Arkano transmite su decisión final tras amenazar con abandonar 'Supervivientes': "La visita me ha dado fuerzas"

Arkano amenazó con abandonar el concurso de Supervivientes durante la noche del domingo en pleno directo. Se derrumbó y tuvo que atenderle el doctor por un ataque de ansiedad, mientras que Sandra Barneda le aconsejaba que se lo pensara un poco más.

La organización intentó darle ánimo regalándole una visita muy especial, la de su madre. Tere se quedó dos días con Arkano y el resto de los concursantes para apoyar a su hijo. "Confío en t, pero respeto tu decisión", le dijo varias veces.

No fue hasta el jueves cuando le transmitió su decisión final de Jorge Javier Vázquez: "La visita de mi madre, la verdad que me ha aportado energía positiva, esperanza y fuerza", explicaba. "Así que, me quedo", anunció.

A concursantes como Gorka o Aurah le sorprendieron la decisión final del rapero, ya que veían que le faltaba fuerza mental para poder continuar en la aventura.

Jorge Javier Vázquez, por otro lado, le felicitó: "¡A seguir!". Además, los compañeros también le animaron. "Hay que ir para adelante, todos para adelante", sugirió Miri.