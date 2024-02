El accidentado estreno de Fabiola Martínez en 'Baila como puedas': "Me lesioné"

Hace unas semanas, RTVE anunció su nuevo proyecto, Baila como puedas, un concurso de baile en el que un grupo de 16 bailarines y coreógrafos se aliará con uno de los 8 famosos del programa para alzarse con el premio de 50.000 euros.

Un plantel de rostros muy populares de nuestro país formado por Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, 'Colate' Vallejo-Nágera, Sabrina Salerno y Fabiola Martínez, que deberán demostrar a la audiencia quién es el mejor.

Coincidiendo con el inminente estreno del formato, Fabiola, la exmujer de Bertín Osborne, ha acudido este lunes al programa de Mañaneros (La 1), presentado por Jaime Cantizano, para hablar de su nueva aventura televisiva. La modelo, que hace exactamente dos años se divorció del que por entonces era su marido, está inmersa en el desarrollo de su fundacional familiar -que, ahora, lleva el nombre de su hijo Kike- y de otros proyectos profesionales, alejados de la imagen del cantante.

Tal es el caso de Baila como puedas, en cuyos ensayos sufrió una dolorosa lesión, a poco de empezar el programa. "Yo ya tenía problemas en el menisco y los ligamentos y, haciendo un paso de baile en el que tenía que bajar unas escaleras, salir corriendo y acabar sentada en un banco toda divina, me lesioné", le ha confesado la venezolana al presentador y a los colaboradores, que no daban crédito al asunto.

Sin embargo, a pesar de que no empezara precisamente con buen pie, lo cierto es que Fabiola ha tenido la oportunidad de conocer de primera manos a personas como Lydia Lozano y el Maestro Joao, con quienes ha revelado que ha hecho muy buenas migas.

En cambio, en lo que respecta al amor, su experiencia no ha sido tan fructífera. "No tenía muchas oportunidades", ha expresado Fabiola, quien reconoce que su corazón 'no' se encuentra ocupado en estos momentos, si bien el pasado enero fue fotografiada en compañía de otro hombre por las calles de Madrid, avivando los rumores sobre un posible romance.