iPhone 15, análisis tras un mes de uso: el móvil base de Apple vive su actualización más notable

Valoración: iPhone 15

Un año más estamos aquí hablando del nuevo iPhone. Yo y medio mundo. Es lo que tenemos la masa, que nos movemos a una. La nueva familia de móviles de Apple ha vuelto a despertar el interés del público y, en esta ocasión, en mi opinión todo el ‘hype’ alrededor de la marca de la manzana mordida está más justificada que en otras generaciones.

Me refiero a que, para mí, los iPhone 15 son los modelos que mayor actualización han vivido desde que en Cupertino se estableció la nueva línea en el diseño que apareció con los iPhone 12.

Gran parte de esto viene motivado por un cambio fundamental que un poco más tarde veremos en profundidad: la introducción del puerto de carga USB-C. Así que gracias, Unión Europea, por obligar a Apple a ser parte de la norma que establece que todos los dispositivos tengan un cargador universal.

Trasera del iPhone 15. 20bits

Especificaciones técnicas

Dimensiones: alto 14,76 cm - ancho 7,16 cm - grosor 0,78 cm

Peso: 171 g

Capacidad: 128 GB - 256 GB - 512 GB

Colores: negro, azul, verde, amarillo y rosa

Materiales: diseño de aluminio, parte delantera con Ceramic Shield, parte trasera de vidrio tintado en masa

Pantalla: pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas (15,54 cm) en diagonal con resolución de 2.556 x 1.179 píxeles a 460 p/p

Resistencia a salpicaduras, agua y polvo: calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos)

Chip: A16 Bionic, con CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos

Sistema operativo: iOS 17

Cámaras traseras: principal de 48 Mpx (apertura de ƒ/1,6 y estabilización óptica), ultra gran angular de 12 Mpx (apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°) y teleobjetivo x2 de 12 Mpx (apertura de ƒ/1,6 y estabilización óptica) + zoom óptico de acercamiento x2, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x4 + zoom digital hasta x10

Cámara delantera: 12 Mpx, apertura de ƒ/1,9, enfoque automático, retratos de última generación con función ‘Control de Profundidad y Enfoque’, Modo Noche, estabilización automática, Modo ráfaga, vídeo hasta 4K a 60 f/s, Modo Cine (hasta 4K HDR a 30 f/s)

Biometría: reconocimiento facial con Face ID en la cámara TrueDepth (delantera)

Seguridad: emergencia SOS vía satélite y detección de accidentes

Conexiones: 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, chip de banda ultraancha de segunda generación, NFC con modo de lectura

Geolocalización: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou, Brújula digital

Sensores: Face ID, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de fuerza g alta, sensor de proximidad, doble sensor de luz ambiental

Tarjeta SIM: doble SIM (Nano SIM y eSIM) y compatible con doble eSIM

Carga: conector USB‑C compatible con carga, DisplayPort y USB 2 (hasta 480 Mb/s)

Batería y alimentación: batería recargable integrada de iones de litio, carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W, carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5 W, carga rápida hasta un 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado)

Autonomía: reproducción de vídeo hasta 20 horas, streaming de vídeo hasta 16 horas y reproducción de audio hasta 80 horas

Precio: desde 959 euros

iPhone 15 a la izquierda, iPhone 14 a la derecha. 20BITS

Diseño: más de lo mismo, con una excepción (o dos)

Como he mencionado antes, desde que Apple cambió las cosas con el iPhone 12 y se pasó a un diseño más industrial y menos curvo, el aspecto de sus teléfonos no ha variado demasiado. Repito lo de siempre: cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

El iPhone 15 está en negro, azul, verde, amarillo y rosa, con un diseño de aluminio y parte trasera de vidrio tintado. Me gustan bastante los colores pastel y me encanta el tacto de la trasera y la nueva apuesta por hacerla en mate. Un acierto.

Comparte con el resto de sus hermanos, desde hace ya varias generaciones, el cristal de la parte delantera, en la que encontramos su ya clásico —y muy aplaudido— Ceramic Shield. Grandes resultados aquí, como siempre.

Además, el iPhone 15 es resistente al agua y al polvo, con una clasificación IP68.

En cuanto al tamaño, el iPhone 15 mide 7,16 centímetros de ancho, 14,76 centímetros de alto y 0,78 centímetros de grosor y pesa 171 gramos. Esto es prácticamente lo mismo que medía y pesaba el iPhone 14, así que no vamos a encontrar grandes diferencias.

