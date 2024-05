Bárbara Rey está atravesando un mal momento tras la reciente expulsión disciplinaria de Ángel Cristo en Supervivientes. Así se lo ha revelado a Así es la vida, que ha confesado que lo está "pasando muy mal".

Makoke, quien anoche contactó con la vedette a través de WhatsApp, ha trasmitido su pesar: "Es muy triste todo. Es mi hijo y lo quiero mucho. No lo ataquéis mucho, por favor, que no está bien".

Jorge Pérez, ganador de Supervivientes 2020, ha intentado comprender la postura de Ángel Cristo: "Quiero empatizar con él". Sin embargo, Sandra Barneda ha replicado: "Eso no quita que las normas son las normas".

Carmen Borrego, quien también participó en la misma edición que Cristo y tuvo varios enfrentamientos con él durante su estancia, ha comentado: "Tiene muy estudiado su papel y sabe cuándo atacar. Ninguno de nosotros lo ha marginado. El equipo no se merece lo que ha hecho".

Las palabras del padre de Ana Herminia

Ricardo Illas, padre de Ana Herminia, actual pareja del concursante, también ha hablado con los periodistas del programa y ha señalado su sorpresa y malestar: "Yo no me esperaba nada (...) No me siento bien (...) Estoy convulsionando. Qué pena. Ha tenido un desequilibrio interno".

Finalmente, ha solicitado que se le brinde una oportunidad, justificando su comportamiento: "Creo que si lo rescataron, deberían darle una oportunidad. Lleva razón".

Según han contado en plató, estas declaraciones podrían no haber sido bien recibidas por Herminia, dado que su relación con Cristo está marcada por altibajos.