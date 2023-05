Valoración: Honor Magic5 Pro

Honor siempre ha tenido móviles destacados. No obstante, se percibe que en los últimos tiempos la marca china ha dado un salto. Con su última generación resalta que en el segmento de la gama alta y premium va muy en serio. El Honor Magic5 Pro subraya la cuestión.

El smartphone corrobora las excelentes sensaciones que dejó cuando la compañía lo presentó en el MWC de Barcelona, donde fue uno de los modelos que más llamó la atención entre la prensa especializada. En España tiene un precio de 1.200 euros, se comercializa en una contundente configuración de 12 GB + 512 GB y brilla por aspectos como su diseño, la sugerencia que transmite su pantalla y su calidad fotográfica.

El espectacular diseño trasero del Honor Magic5 Pro (20Bits)

Su plasmación resulta imponente por el enorme módulo circular de las cámaras traseras y, en especial, por la curvatura y el relieve en torno a dicha pieza, la cual da lugar a una pequeña elevación. Luce espectacular, y más en el color verde, en el que lo ha probado 20Bits.

La curvatura y la elevación en torno al módulo circular del Honor Magic5 Pro (20Bits)

Honor habló de la inspiración en Antonio Gaudí al referirse a su concepto de curvas, mención que suena más a guiño por el hecho de que el dispositivo se presentó en Barcelona (salió a la venta a mediados de abril). Este estilo conlleva el ligero inconveniente de que no es tan cómodo cuando se tiene con una mano. Pesa 219 gramos, pero este aspecto y el grosor no suponen (8,77 mm.) no suponen un problema.

Pantalla curva de gran tamaño

La pantalla curva del Honor Magic5 Pro (20Bits)

El cuidado y el refinamiento se extienden al tacto, impecable (aunque resbale un poco), y a los marcos. La seducción fluye también en lo relacionado con la pantalla, de gran tamaño como indican sus 6,81 pulgadas. De condición curva y con una alta resolución (2848x1312), tecnología OLED, fluidez de hasta 120 Hz (la tasa de refresco contempla cuatro niveles de ajuste), 1070 millones de colores, atenuación PWN de alta frecuencia y hasta 1.800 nits de brillo, ofrece una más que grata y envolvente experiencia.

En lo estético, al notable panel no le sienta nada mal incorporar dos sensores frontales en la parte superior izquierda, la clásica cámara para selfis (aquí de 12 MP) y una cámara de profundidad 3D encaminada al reconocimiento facial.

Tres cámaras de 50 MP

Imagen de una plaza tomada con el Honor Magic5 Pro (20Bits)

Lo suscitado por el apartado fotográfico se resume en que la tecnología detrás de las cámaras motiva que las fotografías en exteriores sorprendan y cautiven. Un nivel construido sobre la cámara principal de 50 MP (la de abajo a la izquierda) con estabilización óptica de imagen (OIS). Esta se acompaña de una ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122 grados y con una cámara periscopio también de 50 MP. La composición se completa con un sistema de enfoque láser dTOF (a la derecha del teleobjetivo) y un sensor de parpadeo.

Siempre gusta hallar en la configuración un teleobjetivo, y esta tercera cámara, con OIS al igual que la principal, irradia atractivo por los resultados de su zoom óptico (3,5x) y digital. Las imágenes con zoom de 10x y de 30x se adscriben a lo interesante. Su zoom de 100x constituye un reclamo, si bien no posee demasiado carácter práctico y es más difícil acertar al tomar la foto para obtener una calidad satisfactoria.

Procesador y batería del Honor Magic5 Pro

Este hermano mayor del Honor Magic5 Lite, gama media con sugestivos rasgos premium, depara un rendimiento de primera categoría en virtud del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (5G), el procesador tan extendido entre los flagship. En cuanto al sistema operativo, se basa en Android 13 y viene con MagicOS 7.1, personalización de software a la que le sigue faltando una mayor depuración. Por otro lado, hay que recordar aunque Honor fuera en origen una submarca de Huawei (desde 2021 no tienen nada que ver), el teléfono dispone de los servicios de Google.

El Honor Magic5, con unos altavoces correctos que quizá dicen menos de lo esperado, integra una batería de 5.100 mAh, capacidad un poco por encima del rango habitual que se traduce en una autonomía de las que no dan lugar a queja. Soporta una carga rápida de 66W (Honor SuperCharge), velocidad que implica que pase del 5% al 100% en 45 minutos. También admite carga rápida inalámbrica de 50W. El cargador se incluye en la caja (punto extra a favor).

Pantalla: OLED curva de 6,81 pulgadas (120 Hz)

Configuración: 12 GB + 512 GB

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

​Cámaras traseras: principal de 50 MP + ultra gran angular 50 MP + periscopio (teleobjetivo) 50 MP

Cámara frontal: 12 MP (+ sensor para reconocimiento facial)

Batería: 5.100 mAh con carga rápida de 66W (inalámbrica de 50W)

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: MagicOS 7.1 según Android 13

Otros elementos: dos nanoSIM, sensor de huellas en pantalla, NFC, dos altavoces, zoom óptico de 3,5x, zoom digital de hasta 100x, grabación en 4K, captura de detección de movimiento (fotos), resistencia IP68

Peso: 219 gramos

Precio: 1.199 euros Ficha técnica del Honor Magic5 Pro

Puntuación 20Bits: 9/10 Lo mejor: su espectacular diseño y sus fotos.

​Lo peor: sin que sea una mala capa, MagicOS sigue sin seducir.