Más allá de si es o no novedoso, en cuanto a agarre y comodidad, el iPhone 15 es el mejor de los cuatro modelos que ha sacado Apple este 2023, algo que lleva sucediendo también varias generaciones. Este, en concreto, es el más ligero y el que tiene el tacto más agradable gracias al aluminio de los laterales y al cristal trasero con acabado mate.

La pega que podemos sacarle con respecto a los Pro es que tiene un bisel mayor, de hecho, es casi el doble, pero no es algo demasiado relevante ni que fastidie la experiencia. Al menos para mí.

Una novedad de esta generación, reservada solo para los Pro, es el botón de acción, que sustituye al clásico interruptor de volumen por una solución pulsable y programable. Podemos, por ejemplo, abrir la cámara del móvil o cambiar de modo de concentración. También, si eres inmovilista y los cambios no van contigo, puedes seguir usando este espacio para silenciar el teléfono. Lamentablemente, no vas a poder probarlo si te decantas por el iPhone 15 ‘a secas’ que estamos analizando aquí.

El resto de los botones son los habituales que solemos encontrar.

El diseño del iPhone 15 apenas varía con respecto a las generaciones anteriores (desde el iPhone 12). 20bits

Por último, como ya he mencionado, el puerto USB-C es la gran novedad de esta generación y es común a los cuatro modelos. Pero ya te adelanto que el destierro definitivo del Lightning no ha terminado siendo un avance tan grande como pensábamos. Al menos si hablamos de los modelos base de la marca.

Apple limita los modelos básicos del iPhone 15 al estándar USB 2.0, que se ciñe a 480 megabits por segundo. Los modelos Pro sí pueden ser compatibles con el estándar USB 3 o Thunderbolt 3: el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max admiten USB 3 para transferir datos a un máximo de 10 Gbps.

Por otro lado, Apple dice que puedes cargar un iPhone 15 de cero a 50% en 30 minutos usando un adaptador de corriente USB-C de 20 W —que se vende por separado—, pero esta es la misma afirmación que hizo la última vez con el iPhone 14 con tecnología Lightning.

Como algo positivo, otros dispositivos —Mac, iPad y AirPods— también usan ya este puerto de carga, así que poco a poco se irán unificando y no tendrás que llevar 300 cables cada vez que vayas de viaje.

Y algo que mola es que el nuevo puerto USB-C también es un puerto de carga desde iPhone y podrás recargar la batería de los AirPods y el Apple Watch directamente con tu móvil.

Pantalla: subimos de nivel y alcanzamos a los Pro

La pantalla del iPhone 15 es una de las mejores del mercado. Ya lo era, pero ahora los móviles de base de Apple han recibido una importante mejora: el brillo máximo de 2.000 nits.

Así, aunque el panel no es exactamente igual en tamaño y resolución entre unos y otros modelos en esta generación, sí lo es la tecnología que lleva detrás —en todos los casos es OLED Super Retina XDR—, la densidad de píxeles y, como decía, el brillo máximo.

El resultado es un panel de 6,1 pulgadas y resolución de 2.556 por 1.179 píxeles con un brillo estupendo y equilibrado y una excelente reproducción del color. Incluso en exteriores ves el móvil de lujo.

La pega de la pantalla sigue siendo la misma: la frecuencia de actualización de 120 Hz sigue bloqueada solo para los niveles superiores, es decir, solo los Pro llevan tecnología ProMotion.

Creo que esta es la mayor queja que tengo sobre el iPhone 15, ya que se esperaría que en 2023 Apple incluyera en todos sus móviles una tecnología que llevan la mayoría de los smartphones de alta gama del mercado desde hace tres años. Es verdad también que, a pesar de tener solo 60 Hz, la pantalla de este modelo se ve genial y en términos de fluidez es estupenda, sin lag ni tirones. Pero toca actualizarse en este terreno, señores de Apple.

Otra novedad de la pantalla que pone al iPhone 15 y al iPhone 15 Plus al nivel de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max es que ahora todos llevan isla dinámica.

La ‘Dynamic Island’ se introdujo el año pasado con los modelos Pro y es la solución de Apple al tan detestado ‘notch’. Es una zona situada en la parte superior de la pantalla en la que puedes comprobar los avisos y la actividad que se está produciendo, como por ejemplo una llamada, la grabación de una nota de voz, una conexión de AirDrop o las indicaciones de algunas apps.

