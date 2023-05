Valoración: Huawei P60 Pro

Huawei viene fuerte esta primavera y ha lanzado a nivel internacional su último buque insignia, el P60 Pro, en una presentación oficial en Múnich a la que hemos asistido desde 20Bits. Durante unos días hemos estado testeando el dispositivo y ya te adelanto que tiene muchas cosas buenas.

La serie P es una de las más importantes y populares de la marca. Cada año desde 2012, la compañía presenta un nuevo modelo de esta familia con características y especificaciones mejoradas. Mucho ha llovido desde la pantalla de 4,3 pulgadas y la cámara de 8 megapíxeles del Huawei Ascend P1.

Lo que tenemos hoy entre las manos es una máquina muy potente, un móvil de gama alta que cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FHD+ (2.700x1.220) y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz.

El nuevo P60 Pro está disponible para su compra desde este martes, 9 de mayo. Huawei

Monta un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 4G e integra una cámara XMAGE trasera bastante alucinante con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura variable y estabilización óptica, un sensor telefoto periscopio de 48 megapíxeles con zoom óptico de 3,5x, un sensor ultra gran angular de 40 megapíxeles y un sensor ToF. La cámara frontal (selfie) es de 13 megapíxeles.

Y la batería tampoco se queda corta, con una capacidad de 4.815 mAh y soporte para carga rápida de 88 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa.

¿Pegas? Pues lo de siempre: seguimos sin servicios de Google y el smartphone funciona con HarmonyOS como sistema operativo, que aunque la compañía sigue mejorando en cada nueva generación no llega a alcanzar a sus rivales —en mi opinión, sobre todo en lo que a usabilidad se refiere, además de la carencia en el terreno de las apps—.

Asimismo, la sombra del veto de Estados Unidos alcanza también al chipset, que no tiene soporte para redes 5G, lo que puede limitar su conectividad y rendimiento en el futuro.

Vamos a verlo en detalle.

El modelo ‘Rococo Pearl’ incorpora el primer diseño de textura perlada de la industria. 20BITS | desde Múnich

Especificaciones técnicas

Tamaño: 161 mm de alto x 74,5 mm de ancho x 8,3 mm de profundidad

Peso: 200 g

Pantalla: 6,67 pulgadas, 1.070 millones de colores, tipo LTPO OLED, 1-120 Hz de alta frecuencia de actualización dinámica adaptable, atenuación PWM de alta frecuencia de 1.440 Hz, frecuencia de muestreo táctil de hasta 300 Hz y resolución 2.700 × 1.220 píxeles

Procesador: Snapdragon 8+ Gen 1 4G con CPU Octa-core (8 núcleos) y con motor de inteligencia artificial Qualcomm de séptima generación

Sistema operativo: EMUI 13.1

Memoria: 8 GB de RAM + 256 GB de ROM o 12 GB de RAM + 512 GB de ROM

Cámaras traseras: sensor principal de 48 MP con apertura F1.4~F4.0, angular ultragrande de 13 MP con apertura F2.2 y teleobjetivo con ultrailuminación de 48 MP y apertura F2.1

Modo de enfoque automático: enfoque de fase, enfoque de contraste

Modo zoom: zoom digital, zoom óptico, zoom híbrido

Resolución de imagen: admite hasta 8.000 × 6.000 píxeles

Resolución de vídeo: admite hasta 3.840 × 2.160 píxeles

Modos de captura de la cámara trasera: Nocturno, Supermacro, Macro, Retrato, Cámara lenta, Panorámica, Monocromático, Captura de sonrisas, Temporizador o Disparos en ráfaga (entre otros)

Cámara Frontal: cámara para selfies de 13 MP (gran angular, F2.4)

Resolución de imagen: admite hasta 4160 × 3120 píxeles.

Resolución de vídeo: admite hasta 3840 × 2160 píxeles.

