La grave consecuencia para Ángel Cristo tras saltarse el perímetro de seguridad de 'Supervivientes': "Es lo que quería"

Ángel Cristo se saltó el perímetro de seguridad de Supervivientes, adentrándose dentro de la isla. "Ha incumplido una de las normas principales y básicas del programa y ha puesto en riesgo su integridad y la del equipo", explicó Carlos Sobera.

Tras una primera pelea con el presentador en pleno directo durante la noche del martes en Telecinco, el concursante pidió disculpas por su actuación: "No he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente".

"He cruzado líneas rojas que jamás pensé que pasaría", continuó Cristo. "He explicado y he sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio, sin importar lo que me pudiera ocurrir", añadió.

A pesar de las disculpas, el programa continuó con las consecuencias contra Ángel, por saltarse el perímetro y por sus comentarios machistas contra Aurah, y contra Aurah Ruiz, por hablar de la hija menor de Ángel.

"La organización ha tomado la determinación de que el concursante [Ángel] ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso", anunció Carlos Sobera. "Muchas gracias. Me parece fantástico, porque es lo que quería: marcharme", respondió Ángel.