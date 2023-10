Google tiene un servicio gratis para comprobar si tus datos están en la dark web con solo 3 clics

Muchas veces nos preguntamos si Internet es un lugar seguro para compartir información personal en las redes sociales. Si bien la inmensa mayoría de las páginas web son seguras, es cierto que algunas no cuentan con medidas específicas para protegerse ante los posibles robos de datos por parte de los ciberdelincuentes.

Cuando se da el caso de robo, la mayor parte de la información suele ir a parar a la famosa dark web, donde los estafadores aprovechan las partes más profundas de Internet para llevar a cabo sus acciones maliciosas, que tienen como objetivo atacar a usuarios y empresas. Además, no hay una indexación de páginas por parte de los motores de búsqueda, teniendo en cuenta que algunas herramientas populares tampoco pueden descubrir o mostrar resultados de la dark web.

Sin embargo, los usuarios de Android ya pueden saber qué datos circulan sobre ellos en la dark web gracias a una nueva función de Google. Para ello, los interesados deben abrir la aplicación de Google en un dispositivo Android, pulsar en la foto de perfil para acceder al menú y seleccionar el apartado 'Informe dark web'.

Al clicar en esta novedad, la herramienta empezará a rastrear en las profundidades de Internet para encontrar información personal, como el nombre, apellidos, número de teléfono, dirección de casa, número de seguridad social, nombres de usuarios y contraseñas. Y si se da el caso de que la compañía de Silicon Valley detecte que los datos se están comercializando en la dark web, ofrecerá a los afectados una serie de consejos.

Cómo funciona el 'Informe dark web' de Google



Los interesados deben seguir los pasos anteriores, pero es importante mencionar que con una suscripción a Google One, se puede configurar un perfil para monitorizar la dark web y saber si la información se ha visto afectada en brechas de seguridad de datos.

No obstante, no es necesario pagar una suscripción de Google One para generar un 'Informe dark web'. Simplemente, los usuarios tendrán que hacer lo siguiente:

Ir a one.google.com.

Seleccionar ' Informe dark web ' y ' Probar ahora '.

' y ' '. Pulsar en 'Ejecutar análisis'.

'Informe dark web' de Google Google

