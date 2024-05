Arkano recibe una sorpresa en 'Supervivientes' y pospone su decisión de abandono: "Puedes hacerlo el jueves"

Arkano decidió abandonar la aventura de Supervivientes tras un bajón que le dio en directo durante la noche del domingo, cuando hablaba en directo con Laura Madrueño y Sandra Barneda. Desde entonces, el concursante ha tenido unos días para pensar su decisión.

Para que le convenciera de quedarse, primero habló con él Laura Matamoros. Tras ello, recibió una bonita sorpresa durante la noche del martes en Tierra de nadie. "Su madre, Tere, le visita hoy en Honduras", anunció Carlos Sobera.

Cuando el concursante se dio cuenta de que su madre podría estar cerca, en medio de un reto individual organizado para el reencuentro, hizo una rima muy acertada: "No sé si os habéis empeñado en ilusionar/, pero si es lo que parece/ que mi madre salga ya".

Tere apareció y ambos se dieron un abrazo tan eufórico que cayeron al suelo. "¡Si tienes miedo a viajar!", se sorprendía el rapero. "No estoy bien, pero tú me has enseñado a reír hasta en los peores momentos", le dijo a su madre.

Además, Alazne, la novia del concursante, también conectó en directo mediante llamada: No eres consciente del concurso que te estás marcando. Quiero que creas en ti. No te gustan los conflictos, así que haz tu concurso".

Por estas sorpresas, el concursante no tuvo clara su decisión final sobre si abandonar o no. "Puedes comentar tu decisión el jueves a Jorge Javier Vázquez", le dijo Carlos Sobera. "Sí, por favor", respondió él. Mientras tanto, el hombre estaría dos días completos con su madre en la isla.