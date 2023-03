Valoración: Vivo X90 Pro

Vivo ha sido la última compañía china en hacerse un hueco en el mercado de móviles en España. A diferencia de otras, escenifica una estrategia 'más tranquila', con menos lanzamientos, al apoyarse en la visibilidad de los patrocinios (La Liga). Su catálogo se centra en la gama media, base complementada con un dispositivo insignia de los que dan imagen de marca. Ahora ostenta esa posición el Vivo X90 Pro, smartphone que seduce primero por sus cámaras, apartado en el que pone el mayor énfasis, y también por otras especificaciones premium.

El Vivo X90 Pro llega con un precio de 1.199 euros en una configuración de 12 GB + 256 GB, el mismo importe y la misma configuración que el X80 Pro de 2022, su antecesor. En estos tiempos de incrementos, no pasa desapercibida la decisión de mantener el importe, lo que se agradece dentro de que se trata de un dispositivo que supera los 1.000 euros.

El diseño trasero del Vivo X90 Pro (20Bits)

Su diseño hace detenerse en su imponente y enorme módulo circular para las cámaras, plasmación con la que Vivo busca trasmitir de partida recorrido en el apartado. Más allá de la contundencia, la pieza desprende refinamiento, al que igual que los marcos de aluminio.

Como particularidad, para la trasera el fabricante apuesta por el cuero vegano de color negro (piel sintética), vía de diseño vista en otros modelos pero que resulta algo chocante para un modelo del perfil. Desde luego le da personalidad, si bien hubiera sido preferible una materialización más premium. El contraste al tacto entre este material y los mencionados laterales no termina de apasionar.

Vista que señala lo prominente que es el módulo del Vivo X90 Pro (20Bits)

Lo indicado no hipoteca la comodidad ni la buena sensación en mano en cuanto al agarre. En esa línea, no se nota que pesa más de 200 gramos (en concreto, 214,85 gramos). Su grosor (9,34 mm) no genera inconveniente, como tampoco lo produce el hecho de que el módulo sea tan prominente. Debajo del módulo se habilita una estrecha banda horizontal en aluminio en la que puede leerse 'Xtreme Imagination'. Este elemento es lo que sí que no convence del diseño.

La alianza con ZEISS en las cámaras

El mayor despliegue premium se aplica en la fotografía. Vivo se alía de nuevo con la reconocida marca ZEISS, junto a la que desarrolla el sistema de imagen, rasgo clave del apartado, además favorecido por el procesador de imagen V2. De la composición trasera destaca el hecho de que la cámara principal ZEISS, de 50 MP, tiene un sensor de 1 pulgada, el Sony IMX989.

Esta cámara se conjuga con una cámara de retrato profesional de 50 MP (Sony IMX758), sin duda otro aliciente, y una ultra gran angular de 12 MP (IMX663). La principal y la de retrato cuentan con estabilización óptica de imagen (OIS). La cámara para selfis llega a los 32 MP.

Foto tomada con el modo automático del Vivo X90 Pro y la calibración ZEISS (20Bits)

Haciendo un guiño al nombre de la marca, las cámaras, las fotos y los vídeos del Vivo X90 Pro se viven y seducen (el modo automático, el nocturno, los retratos, los vídeos en 8K…). A los resultados se añade el factor de que el usuario, por la amplitud de posibilidades, desde las vistosas a las Pro, se sumerge en el disfrute de las pruebas y el descubrimiento.

Retrato gatuno tomado con el Vivo X90 Pro (20Bits)

La calibración natural de ZEISS puede activarse o quitarse con la misma facilidad que se hace al efectuar lo propio con el HDR. La experiencia de la empresa alemana se materializa en el revestimiento T* (para imágenes más claras), la óptica, los seis filtros extra disponibles en el modo retrato (Biotar, Sonnar, Planar, Distagon, Cinematic, Cine-flare) o la función Paisaje y Arquitectura (para jugar con el efecto miniatura).

El Modo Astronómico, para tomar imágenes del cielo estrellado, ejerce su reclamo, aunque en la práctica entra más en la categoría de lo anecdótico al estar más reservado a los Pro, a lo que se suma que requiere estar en una zona sin contaminación lumínica.

La pantalla curva

La pantalla curva del Vivo X90 Pro (20Bits)

La pantalla no llega al nivel de otros teléfonos ilustres, lo que no quita mérito al trabajo de Vivo, que ofrece un panel curvo adscrito a lo notable. Alcanza las 6,78 pulgadas y se caracteriza por la tecnología Amoled, la fluidez de hasta 120 Hz (merece la pena activar el modo en el que cambia de manera inteligente), la resolución FHD+, los 1.300 nits de brillo máximo, la certificación HDR10+ y el hecho de que puede reproducir mil millones de colores.

La atractiva experiencia reviste no obstante un lado menos favorable, ya que la curvatura provoca que en los laterales haya un ligero sombreado cuando la pantalla se mira de frente.

Gusta el detalle de hallar la calibración natural de ZEISS entre las opciones de color de la pantalla (al rato de uso se comprueba que es la mejor), y también las configuraciones dedicadas a la protección ocular. El Vivo X90 Pro puede detectar la proporción de luz azul y reducirla de forma inteligente para que haya un equilibrio entre la protección ocular y el color real de las imágenes.

Procesador MediaTek y carga de 120W

Casi se hace raro no encontrar entre las especificaciones de alto rango el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, el procesador tan extendido en el segmento, sobre todo considerando que Vivo venía de integrar el 8 Gen 1 en el X80 Pro. En esta ocasión se decanta por un chipset MediaTek, el Dimensity 9200 (conectividad 5G), movimiento que supone su debut en el mercado europeo. Sorprende y ofrece un rendimiento a la altura de lo promovido.

Por otra parte, el móvil opera con Android 13 según Funtouch OS 13, personalización de software correcta pero que no es de las que más atrapan. Vivo tiene margen de mejora.

La sugerencia premium se extiende a la carga rápida por ubicarse en el escalón de los 120W. Su tecnología Flash Charge posibilita que la batería de 4.870 mAh, que depara una estimable autonomía, se cargue al completo en alrededor de 25 minutos. En apenas 20 minutos pasa de menos del 40% al 100%. La opción de la carga rápida hay que activarla en los ajustes de batería. El modo habilitado de manera predeterminada no desentona en absoluto. Por cierto, Vivo se apunta un tanto extra manteniendo el cargador en la caja.

El Vivo X90 Pro coge el relevo del X80 Pro (20Bits)

Puntuación 20Bits: 8,5/10 Lo mejor: la canalización premium, en especial en las cámaras

​

​Lo peor: la trasera de cuero vegano no termina de casar con un móvil de 1.200 euros

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.