Primer contacto con las Apple Vision Pro: hoy he estado en la Luna

Valoración: Apple Vision Pro

¿Recuerdas la primera vez que tecleaste en un ordenador? ¿La primera vez que tuviste en tus manos un smartphone? ¿La sensación de ponerte unos auriculares inalámbricos por primera vez? Yo me acuerdo bien cuando un amigo me hablaba de los AirPods, cuando salieron, como si fueran una tecnología de fuera de la Tierra. De hecho, incluso, se rumoreaba que llevaban algún tipo de material extraterrestre. Después de probar esta semana las Apple Vision Pro, puedo afirmar que si hay algo que es de otro mundo son estas gafas.

Las Vision Pro, el nuevo dispositivo con el que la compañía de Cupertino pretende adentrarse en el mundo de la realidad extendida, están de moda. Por supuesto, siendo Apple, han querido crear un concepto distinto para desmarcarse de la competencia, así que han decidido bautizar esta tecnología como ‘Spatial Computing’, intentando así dejar claro que las Vision Pro no son nada parecido a lo que existe en el marcado.

Desde que salieron a la venta el viernes pasado, las imágenes de personas llevándolas en situaciones inverosímiles se han multiplicado en Internet. Sobre esto solo puedo decir que lo único que consiguen estos usuarios es crear una idea equivocada sobre el fin de este producto, además de ser de lo más imprudente utilizarlas en determinados escenarios, como por ejemplo un automóvil.

Aunque en España todavía no están a la venta, ya hay quienes se han hecho con ellas en nuestro país. El estudio de realidad aumentada y metaverso Imascono, ubicado en Zaragoza, me invitó a vivir la experiencia de las Apple Vision Pro en primicia y, por supuesto, no podía rechazar este privilegio. Sergio Santamaría, Project Manager y Systems Manager de la empresa, me fue mi guía durante las pruebas. Conoce bien la casa, ya que estuvo trabajando en la compañía de Cupertino durante cinco años antes de entrar a formar parte de Imascono.

Probamor las Apple Vision Pro en el estudio de realidad aumentada Imascono. 20bits

Primeras sensaciones tras probar las Apple Vision Pro

Puede que una de las cosas que más me haya impactado es la comodidad al llevarlas. Posiblemente tenga algo que ver la emoción del momento, que hace que minimices otros factores. Y cierto es que no las llevé encima durante horas. Pero con sus aproximadamente 600 gramos no se sienten pesadas, ni incómodas.

Esto forma parte de la filosofía de Apple: lograr la mejor experiencia de usuario posible. Tanto física como digital, es decir, quieren que uses sus dispositivos de la manera más natural y cómoda posibles y también que no te resulte complicado utilizarlos.

Sobre esto último, las Apple Vision Pro tienen mucho terreno ganado, pues la compañía de Cupertino lleva años creando una comunidad de usuarios muy sólida y todo el ecosistema de productos que desarrollan se basa en una interfaz casi idéntica.

Si llevas en el bolsillo un iPhone, algo cada vez más común, cuando te pones las Apple Vision Pro te sientes como en casa y cuesta poco acostumbrarse a su manejo.

“Apple juega mucho con la experiencia de usuario. Más que mirar hardware y cosas técnicas, que también, miran que la experiencia de usuario sea muy amigable, que sus dispositivos sean lo más sencillo de utilizar. Entonces, cuando sacan un producto lo hacen pensando en todo el rango de personas, desde jóvenes hasta gente mayor. Y con las gafas han hecho lo mismo”, me comentaba Sergio Santamaría, Project Manager y Systems Manager de Imascono.

Cuando te paras a mirarlas parece como si Apple hubiera decidido coger lo mejor de cada uno de sus productos y lo hubiera aplicado a las Vision Pro: la corona del Apple Watch, la estética y suavidad de los AirPods Max, el audio espacial de los AirPods, la versatilidad de aplicaciones del iPhone, los procesadores M2 de los Mac… pero todo mejorado y con mucha más magia.

El salto tecnológico a nivel de calidad visual es impresionante: aquí no ves ni un píxel. Tal y como dice Apple, su sistema de pantalla micro-OLED cuenta con 23 millones de píxeles. Eso son más píxeles que un televisor 4K para cada ojo. Si a esto le sumas que es como si llevases dos Mac de última generación metidos ahí dentro, puedes imaginarte de dónde viene el revuelo con las Vision Pro. O por qué la gente flipa cuando ve unas destrozadas a propósito.

Tampoco tendrás que preocuparte por que haya lag o tirones, con toda la tecnología y potencia que llevan dentro van muy, muy finas. Es alucinante que te capten la mirada y solo con los ojos y un toque de la mano ya puedas manejarlas. Aunque lo que sí es cierto es que debido a que se calibran para el iris de una determinada persona, es posible que si usas las de otro no cojan bien los gestos.

Y por supuesto, cero preocupaciones de que se calienten: el sistema de ventilación ocupa un lugar importante —aunque estéticamente agradable— en las gafas. Ventiladores que, por cierto, no hacen nada de ruido.

Voy a volver a insistir en una cosa importante en este análisis: no he probado las gafas durante largas jornadas, así que no puedo hablar de cómo se comportan y cómo es la sensación después de horas de uso.

Las Apple Vision Pro solo están a la venta en Estados Unidos de momento. 20bits

Son el futuro, pero con espacio de mejora

Si algo he aprendido en estos años dedicándome al sector de la tecnología es que absolutamente todo es mejorable. Y por muy alucinantes que sean las Apple Vision Pro, todavía tienen mucho camino que recorrer.

