicación, que ofrece fotografías de la visita de la paraguaya al domicilio del presentador en Madrid, esta duró dos casi horas. Después, se fue de allí a mediodía y volvió en coche a su domicilio.

La fisioterapeuta, embarazada de seis meses, siempre ha reconocido seguir sintiendo cosas por el artista: "Es tan injusto todo lo que ha pasado y que estemos separados por las circunstancias... Bertín es el padre de mi hijo. Me ha dado lo mejor de mi vida: mi hijo. ¡Cómo no le voy a querer!", señaló Gabriela Guillén el 20 de septiembre en Y ahora Sonsoles.

Entonces, Gaby, como la llaman cariñosamente sus amigos, se deshizo en halagos hacia el que fue su pareja.

En los últimos días, otra mujer, Encarna Navarro, exconcursante de OT, ha estado en boca de todos desde que salió a la luz su relación con Bertín Osborne.

Este domingo, la artista se sentó por primera vez en un plató para responder a algunas cosas que se han dicho -erróneamente, según ella- sobre su persona. "Yo no soy la amante de ese señor, ni lo he sido ni lo seré jamás", aseguró esta artista, después de admitir su "relación intermitente" con Osborne durante 15 años.

"No he hablado con él, él dice que no me conoce, cómo voy a hablar con él", señaló de manera irónica. "Me han dicho que soy una oportunista, una cobarde... Cuando salta la noticia del embarazo de Gabriela, y si él dice que como ella hay doscientas, es lógico que se tire de hemeroteca", explicó Encarna, que señaló que Bertín "es una persona maravillosa" y con ella "se ha portado siempre estupendamente".

Eso sí, quiso dejar clara algunas cosas, que "nunca" ha estado enamorada de él y en qué contexto se produjeron sus encuentros: "Ambos estábamos solteros, por lo menos yo".