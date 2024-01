Alerta de intrusión: apps como Facebook, LinkedIn o TikTok 'roban' datos en secreto en iPhone

Unos investigadores de seguridad de Mysk, una empresa de desarrollo de aplicaciones, han advertido que hay plataformas conocidas por todos que están eludiendo las reglas de privacidad de Apple. Según su estudio, apps como Facebook, LinkedIn, TikTok o X (antes Twitter) pueden recopilar datos de sus consumidores a través de las notificaciones de los iPhone.

Como hemos visto en otros artículos de 20Bits, es común que las empresas aprovechen cualquier oportunidad para acceder a la mayor cantidad de datos posibles del usuario. Cuando una app es gratuita, generalmente nosotros somos la moneda de cambio y nuestra información es algo muy valioso.

Tommy Mysk, uno de los investigadores que realizó las pruebas junto con Talal Haj Bakry, señala que la recopilación de datos se da cuando los internautas deslizan una notificación. Una "acción inofensiva tan simple como descartar un aviso" envía información única del dispositivo a servidores remotos sobre lo que al usuario le interesa y lo que no.

Las empresas niegan que usen los datos para publicidad

Los portavoces de algunas firmas mencionadas en el informe, como Meta o LinkedIn, han declarado que los hallazgos de los investigadores son inexactos. Ellos han negado que los datos se utilicen con fines publicitarios o inapropiados.

En el caso de la fuente de LinkedIn, explica que los datos que se recopilan se emplean únicamente para garantizar que las notificaciones funcionan bien y que siguen las directrices de Apple para desarrolladores.

Otros problemas con la privacidad de Apple

Esta no es la primera vez que Mysk pone en duda la seguridad de los iPhone. Los investigadores cuentan que Apple se ha gastado millones de dólares para convencer a sus clientes que "no que sucede en tu iPhone, permanece en tu iPhone", pero consideran que eso no es así.

Hace unos meses, en octubre de 2023, los expertos de la firma de desarrollo de apps descubrieron que la función designada a proteger los detalles sobre la dirección WiFi de los teléfonos de Apple no era tan buena como la pintaban. "Cuando un iPhone se une a una red, envía solicitudes de multidifusión para descubrir dispositivos AirPlay en la red –apuntaron en un post de X (Twitter)-. En estas solicitudes, iOS envía la dirección MAC Wi-Fi real del dispositivo".

En 2022, Mysk también se dio cuenta de que la marca de la manzana mordida recopilaba datos sobre los usuarios. Lo hacían incluso después de que activasen una configuración de privacidad del iPhone que prometía "deshabilitar por completo el intercambio de análisis de dispositivos".