Me gusta que este elemento, antes diferenciador de los modelos Pro, se haya democratizado y haya llegado a todos los miembros de la familia. He de decir que el año pasado cuando se presentó me pareció algo irrelevante, pero es algo que va ganándose su sitio poco a poco. Y hace que perdamos algo menos de experiencia de pantalla, así que, aunque no es mi solución favorita, lo celebro.

Presentación de la isla dinámica en la generación de iPhone 14. Apple

Rendimiento: nunca defrauda

El iPhone 15 está equipado con el procesador A16 Bionic, un chip que lleva CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

El A16 Bionic se introdujo el año pasado solo en los modelos Pro y marcó un hito histórico: por primera vez desde que se lanzara el iPhone, Apple sacó su nueva familia de iPhone con terminales ‘de primera división’ y terminales ‘de segunda’, reservando el SoC de última generación solo para sus móviles tope de gama.

Este año los modelos de base recogen aquel chip, mientras que los Pro reciben actualización con el nuevo A17 Pro, que lleva CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 6 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

Se puede apreciar que sobre el papel no existen muchas diferencias y, tras este tiempo probando los cuatro modelos, en mi experiencia el A16 Bionic y el A17 Pro se comportan de manera similar, al menos en lo que a rendimiento cotidiano, juegos o aplicaciones se refiere.

Sin embargo, la compañía afirma que el A17 Pro, el primer chip de 3 nanómetros del sector, lleva el “mayor rediseño de la GPU en la historia de Apple”. “La nueva CPU es hasta un 10% más rápida gracias a las mejoras en el diseño y la microarquitectura, y el Neural Engine, responsable de prestaciones como el autocorrector y Personal Voicel en iOS 17, es hasta dos veces más veloz. La GPU de categoría profesional es hasta un 20% más rápida y permite disfrutar de experiencias nunca vistas con un nuevo diseño de 6 núcleos que aumenta el rendimiento máximo y la eficiencia energética”, aseguran.

Solo puedo decir que el iPhone 15 es capaz de ejecutar cualquier tarea con facilidad, desde cosas básicas como navegar por Internet y enviar mensajes hasta otras más exigentes como jugar a juegos o editar vídeos. Y lo hace sin sudor ni sangre. Además, no se calienta ni en ningún caso encontramos ralentizaciones.

Así que mi veredicto es que tiene un rendimiento excelente, como es habitual con los móviles de Cupertino.

En cuanto al software, todos los modelos vienen con iOS 17. Algunas de las funciones que ofrece es sistema operativo son las mejoras en la autocorrreción, la posibilidad de editar varias fotografías al mismo tiempo, transcribir mensajes del buzón de voz o crear tarjetas de contacto. Es un sistema operativo muy completo y versátil.

Batería: no es el mejor de su clase, pero rinde bien

El iPhone 15, como el resto de sus hermanos, lleva una batería recargable integrada de iones de litio, acepta carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W y carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5 W y es compatible con carga rápida, que alcanza el 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior —que no viene en la caja y tienes que comprar por separado—.

Si sois habituales de Apple, sabréis que en la página de las especificaciones la compañía no detalla la capacidad de la batería de sus móviles. Pero este dato se acaba filtrando. En el caso del iPhone 15, tenemos una batería de 3.349 mAh.

Si te has quedado igual que estabas al leer esa cifra, es normal. Tal vez tenga más sentido si te digo que, según la misma fuente, el iPhone 14 tiene una capacidad de batería de 3.279 mAh, es decir, prácticamente la misma que la nueva generación.

Es cierto que Apple no ha hecho alabanzas a la batería de sus teléfonos durante la presentación de este año, así que tampoco sorprende que haya tan poca diferencia con la generación anterior. En la práctica, el escaso aumento en las cifras que vemos es imperceptible. De acuerdo con Apple, la autonomía del iPhone 15 es de 20 horas, la misma cifra que daban para el iPhone 14.

Si tuviera que recomendar uno de los modelos solo basándome en la batería, a la hora de utilizarlos, el iPhone 15 Plus es el que mejor autonomía acaba ofreciendo —muy seguido por el iPhone 15 Pro Max, pero el primero es algo mejor—. ¿Por qué? El motivo detrás es la tecnología ProMotion de los hermanos mayores, que aunque es muy eficiente, no lo es lo suficiente como para que no se note que estás usando 120 Hz en lugar de 60 Hz.

