La nueva función de protección antirrobo del iPhone falla: usuarios se quejan de que se les confunde con un ladrón

La actualización iOS 17.3 que comenzó a desplegarse a principios de semana en los móviles iPhone cuenta con una nueva función de 'Protección en caso de robo de dispositivo'. En 20Bits, hablamos de lo interesante que resultaba la innovadora propuesta de Apple, pero algunos usuarios que ya la han probado se quejan de que sus teléfonos los confunden con ladrones.

Apple había introducido una funcionalidad de protección antirrobo para que, incluso los ladrones que supiesen la contraseña del iPhone, no pudiesen desbloquear algunas funciones. El proceso para activarlo consistía en entrar a 'Configuración', seleccionar la opción 'Face ID y código' y activar la función 'Protección en caso de robo de dispositivo'.

Esta característica obliga a los internautas a utilizar un método de autentificación biométrica a través de Face ID o Touch ID para acceder a las contraseñas almacenadas o a la información de las tarjetas de crédito o débito. Además, las acciones de seguridad consideradas más sensibles, como cambiar la contraseña del ID, obligan a realizar dos rondas de autentificación biométricas con un periodo de separación de una hora entre una y otra. Al poner en práctica esa función, los usuarios han comenzado a percibir complicaciones.

Problemas con la función antirrobo de Apple

Según explicaba la marca de la manzana mordida, la protección de dispositivos robados era una capa de seguridad que iOS iba a brindar cuando se detectase que el iPhone estaba fuera de casa o del trabajo. Los denominados lugares "familiares" (habituales) eran sitios seguros para Apple. Supuestamente, los smartphones no iban a alertarse ahí, sino que lo haría cuando se ubicasen lejos.

Varios internautas han informado que sus iPhone habilitan las precauciones adicionales cuando están en casa o en otro lugar considerado familiar. Desde un foro de Reddit, los usuarios están mencionando que deben esperar una hora para realizar ciertos cambios, y algunos han asegurado que la cámara frontal o el sensor Touch ID no funcionan correctamente con el reconocimiento biométrico.

Un portavoz de Apple ha comunicado a Fast Company que son "comportamientos esperados", puesto que "los usuarios no pueden configurar sus ubicaciones familiares", sino que es el propio móvil quien lo gestiona.

Las ubicaciones familiares no se revelan en ninguna parte de los dispositivos. El medio de comunicación cree que es una medida de precaución para evitar que un ladrón pueda consultar la lista de lugares frecuentados para saber dónde ir para desbloquear el teléfono fácilmente. No obstante, Apple no ha dado más explicaciones al respecto.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.