Modos de captura de la cámara frontal: selfie en cámara lenta, campo de visión inteligente, retrato, panorama, lente AR, lapso de tiempo, imagen en movimiento, filtro, pegatinas, captura de sonrisas, reflejo de espejo, control de audio, temporizador

Batería: 4.815 mAh

Carga: admite una carga superrápida de 20V/4,4A (máx. 88 W) y es compatible con una carga superrápida de 11V/6A o 10V/4A o 10V/2,25A o 4,5V/5A o 5V/4,5A y una carga superrápida de 9V/2A; admite Super Carga inalámbrica (máx. 50 W)

Resistencia: resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo con certificado IP68 (hasta 2 metros durante un máximo de 30 minutos, siempre que la diferencia de temperatura entre el agua y el dispositivo no supere 5 grados)

Conectividad: 4G, WiFi 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.2, NFC

USB: USB tipo C (se puede usar para auriculares)

Sensores: de gravedad, de infrarrojos, giroscopio, brújula, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor de temperatura cromática, GPS (L1 + L5 de doble banda)/AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a de triple banda)/GALILEO (E1 + E5a de doble banda)/QZSS (L1 + L5 de doble banda)/NavIC

Biometría: reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares

Cargador: sí

Cable USB tipo C: sí

Funda transparente flexible: sí

Precio: desde 1.199 euros

El módulo de cámaras de la trasera cobra un papel protagonista. 20BITS

Diseño: muy Huawei

Huawei lleva desde principios de siglo dedicándose a la fabricación de teléfonos móviles y ha evolucionado mucho y muy rápido en términos de calidad y tecnología. Pero también de diseño.

Si bien al principio de los tiempos el aspecto no era un valor que pareciera ser muy relevante para la marca, hoy en día es una de sus particularidades más cuidadas. Y para muestra, un botón: el nuevo Huawei P60 Pro está disponible en negro y en un modelo que han llamado ‘Rococo Pearl’, un diseño en nácar que hace que cada terminal sea distinto y único.

“A medida que el mundo cambia y el tiempo avanza, los cánones de belleza se transforman. Una concha de nautilo encierra esta misma teoría de la belleza, formando tesoros en su interior a lo largo de su extensa vida. A medida que renace a través del tiempo, los óleos se acumulan en la concha con el paso de los años, adquiriendo una textura natural. Estas discretas piezas de textura natural se condensan con un encantador brillo conocido como nácar”, explica la compañía.

El diseño 'Rococo Pearl'. 20BITS | desde Múnich

Para replicar esto, los diseñadores detrás del Huawei P60 Pro han combinado “métodos artesanales hechos a mano con técnicas artesanales modernas”. “Se añadió polvo de perla mineral al panel trasero del smartphone y se dejó que se aglomerara en forma de brillo, consiguiendo una textura de nácar única en su clase”, informan.

Tampoco es que el modelo negro sea ‘el patito feo’. Incorpora un ‘Feather-Sand Glass’, un nuevo cristal trasero anti huellas texturizado “que se siente tan suave y delicado como una pluma y que, a la vez, brilla como un diamante”. Es más sobrio que el modelo ‘Rococo Pearl’, pero en mi opinión súper elegante. Y el acabado mate que repele los antiestéticos ‘dedazos’ a mí me tiene enamorada.

En este sentido, la marca ha pasado de tener dispositivos con diseños básicos y poco llamativos a ofrecer smartphones de aspecto innovador y sofisticado que los hacen destacar en el mercado.

También se debe mencionar el módulo fotográfico de la trasera y el papel protagonista que se le ha dado en las dos últimas generaciones de la línea P —y, en general, en los últimos años en casi todos los modelos de Huawei—. En el caso del P60 Pro el sensor principal ocupa un lugar central y prominente, recordando un poco a la estética de las cámaras de fotos.

