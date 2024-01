Las Apple Vision Pro se agotan en segundos: este es su precio, estas sus especificaciones y estos sus fallos

Apple presentó oficialmente sus gafas de realidad mixta en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) en junio del año pasado. Durante la cita, la compañía de Cupertino dio a conocer sus principales características sin especificar una fecha exacta de lanzamiento y, hasta principios de enero, no se supo que habilitarían la preventa el 19 de este mes y que el 2 de febrero se realizarían los primeros envíos.

Ahora, tras abrirse el periodo de reserva, los consumidores de las Vision Pro recibieron malas noticias, debido a que el número de existencias se agotó en apenas unos minutos e incluso los envíos se están retrasando a marzo para algunos modelos.

El motivo se debe a que existe una alta demanda, sin embargo, varios analistas apuntan a que Apple no va a poder crear muchas unidades del dispositivo porque las pantallas no se fabrican en grandes volúmenes al tener una mayor resolución que las presentes en otros dispositivos de la marca. Por consiguiente, se estima que la entidad desarrollará entre medio millón y un millón de unidades de Vision Pro este año, lejos de los volúmenes de productos como el iPhone o los iPad.

¿Cuánto cuestan las Apple Vision Pro?

El número limitado de las Vision Pro también ha jugado un papel importante en la estrategia de distribución, debido a que el dispositivo cuenta con varios modelos dependiendo de su almacenamiento –256 GB, 512 GB y 1 TB–. Además, la capacidad de memoria también va ligada al precio.

Como hemos mencionado en otras ocasiones, el precio de las Vision Pro son 3.499 dólares, pero es importante recalcar que este valor económico corresponde a los 256 GB, mientras que el modelo de 512 GB son 3.699 dólares y el modelo de 1TB son 3.899 dólares. Asimismo, a estos precios se le pueden sumar los 499 dólares que cuesta la asistencia y las reparaciones de Apple Care.

Por otro lado, los accesorios de las Apple Vision Pro cuestan:

Batería externa: 199 dólares.

Estuche rígido: 199 dólares.

Lentes ópticos ZEISS: 199 dólares.

Cintas, protectores y cojines: Desde los 29 a los 199 dólares.

Surgen los primeros fallos

Tras mencionar sus precios, otro aspecto a tener en cuenta es que el sistema operativo VisionOS no cuenta con todas las aplicaciones móviles que un iPhone puede tener. Es decir, algunas plataformas como Netflix, YouTube, Spotify, WhatsApp, Instagram, Facebook, Roku, Ridal, TikTok, Google, Gmail o Chrome no estarán disponibles en su lanzamiento porque aún no están optimizadas para dicho software.

Características de las Apple Vision Pro

Según el director ejecutivo de la firma tecnológica, Tim Cook, se trata del "dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado" porque "su revolucionaria y mágica interfaz de usuario redefinirá cómo nos conectamos, creamos y exploramos".

Aunque si nos adentramos en sus características , esta innovación ofrece una interfaz de usuario tridimensional; dispone de un sistema de entrada controlado por los ojos, las manos y la voz del usuario; aporta una nueva dimensión a la informática personal al cambiar la forma en que los consumidores interactúan con sus aplicaciones; tiene una App Store completamente nueva para descargar apps y juegos; ofrece acceso a varias plataformas de streaming; y permite a los usuarios capturar y revivir sus recuerdos favoritos de una forma completamente nueva gracias a la escala real.

Así se ven las aplicaciones con las gafas de Apple. Apple

En lo que se refiere al diseño , las Apple Vision Pro están diseñadas con un sistema modular para que los usuarios puedan personalizar su ajuste, además, las correas flexibles garantizan que el audio permanezca cerca de los oídos del usuario.

Así es el diseño de las Apple Vision Pro. Apple

Por otro lado, adentrándonos en el software y hardware , este dispositivo incluye el sistema operativo visionOS; utiliza tecnología micro-OLED para empaquetar 23 millones de píxeles en dos pantallas; su batería ofrece autonomía para dos horas de uso, aunque se extiende a las dos horas y media en la reproducción de vídeo; dispone de WiFi 6 y Bluetooth 5.3; cuenta con un sistema de seguimiento ocular de alto rendimiento; e incorpora el chip M2 para ofrecer un potente rendimiento, mientras que el nuevo chip R1 procesa la entrada de doce cámaras, cinco sensores y seis micrófonos para garantizar que el contenido aparece frente a los ojos del usuario.

Y por último, haciendo mención a la seguridad , Apple Vision Pro ofrece una buena privacidad gracias Optic ID, un nuevo sistema de autenticación que analiza el iris del usuario para desbloquear las gafas, autocompletar contraseñas y completar pagos con Apple Pay.

