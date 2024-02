Alma Cortés Bollo actualiza su estado de salud tras haber sido ingresada dos días en el hospital: "Tenía muchos vómitos"

Después de haber permanecido ingresada dos días en el hospital, Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo y Chiquetete, ha compartido su diagnóstico médico con sus seguidores para explicar el motivo de su presencia intermitente en redes sociales durante los últimos días.

Coincidiendo con el embarazo de su segundo hijo, el cual anunció el día de San Valentín, la exconcursante de Supervivientes 2023 ha señalado que, a pesar de que no se trataba de "nada grave", los médicos prefirieron dejarla ingresada y, de esta forma, tenerla "controlarla".

La influencer, de 24 años, se ha sometido a diferentes pruebas médicas en los últimos días, algo que sus seguidores desconocían por completo. O, al menos, hasta ahora. "He estado ingresada dos días en el hospital", ha comenzado diciendo Alma a través de su perfil de Instagram. "Sabéis que estos días he estado malita. Ya tengo mejor cara. He estado en el hospital, pero nada grave", ha añadido, intentando tranquilizar a sus seguidores.

Sin embargo, lo cierto es que no se "encontraba lo suficientemente bien" en lo que respecta a su estado de salud. "Tenía muchos vómitos. Era un cuadro vírico. También tenía infección de orina, así que me lo tenían que controlar", ha zanjado. Así, después de haber estado bajo vigilancia médica durante dos días, Alma sigue recuperándose en casa, junto a Miguel, su pareja, de este delicado episodio de su vida.