La estética del dispositivo está muy cuidada. 20BITS

El móvil es cómodo en el agarre gracias a sus curvas y bastante ligero a pesar de su tamaño —pesa 200 gramos, unos 40 gramos menos que el gama más alta de Apple, por ejemplo—. Esto seguro que lo agradecen todas las influencers que ahora llevan colgado al cuello su smartphone.

Como digo, el agarre es bueno y, en general, el manejo es cómodo. Pero tiene aquí una pequeña pega, la cual la encontraremos en el lateral del dispositivo: los botones de subir y bajar el volumen están demasiado arriba, impidiendo que puedas llegar a ellos si te quieres manejar con una mano —a no ser que la muevas, claro—. El otro botón que encontramos, el de bloqueo, es accesible sin problemas.

Finalmente, aunque nos puede parecer que se trata de un dispositivo frágil debido tanto a esa ligereza como a su aspecto, el Huawei P60 Pro está fabricado a prueba de agua y polvo —cuenta con certificación IP68— y monta el cristal Kunlun Glass, certificado oficialmente por la SGS de Suiza con una resistencia a las caídas de 5 estrellas. Este cristal es la respuesta de Huawei a la limitación de poder usar cristales Gorilla Glass —de nuevo la mano negra de Trump—.

Además, para que te asegures de que no tiene ningún rasguño, la caja incluye una funda y el móvil viene con cristal protector ya colocado.

En el laterla derecho encontramos los botones de volumen y de bloque. 20BITS

Pantalla de escándalo

En sus primeros años, Huawei se centró en la producción de teléfonos móviles de gama baja y media. Estos dispositivos ofrecían características básicas y eran populares en los mercados emergentes debido a su precio asequible.

Pero en los últimos años, la compañía ha aumentado su inversión en investigación y desarrollo, lo que le ha permitido lanzar smartphones de gama alta con características avanzadas, con especial atención a dos aspectos: las cámaras y la pantalla.

Introducida originalmente en la serie P40, regresa la pantalla Quad-Curve, esta vez con un aspecto visual mejorado, ya que cada esquina es ahora más redondeada y suave en sus bordes, haciendo que el campo de visión sea más inmersivo y envolvente. Los marcos están muy apurados, de manera que se aprovecha casi todo el frontal. Además, proporciona un agarre más cómodo y una experiencia táctil más precisa.

La nitidez de la pantalla es muy equilibrada. 20BITS

Pero, además de la sustancial mejora física del producto en el terreno de la pantalla, la serie Huawei P60 está equipada con una nueva generación de Frecuencia de Refresco Adaptativa LTPO de 1-120Hz, que puede ajustar inteligentemente la frecuencia de refresco de la pantalla según las necesidades de navegación del usuario, manteniendo al mismo tiempo la potencia de consumo del smartphone.

Otros de los avances tecnológicos con los que cuenta esta pantalla OLED de 6,67 pulgadas con resolución FHD+ (2.700x1.220) es que es compatible con la gestión de la gama cromática completa y las coincidencias metaméricas en la calibración del color, y admite incluso proyecciones de pantalla inalámbricas.

Y, todo esto, ¿qué? Pues todo esto se traduce en una muy buena pantalla, como no cabría esperar menos de un móvil gama alta de más de mil euros. La nitidez es excelente, la veracidad de color muy conseguida y el brillo y contraste muy equilibrados. Incluso en un día soleado en la calle verás estupendamente el contenido del teléfono.

Lo último de Huawei: el nuevo P60 Pro y los recientes auriculares Freebuds 5. 20BITS

Lo último en tecnología

El Huawei P60 Pro tiene un rendimiento más que correcto. El móvil está equipado con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, el segundo más potente de Qualcomm, que le permite ejecutar cualquier aplicación o juego sin tener que preocuparnos de tirones. No obstante, aunque es un chip destinado a los gama alta, hay que decir que ya lo venimos viendo desde el año pasado —lo nuevo es el Snapdragon 8 Gen 2 de, por ejemplo, los Samsung Galaxy S23—.

