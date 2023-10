Si tu teléfono móvil comienza a hacer esto revisa corriendo tu cuenta bancaria

Si tu teléfono móvil empieza a hacer cosas extrañas, como por ejemplo de repente no te puedes conectar a Internet o no te permite realizar llamadas, podrías estar siendo víctima de una ciberestafa. En ese caso, debes revisar rápidamente tu cuenta bancaria porque los ciberdelincuentes probablemente están tratando de robar tu dinero.

Según advierten fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, "el fraude a través del SIM swapping es una de las modalidades de ciberestafa más actuales".

Desde la Policía Nacional explican que los ciberdelincuentes se apoderan de la información personal mediante diversas técnicas, como el phishing, ataques de malware o espiando las redes sociales, y de esta manera logran realizar un duplicado de la tarjeta SIM para colocarla en otro dispositivo.

Una vez que los ciberestafadores consiguen el acceso y el control sobre el número de teléfono móvil pueden obtener toda información sensible, como por ejemplo las contraseñas y el acceso a la banca online. De esta manera, ya pueden ordenar transferencias a otras cuentas bancarias de la banda criminal o por ejemplo contratar préstamos de forma inmediata, advierten desde el Cuerpo Nacional de Policía.

Cómo saber si soy víctima de SIM swapping

Los ciberdelincuentes suplantan al SEPE para acceder a los datos personales y bancarios de sus víctimas. towfiqu barbhuiya vía Canva.com

La Policía Nacional ofrece una serie de pautas a seguir para detectar si podemos estar siendo víctimas de un ataque de SIM swapping y, por tanto, nuestra cuenta corriente correría serio peligro de ser vaciada.

-El primer indicio importante de que puedes ser víctima de esta modalidad de estafa es que, durante el intercambio de SIM, no podrás efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.

-Sabrás que eres una víctima si tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.

-Si tus credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.

Qué hacer si sufres SIM swapping

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explican que cuando alguien activa un duplicado de tu SIM, la que tienes se desactiva automáticamente, dejándote sin cobertura o, lo que es lo mismo, sin poder hacer llamadas ni Internet". Este es el primer síntoma que debería hacerte sospechar de que quizás estás siendo víctima de un SIM swapping.

Un usuario que ha sufrido un SIM swapping. 89Stocker vía Canva.com

"Si te pasa esto, contacta enseguida con tu operadora para que te confirme si alguien ha hecho un duplicado de la tarjeta SIM sin tu permiso y, enseguida, informa a tu banco de lo que ha pasado", aconsejan desde la OCU.

Según explican desde la Organización de Consumidores, la normativa aplicable en este tipo de situaciones establece que, en aquellos casos en los que se ejecute una operación de pago no autorizada, la entidad ordenante está obligada a devolver el importe de la transacción al instante. El banco únicamente podrá negarse si puede acreditar que se ha actuado fraudulentamente de una manera deliberada o ha habido alguna negligencia.

Cómo evitar ser víctima de SIM swapping

Móviles incautados durante uno de los registros de SIM swapping. POLICÍA NACIONAL

Para no ser víctima de este fraude, desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) recomiendan las siguientes pautas:

1) Si te percatas de que el teléfono de repente está sin cobertura sin una razón lógica desde la OSI aconsejan contactar con celeridad con la compañía telefónica para notificar la incidencia y poder identificar qué ha podido ocurrir.

2) Instala la autenticación en dos pasos: se trata de una medida adicional a la contraseña con la que podrás dificultar que los ciberdelincuentes, o cualquier persona que pretenda espiarte o cotillear sin autorización, puedan acceder a tus cuentas personales. Para ello, recomiendan usar aplicaciones como Microsoft Authenticator o Google Authenticator

3) Actualiza las opciones de recuperación de la cuenta, por si los ciberestafadores hubieran logrado acceder a los datos personales.

4) Prevención con los datos que se comparten en las redes sociales. Desde la OSI aconsejan, en el caso de que se publicite demasiada información personal en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, configurar correctamente los ajustes de privacidad y seguridad. Así, es preferible que sólo tus contactos puedan ver la información que se publica en las redes sociales.

5) No se deben abrir hipervínculos de Internet que resulten sospechosos ni tampoco archivos adjuntos recibidos por correo electrónico o SMS. En ocasiones los cibercriminales suplantan la identidad de nuestros destinatarios.

6) Actualiza las contraseñas de forma periódica y asegúrate de que son buenas, no simples.

7) Se desaconseja introducir datos sensibles, como contraseñas o información sobre cuentas bancarias, si el teléfono móvil está conectado a una red wifi pública.

