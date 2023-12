Los hemos probado: los mejores móviles que han pasado por nuestras manos en 2023

Un año más, 20bits ha estado publicando varias reviews semanales dedicadas a smartphones y otros dispositivos tecnológicos. Entre las listas habituales de estas fechas no podía faltar una con los diez móviles de 2023 que obtuvieron una valoración más alta en nuestros análisis.

iPhone 15

Dos imágenes del iPhone 15 de Apple. (20bits)

Probamos durante un mes el iPhone 15 y llegamos a la conclusión de que se trata del modelo base de Apple con la actualización más notable desde los iPhone 12. Es una joya tecnológica que combina estilo, potencia y funcionalidad de manera excepcional. De diseño más refinado (la parte trasera en mate, los bordes más suavizados), exhibe una maravillosa pantalla Super Retina XDR con hasta 2.000 nits de brillo, literalmente una ventana a otro mundo. Y, aunque sus hermanos Pro le superen en algunos aspectos, en fotos sigue siendo un titán.

Samsung Galaxy S23 Ultra

El Samsung Galaxy S23 Ultra en color crema (20bits)

El Samsung Galaxy S23 Ultra, el modelo más ilustre (y caro, salió a la venta por 1.409 euros) de la línea estrella de la marca surcoreana, es un espectáculo de móvil por la experiencia que deparan su recorrido señorial (ya presente en el S22 Ultra), su pantalla, su rendimiento (una verdadera gozada manejarlo), su diseño y el apartado fotográfico, con cámara principal de 200 MP y dos sugerentes teleobjetivos.

Honor Magic5 Pro

El espectacular diseño trasero del Honor Magic5 Pro (20bits)

El Honor Magic5 Pro constató que la marca china ha alcanzado un poderío por el que va muy en serio en la gama alta y la premium. Su gran modelo de 2023 brilla por su cautivador diseño (esa curvatura y el relieve en torno al imponente módulo circular), su pantalla curva OLED de gran tamaño (6,81 pulgadas) y tres cámaras traseras de 50 MP, incluido un teleobjetivo.

Nothing Phone (2)

El Nothing Phone (2), iluminado (20bits)

La joven marca británica Nothing regaló el móvil sorpresa de 2022, y este año lanzó el Phone (2), su sucesor, que no solo retuvo la frescura que introdujo el original sino que también materializó un salto de nivel, fortaleciendo los aspectos en los que el anterior podía dar más de sí. La entrada de Nothing en el rango premium trajo más funcionalidades en la interfaz de patrones lumínicos para notificaciones (el elemento distintivo junto a la trasera transparente) y mejoras en el rendimiento, las fotografías (más luminosas) y el software asociado.

Xiaomi 13

El diseño trasero del Xiaomi 13 (en verde) y el Xiaomi 13 Pro (negro cerámico) (20bits)

El Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, por encima de los 1.000 euros, transmitieron todavía más sensación premium que sus refinados y elegantes predecesores. Pensando en el usuario medio (no exprime tanto los dispositivos como el amante de lo Pro) y en factores como la pantalla más pequeña (plana Amoled de 6,36 pulgadas), los marcos metálicos y la mejor sensación en mano, ganaba el Xiaomi 13. Aun sin etiqueta Pro, resultaba completísimo.

Huawei P60 Pro

Diseño trasero del Huawei P60 Pro (Huawei)

Huawei ha tenido que alterar su rumbo y ha puesto el foco (de manera muy innovadora) en los wearables, si bien ha demostrado que sigue siendo una opción significativa en móviles. Así lo resaltó de la mano del Huawei P60 Pro, con una calidad fotográfica alucinante, un diseño precioso, una estimable pantalla, una tecnología interna que cumple con creces y una batería de las que gustan.

Samsung Galaxy Z Flip5

La pantalla exterior de 3,4 pulgadas del Samsung Galaxy Z Flip5 (20bits)

Tanto el Galaxy Z Fold5 como el Galaxy Z Flip5, estuvieron a la altura de las expectativas y ratificaron la madurez alcanzada por Samsung como líder de la vertiente. Sin salirse del continuismo que guía las estrategias del fabricante, el Z Flip5, de tamaño bolsillo, dio un salto mayor por su renovada pantalla exterior para notificaciones, más grande y con más y mejores funciones. Su bisagra con tecnología de gota de agua, el pliegue perfecto y su delicioso rendimiento figuraban entre sus virtudes, compartidas con el plegable de tipo libro.

Pixel 8 Pro

Las tres cámaras traseras del Pixel 8 Pro (20bits)

Con el Pixel 8 Pro, Google se superó en cuanto a la experiencia asociada a sus dispositivos: las sensaciones que deparaba, su componente premium, su fluidez, el factor Android puro, la mirada puesta en las posibilidades de la IA al estilo made by Google, el placer de hacer fotos con un dispositivo así… Más refinado que el Pixel 7 Pro, asegura hasta 2030 actualizaciones de sistema operativo, de parches de seguridad y para ir sumando nuevas funciones. Estos avances, eso sí, se acompañaron de un incremento importante, de 200 euros, en el precio.

OPPO Find N2 Flip

El diseño trasero del OPPO Find N2 Flip, definido por la pantalla para notificaciones (20bits)

OPPO entró con muy buen pie en los plegables de bolsillo con el OPPO Find N2 Flip, especialmente atrayente por su pantalla de la cubierta (con la que introdujo un nuevo canon por su mayor tamaño y su orientación vertical), su pantalla principal (Amoled de 6,8 pulgadas) y su batería de 4.300 mAh (poco habitual en la disciplina). Fue además el primer teléfono plegable de OPPO en lanzarse a nivel internacional.

OnePlus 11 5G

El OnePlus 11 5G en color Titan Black (20bits)

Su denominación no lo expresaba, pero a todas luces era un smartphone Pro. El OnePlus 11 5G, en la línea de lo que se espera en los flagship de la marca china, se movía en lo sugestivo por su diseño, su rendimiento, sus fotografías (la tercera generación con cámaras Hasselblad), su pantalla Super Fluid Amoled de 6,7 pulgadas y su carga rápida de 100W (pasa del 0% al total de energía en 25 minutos).

Menciones especiales

Estos han sido los diez móviles que más nos han seducido, si bien en 20bits queremos incluir un apartado de menciones especiales integrado por otros móviles que también lograron una calificación alta y que bien podrían haber entrado en el top 10: Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy A54 5G, Vivo X90 Pro y Realme 11 Pro+.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.