Esto, en realidad, no es ninguna sorpresa, ya que en la generación anterior ya ocurría que el 14 Plus era el caballo ganador en el apartado batería. Lo que sí que sorprende aquí es que el iPhone 15, el modelo de entrada y hermano más pequeño, sea mejor que el iPhone 15 Pro en capacidad de batería.

En mi experiencia, como pasa con los grandes, el iPhone 15 tiene más horas de uso que el iPhone 15 Pro. Dependiendo de la caña que le des al móvil, aguantarás el día sin pasar por boxes.

Finalmente, sobre la carga rápida, conviene señalar que todos pueden llegar al 50% de su capacidad en media hora, lo cual está genial. Sin embargo, pasado el 80%, la cosa se ralentiza, así que hablamos de que llegar al 100% costará más de hora y media.

Es importante comentar que Apple tiene la función ‘Carga optimizada’: una opción que se activa cuando te acuestas por la noche y dejas tu móvil cargando que consiste en que cuando se llega al 80% de batería recargada se pausa la carga y el último 20% se vuelve a activar justo antes de que te levantes por la mañana.

Y, ahora, con los iPhone 15, Apple ha introducido en iOS 17 la posibilidad de limitar siempre la carga al 80%. ¿Para qué? En principio, limitando así la carga, tu batería durará más. Pero a cambios estás perdiendo autonomía diariamente.

Fotografía realizada con el sensor principal de 48 MP del iPhone 15. L. G. para 20BITS

Cámaras: las delicias de Apple

Que si te compras un iPhone tienes asegurada una experiencia fotográfica de lo mejorcito del mercado es una afirmación rotunda. Incluso aunque te compres modelos más viejos como un iPhone 12, especialmente si vienes de otros más antiguos de Apple o de algún Android de gama más baja.

Pero es que, además, la experiencia se vuelve cada vez más top incluso en los modelos de base. Este año el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus reciben también los 48 megapíxeles en el sensor principal que el año pasado Apple introdujo en los modelos Pro.

Fotografía realizada con el sensor principal de 48 MP del iPhone 15. L. G. para 20BITS

Las diferencias vienen en el tamaño del sensor, que es más pequeño en los modelos de base —26 mm frente a los 28 mm de los Pro—, y en la apertura, que es de f/1.6 en los modelos base frente a una f/1.8 en los modelos Pro. Esto último se traduce en que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus tienen una lente principal más luminosa.

El rendimiento del sensor principal del iPhone 15 es prácticamente igual que el de los modelos Pro de esta generación. Grandes resultados aquí también.

Fotografía realizada con el sensor principal de 48 MP del iPhone 15. L. G. para 20BITS

Con el sensor gran angular ocurre más de lo mismo: coinciden los cuatro en megapíxeles (12) y en tamaño (13 mm), pero en este caso la apertura de los Pro es menor —ƒ/2,2 frente a ƒ/2,4—. Al margen de esto, de nuevo prácticamente no se notan diferencias entre iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Es en el teleobjetivo en el que notamos que tenemos en la mano el ‘gama baja’ de los nuevos iPhone, que tiene un zoom digital 2x, frente al 5x del iPhone Pro Max. Aun así, resuelve bastante bien con luz natural, como se puede ver en los ejemplos:

Fotografía hecha con zoom con el iPhone 15. L. G. para 20BITS

Fotografía hecha con zoom con el iPhone 15. L. G. para 20BITS

Por lo demás, todos llevan estabilización óptica de la imagen, una gran función que normalmente pasa desapercibida, HDR Inteligente 5 -genial para conseguir unos cielos muy fieles a la realidad-, retratos de última generación con Control de Profundidad y Enfoque, iluminación de Retratos con seis efectos, Modo Noche, fotos panorámicas y el resto de las características habituales.

