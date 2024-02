El problema del sexo y las Apple Vision Pro: por qué el dispositivo no permite la pornografía

Si has estado al tanto de la actualidad tecnológica durante los últimos días, sabrás que el tema de moda son las Apple Vision Pro, el nuevo dispositivo con el que la compañía de Cupertino pretende adentrarse en el mundo de la realidad extendida.

Por supuesto, siendo Apple, han querido crear un concepto distinto para desmarcarse de la competencia, así que han decidido bautizar esta tecnología como ‘Spatial Computing’, intentando así dejar claro que las Vision Pro no son nada parecido a lo que existe en el marcado.

Desde que salieron a la venta el viernes pasado, las imágenes de personas llevándolas en situaciones inverosímiles se han multiplicado en Internet. Aunque en España todavía no están a la venta, ya hay quienes se han hecho con ellas en nuestro país. Y ahora, tras unos días de uso, surge un nuevo debate: ¿por qué las Apple Vision Pro no permiten ver pornografía?

Volviendo al párrafo anterior, y teniendo en cuenta que cada vez se desdibujan más los límites sobre dónde es realmente correcto, o incluso prudente, usar la tecnología disponible —¿realmente es necesario conducir con un headset de realidad inmersiva puesto?—, probablemente que el sexo no esté incluido entre las aplicaciones de las Apple Vision Pro no sorprenda a nadie. Te contamos los motivos que da la firma de la manzana para alejar su dispositivo estrella del porno.

El sexo está vetado en las Apple Vision Pro

Era previsible que se produjera un momento ‘hype’ en torno al nuevo dispositivo de Cupertino con su lanzamiento. Pero, como decimos, a medida que los usuarios las prueban, un tema recurrente en la humanidad surge una y otra vez: las Apple Vision Pro no permiten usar aplicaciones pornográficas. Ya sabemos, al final todo se reduce siempre al sexo.

La compañía lo dice claro en las normas de uso para los desarrolladores de apps para su App Store: “Las aplicaciones no deben incluir contenido ofensivo, insensible, molesto, con intención de disgustar, de muy mal gusto o simplemente espeluznante. Ejemplos de dicho contenido incluyen material abiertamente sexual o pornográfico, definido como «descripciones o exhibiciones explícitas de órganos sexuales o actividades destinadas a estimular sentimientos eróticos en lugar de estéticos o emocionales»”.

Esto incluye, añaden, “apps de ‘hookup’ y otras aplicaciones que pueden incluir pornografía o usarse para facilitar la prostitución o la trata y explotación de personas”. En inglés, ‘hookup’ se refiere a enrollarse con alguien o tener sexo casual.

“Cuando las personas instalan una aplicación de la App Store, quieren estar seguras de que es seguro hacerlo: que la aplicación no contiene contenido molesto u ofensivo […] si busca sorprender y ofender a la gente, la App Store no es el lugar adecuado para su aplicación”, destacan desde Apple.

En realidad, lo que Apple está vetando aquí son aplicaciones pornográficas hechas específicamente para las Vision Pro, es decir, apps que utilicen ‘Spacial Computing’. Siempre que no se use el navegador web nativo Safari —el cual no permite acceder a sitios X— el sexo plano y llano de toda la vida se puede seguir viendo… pero obviamente los usuarios han quedado decepcionados al no poder llevar el porno a un plano más inmersivo, que es lo que esperarían al ponerse un dispositivo como este.

La oficina no es lugar para porno y otros motivos para no aceptar contenido X

Dado que Apple está comercializando sus Vision Pro especialmente como un producto de oficina, tiene sentido que no quieran realizar una integración para ese tipo de contenido. Nos podemos imaginar que no querrías estar sentado al lado de ese compañero.

Sin embargo, dado que estamos hablando —al menos por ahora— de un producto de nicho y que la mayoría de las personas dentro de ese nicho son hombres con avanzados conocimientos en tecnología, parece también lógico pensar que no tardarán en piratear las Apple Vision Pro para que puedan servir como dispositivo inmersivo para adentrarse en las profundidades de la pornografía. Nunca mejor dicho.

En Reddit, donde el tema está de lo más caliente —perdón por seguir con los juegos de palabras facilones—, lo han llegado a bautizar como “cinturón de castidad de 3.500 dólares”, haciendo alusión a su desorbitado precio. El comentario aparecía en hilo de debate con decenas de respuestas iniciado por un usuario con el pseudónimo PlzHelpMeMike. “¿Alguien ha conseguido ver pornografía en las Vision Pro? Me muero porque funcione. Si alguien lo ha conseguido, que por favor me diga cómo”, afirmaba.

Sin embargo, no solo influye aquí el hecho de que sea un producto enfocado al trabajo. La política de cero sexo es habitual en Apple: su fundador, Steve Jobs, creía que la compañía tenía la “responsabilidad moral” de bloquear estos contenidos y llegó a decir que “la gente que quiera porno puede comprar un Android”. Tim Cook, el actual CEO, nunca ha llegado a pronunciarse así de tajante, pero tampoco ha aplicado modificaciones relacionadas con esta política corporativa.

Finalmente, es importante decir que existe también un problema de compatibilidad con los formatos. Para entender esto, os explicamos que YouTube ha tenido soporte 3D desde 2011 y soporte 360 desde 2016, pero nada de eso funciona en las Vision Pro. Y otro tipo de vídeos de realidad virtual no funcionan porque en este momento falta la compatibilidad con WebXR de Safari. Es decir: por el momento, este nuevo dispositivo no es compatible con los vídeos de 180 grados a 360 grados que utilizan la mayoría de contenido para adultos en realidad virtual.

