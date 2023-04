Valoración: Samsung Galaxy A34 5G y Samsung Galaxy A54 5G

Si la serie S de Samsung, ahora representada por los S23, se va demasiado de precio, los móviles estrella de la serie A siempre han sido una estupenda solución. El Galaxy A34 5G y el Galaxy A54 5G, esta vez sin la compañía del A74 (parece que la estirpe del hermano mayor acabó con el A73), desprenden un atractivo que se ajusta a lo que se espera de la evolución de dos de los modelos superventas de la marca surcoreana.

Los dos dispositivos entran en la categoría de gama media con recorrido por el desembolso que suponen, ya considerable. El Galaxy A34 5G cuesta 399 euros en su versión de 6 GB + 128 GB y 469 euros en la de 8 GB + 256 GB. El Galaxy A54 5G se ubica en los 499 y los 549 euros (8 GB + 128 GB y 8 GB + 256 GB), importes que lo colocan en el escalafón premium del segmento.

Esta generación, lanzada en marzo sin evento Galaxy Unpacked de por medio, escenifica la habitual estrategia de Samsung de guiarse por el continuismo, basada en mantener lo que gusta y funciona, esencia revestida de los lógicos cambios y avances. La depurada sugerencia de la fórmula reconocible compensa la escasa sorpresa en prestaciones.

El Galaxy A34 5G (morado) y el Galaxy A54 5G (lima) (20Bits)

El A34 y el A54 presentan similitudes, empezando por el diseño, si bien difieren en aspectos como el tamaño del panel (y, por tanto, en el tamaño como tal), el procesador, los megapíxeles de las cámaras y en algunas funciones del apartado fotográfico.

Un diseño 'muy Samsung'

El diseño es muy Samsung como subrayan los vistosos colores elegidos, el acabado de la trasera y la vía estilística de lucir esta parte posterior 'limpia' y sin módulo para las cámaras. En la del A34 se nota el factor plástico, si bien transmite un punto refinado y depara un tacto agradable. La trasera del A54, al menos en el color Lima (la tonalidad más seductora), ofrece aun mejores sensaciones porque su acabado hace pensar en el cristal. Sí que conlleva el pequeño inconveniente de que, al tener unos sensores un poco más prominentes, el teléfono 'baila' cuando se coloca boca arriba en una superficie.

Los marcos del Samsung Galaxy A54 5G (20Bits)

Con la misma distribución de elementos (los botones a la derecha, la ranura arriba) y con un peso casi idéntico (199 y 202 gramos) lucen unos marcos ligeramente abultados que de primeras parecen gruesos (no lo son tanto, 8,2 mm) pero que en realidad constituyen todo un acierto de plasmación por su refinamiento y por el agarre que permiten.

Las pantallas

La pantalla del Galaxy A34, con notch, y la del Galaxy A54 (Samsung)

El Galaxy A34 5G muestra una pantalla más grande que la del A54 5G, 6,6 pulgadas frente a 6,4. Sendos paneles se caracterizan por la tecnología Super Amoled, la resolución FHD+ o la fluidez de 120 Hz (con el matiz de que solo es adaptativa en el A54). Bien dotados de brillo, promueven una experiencia de visualización complementada con el sonido estéreo de sus altavoces.

Sin que moleste, sí que 'desconcierta' que, costando 400 euros, el Galaxy A34 5G aloje la cámara frontal dentro del clásico notch (la muesca negra) en forma de gota, elemento más propio de móviles de gama media más modesta.

En términos de rendimiento, los dos están a la altura (convencen con creces) dentro de que, como es normal, gana el A54. Este integra el Exynos 1380, mientras que para el hermano pequeño Samsung apuesta por un MediaTek, el Dimensity 1080. Como resalta la marca en la denominación, ambos soportan conectividad 5G.

Respecto al sistema operativo, materializan Android 13 según el software One UI 5.1, capa siempre con sus cosas (desde fuera no termina de cautivar) pero a la que desde luego están acostumbrados un amplio número de usuarios.

Buenas fotos

Foto tomada con el Samsung Galaxy A54 5G (20Bits)

El Galaxy A34 y el Galaxy A54 gustan asimismo por la calidad de sus fotos, por encima de la media por sus detalles y sus colores. No pocas de las imágenes tomadas sorprenden. Los dos plasman sistemas de triple cámara. El del A54 se compone de una principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen, una ultra gran angular de 12 MP y una macro de 5 MP, sin olvidarse de la cámara de 32 MP de la pantalla. Y el A34 enseña una principal de 48 MP (también con OIS), una ultra gran angular de 8 MP y la misma macro. Su cámara para selfis es de 13 MP.

Foto tomada con el Samsung Galaxy A34 5G (20Bits)

El punto débil habitual en Samsung

Sus baterías de 5.000 mAh no son motivo de queja. Estas sí surgen en su apartado relacionado, el de la carga rápida, al que Samsung continúa sin prestarle la suficiente atención. El fabricante vuelve a dejar claro que la velocidad de carga no es una de sus prioridades. Que generación tras generación no cambie la dinámica representa el lado adverso del mencionado continuismo.

La carga rápida se queda en 25W, rango por debajo de los 33W, el más extendido en la gama media. En el punto débil de los dos Galaxy A también influye el hecho de que, por la política de Samsung, como se sabe el cargador no viene en las cajas.

Los atractivos Samsung Galaxy A34 5G y Galaxy A54 5G (20Bits)

Ficha técnica del Samsung Galaxy A34 5G y del Samsung Galaxy A54 5G

​Pantalla: 6,6 pulgadas y 6,4 pulgadas (Super Amoled, FHD+, 120 Hz)

Procesador: Dimensity 1080 y Exynos 1380

Configuración: 6/8 GB + 128/256 GB y 8 GB + 128/256 GB

Cámaras traseras: 50 MP + 12 MP + 5 MP / 48 MP + 8 MP + 5 MP

Cámara frontal: 32 MP / 13 MP

Batería: 5.000 mAh

Carga rápida: 25W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: One UI 5.1 según Android 13

Otros elementos: sensor de huellas en pantalla, almacenamiento interno hasta 1 TB mediante microSD, NFC, altavoces estéreo

Precio: desde 399 euros y desde 499 euros

Puntuación 20Bits: 8 y 8,5 /10 Lo mejor: la calidad de una fórmula muy depurada.

​Lo peor: lo de Samsung con la carga rápida no hay quien lo entienda