El sistema de cámaras del iPhone 15 es uno de los mejores del mercado, con imágenes detalladas, coloridas y con un excelente rango dinámico. Ofrece una fantástica calidad fotográfica en cualquier condición de iluminación y tienes buenas fotos aseguradas si llevas uno de estos en el bolsillo. Esta imagen en plena noche, con todo detalle, es un buen ejemplo de ello:

Fotografía nocturna iPhone 15. L. G. para 20BITS

Resumen

Como no podía ser de otra manera siendo Apple, el iPhone 15 es una joya tecnológica que combina estilo, potencia y funcionalidad de manera excepcional. Ofrece una gran experiencia de usuario y se posiciona como un referente en el mercado de los smartphones. Es ideal para quienes buscan lo último en tecnología, aunque es una inversión considerable.

Apple ha refinado el diseño del iPhone 15 con la parte trasera en mate, manteniendo su esencia, pero dando un look más elegante y una sensación en mano muy agradable. Además, apuesta por bordes más suavizados, que hacen del manejo diario una experiencia aún más cómoda.

La pantalla del iPhone 15 es, sin exagerar, una ventana a otro mundo. Con su tecnología Super Retina XDR y sus 2.000 nits de brillo máximo, los colores son vibrantes y el contraste tiene un equilibrio perfecto.

Sobre el rendimiento, aunque no lleva el nuevo chip A17 Pro, el A16 Bionic cumple con creces con las expectativas, asegurando la fluidez y rapidez en cada tarea, desde la más básica hasta la más exigente. Pero actualizarse a este chip era lo mínimo. Puede que una de las peores jugadas de la compañía hacia sus usuarios haya sido la decisión de que los modelos base no se lleven el SoC más nuevo —reservado solo a los Pro—.

En el terreno fotográfico, el iPhone 15 sigue siendo un titán, aunque los Pro le superen en algunas cosas. No obstante, el pequeño de la familia ofrece una calidad que roza lo profesional. Las fotos en condiciones de baja luz son impresionantes y el hecho de que su sensor principal se equipare a los modelos más premium en un gran punto a favor.

Por último, en autonomía, el iPhone 15 promete —y cumple— una jornada de uso sin sudar. Aunque no revoluciona en este aspecto ni es el mejor de los cuatro, da un resultado correcto y que la mayoría de los usuarios agradecerá.

Las cosas que no me gustan pasan por una tasa de refresco que se queda en los 60 Hz y el hecho de que solo admite —todavía— velocidades de carga de 20W y carga inalámbrica de 15 W. Es decir, no hay ninguna mejora en cuanto a la carga de la batería del móvil en este nuevo modelo, sigue siendo igual que hace tres años.

También cabe mencionar la ‘jugarreta’ de poner USB-C en todos los móviles, pero solo USB-C 3.0 en los modelos Pro, dejando al iPhone 15 con un USB-C 2.0, es decir, tecnología de hace casi 10 años. Esto significa lo mismo que el Lightning a nivel de transferencia de datos, ya que sus velocidades están limitadas a 480 megabits por segundo.

Entonces, para una carga rápida y las mejores velocidades de transferencia de datos posibles en un iPhone 15, deberías al menos tener un adaptador de carga USB-C de 20 vatios, que Apple vende a parte por 25 euros -nos encontramos aquí una vez más con esa dinámica habitual de la compañía de Tim Cook de cobrar un plus por casi todo-. Sobre este asunto te hablo en profundidad en este artículo.

¿Recomiendo el iPhone 15 de Apple?

Sí, sin duda. Pero conviene que antes de comprarte un móvil —cualquiera— te preguntes si realmente te hace falta. Teniendo en cuenta el hecho de que las marcas sacan cada año generación nueva de sus teléfonos, el margen de actualización es pequeño. Así que tal vez quieras aguantar un poco más tu smartphone.

No debemos ignorar que algunos de los modelos anteriores son todavía muy capaces de sacar gran provecho de sus funcionalidades. En mi opinión a un iPhone 12 todavía se le puede dar mucha vida, si el bolsillo no te permite aún cambiar.

Desde luego, si vienes de tres o cuatro generaciones anteriores de iPhone —especialmente si vienes de antes del mencionado iPhone 12— vas a flipar y te animo a que te cambies a este modelo, ya que además es uno de los que más actualizaciones ha recibido en los últimos años si hablamos solo del teléfono de base.

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10 Lo mejor: Su diseño siempre es un acierto, la pantalla es maravillosa, tiene un rendimiento óptimo y una cámara con resultados impresionantes.



Lo peor: Su precio sigue siendo un punto que considerar. Además, aunque la batería es sólida, nos hubiera gustado ver una innovación más significativa en este aspecto.



