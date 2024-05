Aurah Ruiz pide perdón tras su enfrentamiento con Ángel Cristo en 'Supervivientes', pero sufre las consecuencias

Aurah Ruiz cometió un grave error por el que se disculpó durante la noche del martes en Supervivientes. La pelea que tuvo con Ángel Cristo, que provocó la huida del concursante saltándose el perímetro de seguridad, hizo que hablara sobre la hija menor de su compañero.

"Me he oído y me he dado vergüenza", se arrepentía la joven. "Perdón por nombrar a esas personas, pensé que podía decirlo porque él lo ha hablado todo delante de las cámaras", se justificó. "Pido perdón porque no debí decir nada, y lo hice con mala fe", añadió.

Aurah hizo un comentario sobre la queja más grande de Ángel: "Después solo puedes ver a tu hija 30 veces al año". Ángel actuó dolido. "Son 30 horas, que son 12 días", le gritó. "¡Desgraciada!", comenzó a insultar. Además, soltó comentarios machistas: "Las mujeres solo servís para pisar a los hombres".

Carlos Sobera le recriminó el comentario a Aurah cuando habló con ella en directo: "Tu comentario fue desafortunado, no se puede mezclar en este concurso. Los hijos y las familias no participan en el concurso".

Ángel fue expulsado disciplinariamente tras lo ocurrido, pero Aurah también sufrió consecuencias. "La organización ha tomado la determinación de que reciba la nominación directa en caso de ser salvada el próximo jueves", enunció Sobera. "Me parece injusto, pero lo acepto", se quejó la concursante.