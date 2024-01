Entre el 'hype' y la revolución: ¿cumplirán las Apple Vision Pro las expectativas del sector XR?

El inminente lanzamiento de las Apple Vision Pro, que llegarán al mercado en Estados Unidos el próximo 2 de febrero, puede suponer el inicio de una nueva era en el mundo de las tecnologías inmersivas. O puede que no.

Álvaro Monzón CEO y cofundador de DeuSens

Como veterano en este sector, desde 2014, he vivido ya varios eventos como este. Lanzamientos de dispositivos que iban a revolucionar el mundo, buscando ampliar los límites de lo que es posible tecnológicamente, pero que se quedaron lejos de conseguirlo.

En el caso de Apple, la historia puede ser bien distinta. Ya en el pasado consiguió democratizar el uso de la Realidad Aumentada rápidamente a través de AR Kit, y no podemos descartar que consigan un efecto similar con las Apple Vision Pro.

Aunque no sabemos todavía cómo será el caso con las Apple Vision Pro, su irrupción en el mercado de los dispositivos de Realidad Extendida marca un hito importante. No solo por lo que representa para la competencia, sino también por el potencial de innovación y crecimiento que puede traer consigo. Podemos considerar que, si no suponen una revolución, sí contribuirán a generar una evolución del hardware XR.

La llegada de las Apple Vision Pro, sin duda, agitará el avispero, introduciendo un nuevo competidor de peso en un mercado hasta ahora dominado por unos pocos actores clave. Apple es conocida por su capacidad para refinar y perfeccionar la tecnología, empujando los límites de lo que es aceptado como la norma. Su entrada en el espacio XR promete elevar el listón de calidad, usabilidad y experiencia de usuario, forzando a otros fabricantes a acelerar sus propios procesos de innovación para mantenerse relevantes.

Sin embargo, es crucial abordar esta nueva era del ‘Spatial Computing’, término que está popularizando Apple para diferenciarse del resto de fabricantes, con una mente abierta y cautelosa. Las expectativas son altas, pero es importante recordar que las Apple Vision Pro son, al fin y al cabo, el primer dispositivo de este tipo creado por Apple. La experiencia nos dice que la verdadera capacidad y el potencial de un dispositivo tan innovador solo se pueden evaluar a través de la experiencia directa y el uso prolongado.

Las tecnologías inmersivas tienen el potencial de revolucionar cómo percibimos y nos relacionamos con el mundo. No es algo nuevo, pero Apple es especialista en captar la atención del público y popularizar sus innovaciones. Y, por esta razón, el lanzamiento de las Apple Vision Pro puede ser la clave para impulsar y terminar de democratizar el uso de tecnologías como la Realidad Mixta entre el público general.

Como entusiasta tecnológico a nivel de usuario, y por supuesto como CEO de un estudio XR internacional a nivel profesional, estoy emocionado por experimentar con ellas y ver qué posibilidades van a aportar para el futuro del sector. Estoy seguro de que van a generar un impacto, tanto para consumidores, como para creadores y empresas, a corto, pero sobre todo a largo plazo.

¿Estamos preparados para explorar y expandir los horizontes del entretenimiento inmersivo? Sí, lo estamos. Y la llegada de las nuevas Apple Vision Pro puede suponer el cambio de paradigma que el sector necesita para comenzar a hacerlo.

