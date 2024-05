Arkano se derrumba en 'Supervivientes' y pide abandonar: "No quiero estar aquí"

Arkano vivió su peor noche en Supervivientes el domingo, cuando se derrumbó antes de una de las pruebas de recompensa. "A Arkano le ha cogido un bajón impresionante", anunció Sandra Barneda.

"No quiero estar aquí, no quiero", repetía sin cesar el rapero, que estalló en lágrimas al hablar con Laura Madrueño y Barneda. "Es tiempo perdido estar aquí, tiempo que no vuelve", añadía sollozando.

El alicantino quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a su familia, a pesar de su estado: "Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia, ya está, quiero hablar con el programa".

Sandra Barneda tuvo unas bonitas palabras que hicieron que todos los concursantes llorasen al escucharla: "Esto hace que este programa sea tan real como duro. Lleváis más de 70 días en estas condiciones y es de admirar. Cada día que aguantan es un mérito".

"La madre de Arkano está cogiendo un avión para Honduras en estos momentos", anunció Barneda minutos después, sin que Arkano oyera nada. El objetivo era convencer al rapero hasta que pudiera ver a su madre.

Laura Matamoros, desde el plató de Madrid, se propuso para hablar con el rapero. "Tuvimos una relación muy bonita y creo que podría convencerle de que se quede", explicó. La dirección aprobó la propuesta, pero Arkano no quiso volver a la playa.