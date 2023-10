Los cuatro mejores trucos para saber si alguien ha accedido a tu ordenador o móvil

©[laddlajutt1722] via Pixabay.com.

Todos y cada uno de nuestros dispositivos son un punto de acceso para posibles ciberdelincuentes que se dedican al robo de información personal, bancaria, etcétera. Por ello, cualquier precaución es poca y debemos tener el máximo nivel de seguridad posible.

Hay varios consejos o acciones que sirven tanto para comprobar la seguridad de nuestro dispositivo móvil como en el ordenador y teniéndolos en cuenta nos podemos ahorrar muchos problemas relacionados con nuestra privacidad e información confidencial.

Comprueba las aplicaciones instaladas

Si ves una aplicación instalada en el escritorio o en el menú de tu móvil y no recuerdas haberla instalado, podría ser una señal de que están intentando acceder a tus archivos y datos personales a través de un malware o algo por el estilo. Cualquier app que no utilices o no reconozcas, elimínala inmediatamente sin dejar rastro de la misma.

Verifica el historial de apps como del navegador

En Mi Actividad de Google, puedes revisar la actividad de las apps y de la web en tu cuenta de Google para comprobar que aplicaciones y lugares web se han visitado para que no haya sorpresas. Lo mismo pasa con el navegador, ya que siempre es bueno echar un vistazo a las páginas visitadas recientemente, ver que todo esté en orden y que no haya ninguna página o actividad sospechosa.

Historial de notificaciones y archivos editados

En los móviles Android podemos comprobar las últimas alertas recibidas y así ver si alguien está operando en nuestro dispositivo. Al mismo tiempo que en el ordenador es muy importante realizar una observación a la lista de archivos editados, ya que es una manera muy útil de verificar si se ha producido algún cambio no autorizado en archivos importantes.

Revisa las aplicaciones específicas

Apps como el correo electrónico, la galería de fotos o incluso plataformas como YouTube, donde puedes ver el historial de los videos, siempre se deben revisar para controlar que no haya nada fuera de lugar, como mensajes extraños, videos que no has visto, entre otros.

Aparte de todos estos consejos, siempre se recomienda tener unas contraseñas de alta seguridad, así como la doble autenticación, además de tener precaución con lo que se descarga tanto en el móvil como en el ordenador.

