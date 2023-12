Smartphones plegables que enamoran: lo que ha llegado este 2023 y lo que vendrá el próximo año

El atractivo que despiertan sigue sin traducirse en unas cifras de ventas comparables a las de los smartphones 'normales', si bien 2023 ha evidenciado que el mercado de móviles plegables está creciendo. Ha sido un año animado en la vertiente, con más marcas y más irrupciones internacionales. 20bits repasa todas los dispositivos lanzados este año por las compañías y avanza sus planes para 2024.

Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5

El Samsung Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5 (Samsung)

Samsung ha mantenido su posición de liderazgo en plegables. El Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5 han resaltado además la madurez tecnológica alcanzada por los surcoreanos en este apartado. De la mano del Galaxy Z Fold5, la experiencia al estilo Samsung del plegable convertible en una tableta compacta ha vuelto a ser un auténtico placer, rasgo esta vez favorecido por el mayor juego del software con la multitarea.

El Samsung Galaxy Z Flip5 incorpora una pantalla exterior más grande (20bits)

Y el Galaxy Z Flip5 ha dado un gran salto en esta generación, realidad plasmada en su renovada pantalla exterior. El panel de la cubierta se quedaba algo corto en cuanto a sus posibilidades, pero Samsung por fin lo ha potenciado tanto en tamaño como en funcionalidades. Su pantalla de 3,4 pulgadas, con forma de carpeta (para 'esquivar' las cámaras), ha incorporado más opciones, incluido el uso de un cómodo teclado

La animación especial de la pantalla exterior del Galaxy Z Flip5 Retro (Samsung)

Samsung lanzó asimismo una edición limitada del Z Flip5, el Galaxy Z Flip5 Retro, inspirada en el SGH-E700, móvil de 2003 con significado para la marca al tratarse del primero que comercializó con antena integrada.

Sobre los plegables Samsung de 2024, se rumorea que el Z Flip6 llevará su pantalla exterior nada menos que hasta las 3,9 pulgadas. También se comenta que la pantalla de la cubierta del Z Fold6 resultará 'menos estrecha'.

OPPO Find N2 Flip, OPPO Find N3 Flip y OPPO Find N3

El diseño trasero del OPPO Find N2 Flip, definido por la pantalla para notificaciones (20bits)

OPPO debutó a nivel internacional en plegables con el notable OPPO Find N2 Flip, lanzado en diciembre de 2022 en China y a principios de 2023 en España. Un modelo con una pantalla exterior más grande de lo habitual, rasgo distintivo y diferencial replicado por la competencia y que se ha convertido en tendencia entre los plegables de bolsillo.

El OPPO Find N3 Flip lanzado en China (OPPO)

Tras apuntarse ese tanto tecnológico, OPPO sacó a la venta en China a finales de verano su relevo, el OPPO Find N3 Flip, de nuevo con un panel secundario de 3,26 pulgadas con orientación vertical, esta vez al lado de un módulo circular para las cámaras. Se espera que OPPO traiga al mercado europeo este teléfono en 2024.

El OPPO Find N3 (OPPO)

Asimismo, la compañía china actualizó su plegable de tipo libro con el OPPO Find N3, muy similar al OnePlus Open y con pantalla interior de 7,82 pulgadas y cámaras Hasselblad.

Honor Magic Vs, Honor Magic V2, Honor Magic Vs2 y Honor V Purse

La pantalla del plegable Honor Magic Vs, en el expositor del MWC (20bits)

Sin duda la marca que más ha pisado el acelerador. Honor también inició su andadura internacional en plegables en 2023, en concreto con el Honor Magic Vs, dispositivo con pantalla principal de 7,9 pulgadas que llegó a España por 1.600 euros.

Diseño del Honor Magic V2, que aquí llega en 2024 (Honor)

Tras presentarlo un par de meses antes en China, en septiembre anunció de manera internacional el Honor Magic V2, que destaca por su reducido grosor tanto abierto (4,7 mm) como plegado (9,90 mm) y por su ligereza si se atiende a los parámetros habituales de esta vertiente (231 gramos). A comienzos de 2024 lo tendremos en España.

