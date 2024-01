¿Quiere Sony competir con Apple? La firma japonesa presenta un visor de realidad mixta de última generación

Las gafas de realidad virtual, aumentadas o mixta son de los dispositivos que no terminan de despegar, tal y como mencionamos a principios del año pasado. No obstante, los expertos esperan que el negocio comience a despuntar en 2025 y algunas marcas se están preparando para estar en la cúspide cuando eso suceda.

Aunque Google abandonase su proyecto experimental Google Glass a mediados de marzo de 2023, Mark Zuckerberg sigue interesado en sus Meta Quest, Apple está a punto de sumarse al carro con las Vision Pro y Sony va por el mismo camino. Esta última firma ha presentado un casco de "creación de contenido espacial" durante el Consumer Electronic Show (CES) 2024 que demuestra su interés por la realidad mixta.

Funciones del casco de realidad mixta

La compañía especializada en electrónica de consumo está colaborando con Siemens para desarrollar un casco de realidad mixta del que de momento se conocen muy pocos detalles. Según Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, el dispositivo dispondrá de la tecnología necesaria para una "representación realista, de alta definición y en tiempo real de texturas de objetos 3D y expresiones faciales de personajes humanos".

El director ejecutivo detalla que las gafas serán capaces de crear "espacios superponiendo objetos virtuales en espacios físicos". No obstante, pese a que Sony destaque por sus consolas PlayStation, su nuevo producto parece que se desligará del mundo de los videojuegos de momento o, al menos, no será su punto fuerte, ya que no han especificado nada sobre esa posible función.

En un principio, Sony planea su uso para la creación de contenidos en tres dimensiones para el sector industrial y entornos profesionales. En su anuncio, muestra su posible uso en el desarrollo de un coche de carreras.

Diseño de las gafas de realidad mixta

La firma tecnológica ha adelantado que el aparato contará con dos pantallas 4K OLED de 1,3 pulgadas en su interior, con un espacio de color que cubre el 96% de DCI-P3. Además, integrará la plataforma Snapdragon XR2+ Gen 2, que se ha presentado recientemente.

Sony explica que su casco de realidad mixta dispondrá de seis cámaras y sensores. También estará equipado con dos mandos en forma de anillo para manipular objetos virtuales como si se formen parte del mundo físico.

¿Cuándo lanzará Sony su casco de realidad mixta?

Para poder probar el nuevo sistema de realidad mixta de Sony y Siemens habrá que esperar unos cuantos meses. Hace poco, Apple anunció que su modelo saldría el mes que viene, en febrero de 2024. No obstante, la multinacional japonesa no tendrá listo su producto hasta finales de este año.

Teniendo en cuenta que los expertos entrevistados por 20Bits aseguraban en 2023 que el año de las gafas de realidad mixta sería el año que viene, Sony llegará a tiempo de posicionarse como una de las marcas que despunten en el sector. A pesar de ello, su incursión en el mercado será mucho más lenta que sus rivales. Esperamos que merezca la pena esperar un poquito más.

