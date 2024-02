Vision Pro se lanzan hoy: todo lo que tienes que saber sobre el dispositivo más esperado del año

El producto más esperado de Apple se lanza hoy por fin al mercado estadounidense. Son las gafas de realidad mixta Vision Pro que se presentaron en junio del año pasado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC). De momento, a España tardará más en llegar, pero en EEUU ya están disponibles por 3.499 dólares.

Las Vision Pro estaban habilitadas para reservarse desde el viernes 19 de enero en la Apple Store, por lo que hay paquetes que ya se habrán enviado y, en breves, comenzamos a conocer las primeras impresiones de los usuarios. Hasta que eso ocurra, tenemos toda la información que ha proporcionado la marca de la manzana, que ha estado realizando actualizaciones hasta el último momento para tenerlo todo listo para hoy.

Tim Cook se pone las Vision Pro

El director ejecutivo de Apple ha aprovechado una entrevista en Vanity Fair en la que se habla de las gafas de realidad mixta para aparecer con ellas y promocionar su venta. Cook ha apuntado que las Vision Pro son parte de los aparatos que avecinan la llegada de cambios tecnológicos interesantes.

"Hace años que sabía que llegaríamos hasta aquí. No sabía cuándo, pero sabía que llegaríamos aquí", cuenta el CEO. A principios del 2023, había rumores de que Cook estaba metiendo presión a su equipo para que las Vision Pro estuviesen listas pronto y el resultado se comenzará a ver hoy en Estados Unidos.

Cook asegura que la experiencia con las Vision Pro "es alucinante": "Puedes recostarte en tu sofá y colocar las pantallas en el techo si lo deseas. ¡Vi la tercera temporada de Ted Lasso en mi techo y fue increíble!".

El empresario reconoce que otro gran uso que está dando al dispositivo es la meditación. "Está en un nivel diferente a cualquier cosa que haya experimentado alguna vez, y he meditado durante mucho tiempo", comenta.

Más de 600 aplicaciones

La compañía tecnológica ha prometido que Vision Pro contará con más de 600 aplicaciones y juegos optimizados para su lanzamiento. Entre ellas, se encuentran apps como Charter, Spectrum, Comcast, Cox, Sling TV, Varizon Fios, NBA, PGA Tour Vision, Microsoft Team, Slack, Zoom; y videojuegos como Lego Buldier’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, etc.

No obstante, algunas de las plataformas de contenido en streaming más utilizadas, como Netflix y YouTube, no estarán habilitadas para el lanzamiento. Ambos servicios no han anunciado que planeen crear plataformas optimizadas para usarse en las Vision Pro.

Actualizaciones de última hora

Apple quiere que el lanzamiento de sus Vision Pro en EEUU sea todo un éxito. Para ello, sus desarrolladores han lanzado varias actualizaciones del software visionOS antes de sacar el producto.

El 24 de enero, cuando ya se sabía que la fecha en la que estaría disponible el dispositivo, se dio a conocer que Apple había trabajado en la versión visionOS 1.0.1, para que la primera generación de sus gafas de realidad mixta saliese con un software mejor del que tenían preparado inicialmente.

No se sabe qué cambios se aplicaron en ese software, sin embargo, esa no es la versión que se verá en las primeras Vision Pro, puesto que ayer nos enteramos de que habían actualizado a visionOS 1.0.2. Según los rumores de TechCrunch, el nuevo cambio corregía una vulnerabilidad en WebKit, el motor del navegador que ejecuta Safari y otras apps web.

El medio de comunicación detalló que la brecha de seguridad podría haber permitido que los piratas informáticos ejecutasen un código malicioso en el sistema. Por suerte, Apple lo ha detectado antes de su lanzamiento para que, aparentemente, sea todo un éxito.

Otros datos que se conocen de las Vision Pro

Según el propio Cook, las gafas de realidad mixta son "el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado capaz creado" y "redefinirá cómo nos conectamos, creamos y exploramos". Algunas de las características que hacen de las Vision Pro un producto innovador son su interfaz de usuario tridimensional, su sistema de entrada controlado por ojos, manos y voz, y la opción de capturar y revivir momentos de forma completamente nueva e inmersiva.

En lo que se refiere al diseño, las Apple Vision Pro están diseñadas como un sistema modular para que los usuarios puedan personalizar su ajuste. Además, las correas flexibles garantizan que el audio permanezca cerca de los oídos del usuario.

Si hablamos sobre el software y hardware, el aparato tendrá un nuevo sistema operativo (visionOS) y utiliza tecnología micro-OLED para empaquetar 23 millones de píxeles en dos pantallas, con un sistema de seguimiento ocular de alto rendimiento.

Las Vision Pro incluyen un chip M2 y un nuevo chip R1 para la entrada de doce cámaras, cinco sensores y seis micrófonos. Con ello, Apple pretende garantizar que el contenido aparece frente a los ojos del usuario.

Sobre seguridad, destaca el especial interés que han puesto sus desarrolladores para ofrecer una buena privacidad gracias a Optic ID. Este es un sistema de autenticación que analiza el iris del usuario para desbloquear las gafas, autocompletar contraseñas y completar pagos con Apple Pay.