El singular plegable-bolso Honor V Purse (Honor)

Asimismo, Honor siguió la dinámica con el Honor Magic Vs2, heredero del Vs y distinguido por lo fino y lo ligero, y sorprendió con el Honor V Purse, que parecía que iba a ser solo un singular concepto y que al poco de avanzarse se hizo realidad en China. Se trata de un plegable pensado para usarse como complemento de moda al imitar el aspecto de un bolso con distintos acabados gracias a sus estilos Always On Display personalizables.

Huawei Mate X3 y Huawei Mate X5

Diseño del Huawei Mate X3 (Huawei)

Huawei, como Samsung desde los inicios de la vertiente y en origen su gran rival, lanzó en mayo, previo paso por China, el Huawei Mate X3, plegable tipo libro con pantalla principal de 7,85 pulgadas, cámara de 50 MP y solo 5,3 mm de grosor cuando está desplegado. En España salió a la venta desde 2.200 euros.

El Huawei Mate X5 (Huawei)

La marca continuó después con sus evoluciones y en septiembre lanzó en el gigante asiático el Huawei Mate X5, sucesor directo del Mate X3.

Motorola Razr 40 Ultra y Razr 40

La gran pantalla exterior del Motorola Razr 40 Ultra (20bits)

Motorola, otra de las marcas pioneras en plegables, dio su particular salto en el apartado con la generación compuesta por el Razr 40 Ultra y el Razr 40, ambos de tamaño bolsillo y apertura tipo concha. El Ultra, el más avanzado, lanzado en España por 1.200 euros, destaca por el tamaño de la pantalla de la cubierta, 3,6 pulgadas y por su estilo refinado.

El diseño del Motorola Razr 40 en dos de sus colores (20bits)

El Razr 40, ahora por 650 euros (de entrada costaba 900 euros), luce una minipantalla de plasmación clásica y una trasera de delicado cuero vegano.

Google Pixel Fold

El Google Pixel Fold cuando se despliega (Google)

El flamante Pixel Fold, el primer movimiento plegable de Google, llegó con el foco puesto en el mercado estadounidense y en Europa, en Alemania y el Reino Unido. Con un precio de 1.900 euros, cerrado muestra una pantalla exterior de 5,8 pulgadas (tamaño indicativo de su perfil compacto) y, cuando se abre, la principal es de 7,6 pulgadas.

OnePlus Open

El diseño del plegable OnePlus Open (OnePlus)

Sí que está en España el OnePlus Open, el primer plegable de la marca china OnePlus. Llegó en octubre por 1.900 euros en una enorme configuración de 16 GB + 512 GB con pantalla interior de 7,82 pulgadas y cámaras Hasselblad, la principal de 48 MP. Calcado en diseño y prestaciones al mencionado OPPO Find N3, es el mismo móvil pensado para distintos mercados. OnePlus mantiene su identidad dentro de su condición de marca integrada en OPPO.

Xiaomi Mix Fold 3

El Xiaomi Mix Fold 3 (Xiaomi)

Xiaomi deslizó que sopesaba traer a España y Europa su Mix Fold 3, pero al final no vio claro el movimiento y de momento sigue sin estrenar plegables más allá de Asia. El Xiaomi Mix Fold 3 se adscribe al formato tipo libro con pantallas de 6,56 y de 8,03 pulgadas. Al igual que otros modelos premium de la marca, cuenta con el reclamo de las cámaras Leica. Se espera, y en esa línea van las hipótesis, que Xiaomi dé por fin el paso en 2024.

Vivo X Flip y Vivo X Fold2

Vivo lanzó en China el Vivo X Fold2 y el Vivo X Flip (Vivo)

Vivo lanzó en 2023 dos modelos plegables en China. Por un lado, el Vivo X Flip, su primer smartphone de bolsillo, con pantalla exterior de 3 pulgadas, principal de 6,7 pulgadas y cámaras desarrolladas en colaboración con ZEISS.

Y, por otro lado, actualizó su variante convertible en tableta con el Vivo X Fold2, evolución del Vivo X Fold y del Vivo X Fold+ (ambos de 2022). Cuenta con pantalla exterior de 6,56 pulgadas y principal de 8,03 pulgadas.

TECNO Phantom V Fold y TECNO Phantom V Flip

El diseño del TECNO Phantom V Flip (TECNO)

Muy bien posicionada en países africanos y asiáticos, la marca china TECNO despuntó primero con el TECNO Phantom V Fold y, luego, con el TECNO Phantom V Flip, llamativo por su enorme módulo circular y con la pantalla para notificaciones en el centro de la pieza.