Esto no quita para que rinda bien, claro. Unido a sus 8 o 12 GB de memoria RAM tenemos como resultado un aparato que responde con fluidez a las peticiones y a la multitarea. Además, el móvil tiene 256 o 512 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza espacio de sobra para guardar fotos, vídeos y todo lo que necesites —y si no te llega, admite tarjeta de memoria externa—.

La conectividad tampoco es un problema: soporta redes WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1, carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Pero, lamentablemente, no tenemos 5G por cuestiones legales. Creo que este es el punto en el que el veto de Estados Unidos puede hacer más daño a la marca, porque me parece peligroso quedarse atrás aquí.

Hay una cosa en este apartado que quiero destacar especialmente porque me ha gustado mucho: si hay una cosa que me pone muy nerviosa y detesto de un móvil es que el desbloqueo no funcione bien. Ya no os cuento el atraso que me parece que no se incluya sensor dactilar en un smartphone. Por eso quiero subrayar lo bien que funciona la biometría del P60 Pro, tanto en el reconocimiento facial como en la huella. Responden rapidísimo y con gran fluidez. Bravo.

El sonido del dispositivo es bastante bueno gracias a su doble altavoz estéreo. No seré yo quien te anime a escuchar música directamente en un móvil —mucho menos y especialmente si estás fuera de tu casa para que todos oigamos lo que tú has decidido poner a todo trapo—, pero si no tienes a mano unos auriculares o un altavoz al que engancharte, la verdad es que la calidad no está mal, incluso si pones al máximo el volumen. No resulta un sonido excesivamente enlatado ni distorsionado. No obstante, insisto: usa los aparatos fabricados para que disfrutar de la música sea realmente un placer.

La trasera a la luz del sol tiene un brillo espectacular. 20BITS

Un fotógrafo profesional en tu bolsillo

El punto fuerte del Huawei P60 Pro es su cámara, en particular el teleobjetivo, que es mucho más luminoso. La tecnología XMAGE de Huawei mejora los colores y otros aspectos de las fotografías.

Este dispositivo cuenta con una triple cámara que incluye un sensor primario de 48 megapíxeles con una apertura variable de f/1.4 a f/4.0, una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y una lente teleobjetivo de 48 megapíxeles con una apertura de F/2.1.

Los resultados de la cámara son impresionantes, con una gran cantidad de detalle y colores muy precisos y fieles a la realidad. Destacan las fotografías a personas y el modo retrato, donde se comporta de maravilla, así como las fotos en modo noche.

Fotografía P60 Pro. 20BITS

Fotografía P60 Pro. 20BITS

Fotografía P60 Pro. 20BITS

Fotografía P60 Pro. 20BITS

Fotografía P60 Pro. 20BITS

Fotografía cámara selfie P60 Pro. 20BITS

La serie P60 de Huawei está equipada con la mayor apertura física F1.4 del sector e incorpora el grupo de lentes de alta transmisión, que mejora enormemente la velocidad de paso de la luz a través de la lente. Al mismo tiempo, la cámara incorpora un sensor RYYB SuperSensing mejorado. Con estas capacidades de hardware y software combinadas, puedes capturar lo que ves en la vida real con mayor exactitud.

También llama mucho la atención la función inteligente de Apertura Física Autoajustable F1.4-F4.0 que se ajusta de acuerdo con las necesidades y configuraciones del momento.

El zoom óptico de 3,5x y el zoom híbrido de 10x del sensor teleobjetivo ejecutan la tarea a la perfección, y lo más destacado de esta cámara es su capacidad para capturar fotos con poca luz sin gran cantidad de ruido.

Fotografía P60 Pro con zoom x10. 20BITS

Fotografía P60 Pro con zoom x10. 20BITS

Fotografía P60 Pro con zoom x10. 20BITS

Fotografías P60 Pro normal y con zoom x10. 20BITS

La cámara tiene algunos modos adicionales interesantes, como 'Super Macro' que utiliza la cámara teleobjetivo para capturar fotos de cerca, o que es posible capturar fotografías detalladas de la Luna.

