"Es lo que quería", fue lo que dijo Ángel Cristo Jr. cuando Carlos Sobera le comunicó, este martes, que Supervivientes le expulsaba disciplinariamente por saltarse el perímetro de seguridad. Y parece que sí deseaba marcharse, pues así lo ha reiterado su pareja, Ana Herminia, en un comunicado que ha publicado.

La venezolana, que ha sido su defensora estos meses e incluso viajó a Honduras y se 'casó' con él allí, ha acudido a las redes sociales para reaccionar a esta decisión fulminante del programa y dar las gracias a sus fans.

"Gracias team Ángel por tanto apoyo y amor. Esta aventura, gracias a Dios, ha terminado. Saldremos fortalecidos de esta pesadilla vivida. Sois muy grandes", ha escrito en los stories de Instagram de Cristo, pues ella es quien está gestionando su cuenta durante su ausencia.

"Ahora vendrán cosas más bonitas, las que realmente se merece nuestro guerrero. El show se acabó, pero ahora sí que comienza lo bueno", ha añadido Ana Herminia.

"Que les quede claro a todos que Ángel, si no lo expulsaban, iba a pagar para salir. Lo dijo bien claro, que el show para él había terminado", ha asegurado. "Quería salir desde que fui a verle, porque no podía más con todo lo que estaba viviendo y me arrepiento de haberle convencido de que se quedara".

"Esta historia continuará", ha concluido la empresaria, que parece dejar en el aire los pasos que darán a partir de ahora y si optarán por tener ahora un perfil bajo, mediáticamente hablando.

La expulsión de Ángel Cristo

Ángel Cristo se saltó el perímetro de seguridad de Supervivientes, adentrándose dentro de la isla. "Ha incumplido una de las normas principales y básicas del programa y ha puesto en riesgo su integridad y la del equipo", explicó Carlos Sobera. Ángel Cristo fue expulsado disciplinariamente de 'Supervivientes'.

Y es que el concurso de Ángel Cristo Jr. ha sido de lo más pedregoso, no solo por su enemistad con la mayoría de sus compañeros, sino por los conflictos en los que ha estado envuelto y que provocaron que quisiera escaparse.

"He cruzado líneas rojas que jamás pensé que pasaría", dijo Cristo este martes en Supervivientes: Tierra de nadie. "He sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio, sin importar lo que me pudiera ocurrir".

Sin embargo, y aunque dijo que le daban igual las consecuencias, pues quería irse, sí que dejó claro su desacuerdo ante las decisiones del programa. "Habría que hablar también de cuando Arantxa del Sol me pegó", destacó. "Como no se grabó, no existe. Consecuencias para unos sí y otros no".