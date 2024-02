Alma Bollo confirma su segundo embarazo con un tierno vídeo junto a su hija Jimena: "Aumentamos la familia"

Era un secreto a voces, pero finalmente Alma Cortés Bollo ha confirmado su segundo embarazo y lo ha hecho con un tierno vídeo en el que no solo ella la protagonista, sino también su primera hija, Jimena, de 4 años.

Fue hace una semana cando Miguel Frigenti reveló en Así es la vida que la hija menor de Raquel Bollo y Chiquetete estaba esperando un segundo bebé, y apenas unos días después la prensa le preguntó a ella sobre esta noticia. "Vosotros sabéis más de mí que yo, parece ser", respondió, jugando al despiste. "Ni lo confirmo ni lo desmiento".

Parece que la joven de 24 años no quería anunciarlo para no "ilusionar antes de tiempo" a sus abuelos, pues algunos son mayores y ella aún no estaba ni de tres meses, según aseguró Frigenti.

Pero este miércoles, la exconcursante de Supervivientes 2023 ha confirmado la noticia a través de una publicación de Instagram. "Un nuevo San Valentín y, esta vez, cargadito de amor. Aumentamos la familia", ha escrito.

Junto al texto, ha compartido un vídeo en el que, mientras suena de fondo Dale luz de Antonio Carmona, aparece ella junto a su pequeña Jimena, fruto de su relación con su ex, Juan José Peña. Ambas están vestidas con pijamas blancos con corazones y lanzando pétalos de rosa por el aire.

Pero los detalles más reveladores son una ecografía del bebé que está por llegar y la imagen de Alma Cortés Bollo mirándose la tripa frente al espejo. Por tanto, se confirma la buena nueva: la influencer está esperando su segundo hijo, el primero que tiene con su actual pareja, Miguel.

Su novio siempre se ha mantenido en un segundo plano mediático y, de hecho, no forma parte del vídeo, pues no aparece en las imágenes ni está etiquetado. Él ha estudiado Derecho como ella y llevan juntos desde que ella salió de Supervivientes.

Quien sí que ha aparecido, aunque mediante un comentario, es Raquel Bollo: "Felicidades, pequeña, la familia que estáis creando aumenta y yo feliz por ti, por la persona con la que caminas de la mano y sobre todo por mi princesa".