Una de las cosas en las que creo que se centrará la compañía de Cupertino es en liberarnos de los cables, una tendencia común en todos los fabricantes. Actualmente las Vision Pro vienen con una petaca que tienes que llevar encima —es el tamaño perfecto para el bolsillo de atrás de tus vaqueros— y que te proporciona una autonomía de unas dos horas.

En esta ocasión, Apple ha tenido la deferencia hacia los usuarios de incluir el transformador en la caja —qué menos, por lo que cuesta el dispositivo—. Es un adaptador de corriente USB‑C de 30 W con el que cuesta más o menos una hora cargar al 100% la batería. La buena noticia es que puedes usarlas mientras recargan energía, para lo que se incluye un cable de carga USB‑C de 1,5 metros.

Por cierto, y casi como un chascarrillo, aprovechando que menciono lo que incluye la caja os cuento que también han metido el famoso paño de limpieza que en su día generó bastante polémica por su precio desorbitado.

Y ya que hablamos de precios, este será otro de los temas que la compañía tendrá que abordar si quiere democratizar las Apple Vision Pro. Conociendo la tecnología que llevan, y conociendo también cómo es la firma a la hora de valorar sus productos, no sorprende demasiado lo que cuestan. Sin embargo, si se mantienen así, solo podrán ser un producto exclusivo para los bolsillos más grandes, incluso más todavía en Europa, donde podrían llegar a superar los 4.000 euros si seguimos la habitual conversión de la firma.

Es bastante probable también que Apple quiera personalizar un poco más las Vision Pro y que en el futuro vengan en colores. Esta ha sido una decisión que históricamente hemos visto en todos los productos de la marca de Cupertino y es lógico pensar que a sus gafas de ‘Spacial Computing’ también acabará llegando.

Finalmente, la evolución tiene que ser también a algo más pequeño y llevable. Las Vision Pro son muy chulas y causa gran impacto tanto ponértelas como que otros te vean con ellas, pero al final la apuesta tiene que ser siempre por la máxima comodidad. Como he dicho antes, no se sienten demasiado pesadas, pero no dejamos de estar hablando de un dispositivo de más de medio kilo —unos 600 gramos— unido a una petaca de 353 gramos, lo cual seguramente acabará notándose si las usas durante toda una jornada de trabajo, por ejemplo.

Creo que el futuro serán algo más parecido a las gafas inteligentes de Amazon o las Mijia de Xiaomi, pero con AR aplicada. De hecho, la firma china lució el pasado Mobile World Congress sus primeras gafas de realidad aumentada y van en esa línea de montura pequeña, más cerca de unas gafas de sol que de un casco. También TCL tiene una propuesta más ligera que mostró en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. Aunque ninguno de estos productos lleva la tecnología que Apple aplica a las Vision Pro.

Si conoces el ecosistema Apple, su uso es sencillísimo y muy similar a manejar, por ejemplo, un iPhone. 20bits

¿Van a sustituir al iPhone?

En mi opinión, para nada. No creo que este producto venga a sustituir a ningún otro, en todo caso viene a complementarlos. Porque otra de las lecciones aprendidas durante este tiempo es que no importa cuánta tecnología tengamos, parece que siempre hay hueco para más. Algo que personalmente a veces me resulta abrumador.

Está claro que Apple no ha sido el primero en sacar al mercado unas gafas de realidad aumentada —también está claro que no será el último y que en adelante vamos a ver muchas copias de este dispositivo—. Pero ya sabemos que a veces no hace falta llegar el número uno a la meta para ser el que pone la carrera patas arriba, incluso que algunos que llegan antes al final acaban siendo los que caen.

Además, por mucho que otros tengan, como digo, más experiencia en este terreno, es de sobras conocido que en esto de revolucionar el sector tecnológico los de Cupertino tienen mucha experiencia. Y no olvidemos que las Vision Pro son un proyecto en el que Apple lleva trabajando más de 15 años —su primera patente sobre esto es de 2007—, por lo que saben muy bien lo que están haciendo y el producto que tienen en las manos. Hasta que no han desarrollado algo para cumplir las expectativas que los usuarios tienen en relación la marca, no lo han lanzado al mercado.

Dicho esto, creo que a Apple le queda mucha carretera por andar con las Vision Pro hasta que se conviertan en producto de masas. En mi opinión, ahora mismo son un producto de nicho, recomendable para sectores como la educación, el desarrollo industrial, el diseño creativo y la venta inmobiliaria, por poner algunos ejemplos. También les veo posibilidades en el turismo.

A nivel usuario, lo que más mola es poder ver pantallas muy grandes, aunque tienen la pega de que, aunque estés al lado de alguien que también las lleva, no podéis compartir lo que estáis viendo, cada uno tendrá que verlo de manera individual, aunque sea lo mismo.

Por último, por el momento las aplicaciones que tienen las Vision Pro son escasas. Para entender esto bien, nos podemos fijar en el primer iPhone. Entonces Apple presentó algo revolucionario, pero que apenas servía para cuatro cosas: llamar, enviar mensajes, consultar Internet y escuchar música. La compañía decía que podíamos realizar estas acciones todas en un mismo dispositivo como una proeza y posiblemente en aquel momento lo era. Si Steve Jobs asomara la cabeza y viera cómo usamos su smartphone ahora, tal vez se sorprendería.

Con las Apple Vision Pro ocurrirá lo mismo. Ya tenemos el hardware, ahora es el momento de que los desarrolladores hagan su magia y empiecen a crear aplicaciones con las que usarlo.

Las Apple Vision Pro cuestan en EE. UU. 3.499 dólares y se espera que en Europa suban de los 4.000 euros cuando lleguen. 20bits