En general, me parece una barbaridad cómo se comportan los sensores de este móvil, tanto los de la trasera como la cámara selfie de 13 MP. Sin exagerar nada, es la mejor cámara que he probado en un teléfono. Y, además, quitando el primer impacto cuando lo utilizas que vez muchas opciones, es intuitiva y sencilla a la hora de usarla una vez te familiarizas con las opciones.

Función inteligente de Apertura Física Autoajustable. 20BITS

Función inteligente de Apertura Física Autoajustable. 20BITS

Función inteligente de Apertura Física Autoajustable. 20BITS

Autonomía para todo el día y carga MUY rápida

Con sus 4.815 mAh de batería y su procesador y tecnología interna de última generación —que optimizan el uso de energía muy bien— con este móvil tenemos para todo el día, incluso con alto rendimiento.

Pero es que, además, si te quedas sin gasolina, recuperas enseguida: admite carga rápida de hasta 88 W. Esto significa que en unos 45 minutos tienes el terminal al 100% de batería. La marca asegura que en los primeros 10 minutos tienes el 50% y en nuestras pruebas ha sido así más o menos.

Otra cosa que mola es que incluye cable y cargador en la caja y este último lleva doble puerto, es decir, tanto USB-C como USB-A, el cual permite la carga de otros equipos hasta 45 W.

Asimismo, el móvil ofrece también carga inalámbrica de hasta 50 W con un cargador compatible y carga inalámbrica inversa.

Resumen

El Huawei P60 Pro es un smartphone que ofrece una buena experiencia de usuario, con una pantalla de alta calidad, una cámara trasera versátil y muy, muy potente y una batería de larga duración con carga rápida e inalámbrica. Estamos hablando de un dispositivo que de verdad es gama alta y que cumple con las altas expectativas que podamos albergar sobre él, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

El lado oscuro es ya de sobras conocido por todos, pero creo que a estas alturas nos deberíamos olvidar del inconveniente que supone el veto de EE. UU. y la falta de servicios de Google, porque no parece que sea algo que vaya a cambiar próximamente.

Personalmente HarmonyOS no termina de entrarme, pero reconozco que está bien trabajado y que hay un desarrollo y una evolución importante hasta llegar a la versión actual, la 3.1, por lo que si te manejas bien con este sistema operativo le veo pocas pegas al nuevo móvil de Huawei —más allá de la cuestión económica, que siempre está ahí, pero tampoco me parece un precio desorbitado dadas las características del teléfono—.

Es más: el sistema operativo HarmonyOS 3.1 ofrece algunas ventajas, como un panel de control optimizado, nuevos accesos directos a aplicaciones, una mayor velocidad de ejecución y lanzamiento de tareas, un entorno favorable para los desarrolladores y mejores funciones de seguridad y privacidad.

No voy a decir que no crea que la falta de los GMS no sea una tremenda barrera, sobre todo para el público generalista. Pero considero que ese es un debate ya muy estirado y que todos sabemos a lo que nos enfrentamos cuando cogemos un móvil de Huawei. Así que, aunque no opino que sea para todo el mundo, aquellos que se muevan bien en el terreno de un mundo sin Google tienen aquí una buena joyita.

Por tanto, la única desventaja que realmente me parece importante y preocupante es que este teléfono venga sin soporte para redes 5G, un hándicap casi imperdonable a estas alturas que puede limitar su conectividad y rendimiento en el futuro —y, de hecho, seguro que lo hará—. Exceptuando esto, es un móvil que merece la pena 100%.

LO MEJOR:

​Diseño a la última

​Batería duradera

​Carga súper rápida

Cámaras increíbles

​Diseño a la última ​Batería duradera ​Carga súper rápida Cámaras increíbles LO PEOR:

Sin GMS

Sin 5G

Precio elevado

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.