¿Qué iPhone 15 me compro? Guía para elegir el mejor móvil de Apple estas Navidades según tus gustos

Fiel a su cita anual, el pasado mes de septiembre se celebró la keynote de Apple para presentar la nueva generación de su móvil. El último iPhone, como ya es habitual desde hace cuatro años, viene en cuatro versiones distintas: el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Puede que te estés planteando comprar uno de estos teléfonos para Navidad. O que tuvieras en mente adquirir uno este Black Friday, pero te hayas quedado un poco dormido —si es así, no te preocupes demasiado: en Apple no suelen ser muy generosos con los descuentos en ese tipo de fechas, así que no te has perdido mucho—.

Si quieres un iPhone 15, pero no sabes por cuál decantarte, estás de suerte: los hemos probado todos y en este análisis te contamos lo mejor y lo peor de cada uno. Para que puedas encontrar el que mejor se adapta a ti.

iPhone 15 Plus. 20BITS

En qué se parecen todos

Hay varios puntos en común que tienen los cuatro modelos y que puede que antes fueran la clave para decantarse por las versiones base o las Pro.

En primer lugar, ya todos vienen con la isla dinámica incorporada. La ‘Dynamic Island’ es la zona situada en la parte superior de la pantalla —desde el iPhone 14 Pro y modelos posteriores— en la que puedes comprobar los avisos y la actividad que se está produciendo, como por ejemplo una llamada, la grabación de una nota de voz, una conexión de AirDrop o las indicaciones de algunas apps.

En la pasada generación, este era un elemento diferenciador de los modelos Pro, de manera que solo con mirar la parte frontal sabías si estabas ante las versiones tope de gama de la firma de la manzana. Ahora, para adivinarlo a simple vista y con el móvil de cara, tendrás que fijarte más —especialmente si lleva una funda y no puedes ver su color y material—. Esto es algo que ha contrariado un poco a algunos de los que van a por el teléfono más caro de Apple, ya que la isla dinámica era una manera de mostrar rápidamente que llevabas encima lo más premium de la marca.

Otra cosa muy importante es que este año el brillo máximo de 2.000 nits es común a los cuatro modelos —sí, incluso los que no son Pro llevan esa característica—. El panel no es exactamente igual en tamaño y resolución entre unos y otros, pero sí lo es la tecnología que lleva detrás —en todos los casos es OLED Super Retina XDR—, la densidad de píxeles y, como decía, el brillo máximo.

Insisto en el tema del brillo porque realmente es una cualidad que se nota y se agradece. Mucho. En mi opinión es una de las mejores cosas que tiene Apple: lo bien que se ve su pantalla independientemente del entorno. Y esto en gran parte tiene que ver con todos esos nits.

El puerto USB-C del iPhone 15 Pro. 20BITS

El tercer punto en común es el nuevo puerto USB-C y ha sido una de las características más comentadas, tanto antes de su llegada como después, dado que el destierro definitivo del Lightning no ha terminado siendo un avance tan grande como penábamos.

El nuevo cable es el mismo que usan otros dispositivos y equipos —como el Mac o el iPad y ahora también los AirPods— y, además, algo que mola es que el conector USB-C permite cargar los AirPods y el Apple Watch directamente con el iPhone.

Pero, como suele pasar con los de Cupertino, aquí hay truco: Apple limita los modelos básicos de iPhone 15 al estándar USB 2.0, que se ciñe a 480 megabits por segundo. Los modelos de iPhone 15 Pro sí pueden ser compatibles con el estándar USB 3 o Thunderbolt 3, que puede alcanzar una velocidad de entre 20 y 40 gigabits por segundo.

En el caso del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, admiten USB 3 para transferir datos a un máximo de 10 Gbps.

Tal y como señala la firma en su comunicado: “El nuevo conector USB-C potenciado con velocidades USB 3 es hasta 20 veces más rápido que el USB 2”. Apple dice que puedes cargar un iPhone 15 de cero a 50% en 30 minutos usando un adaptador de corriente USB-C de 20 W —que se vende por separado—, aunque esta es la misma afirmación que hizo la última vez con el iPhone 14 con tecnología Lightning.

Finalmente, los cuatro modelos comparten también versión de sistema operativo (iOS 17), conectividad 5G, protocolo IP68, Face ID, sensor principal de 48 megapíxeles —algo que en la anterior generación solo se implementó en los Pro— y sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles en el módulo de cámaras trasero y sistema de UWB de segunda generación (banda ultraancha).

El precio (clara-mente) no es igual

Esto es algo que no debería ser una sorpresa para nadie, pero con los años me he dado cuenta de que es mejor no dar nada por hecho. Efectivamente: el precio de los modelos de la nueva generación del móvil de Apple varía según cuál elijamos.

El año pasado los teléfonos móviles de la marca de la manzana mordida subieron sus precios, entre un 11% y un 16%. Para este 2023 los rumores decían que esto iría en aumento y tendríamos que rascarnos más el bolsillo, pero finalmente Apple nos ha dado un respiro y ha vuelto a las antiguas andadas.

Así, aunque todos los modelos tienen en común una bajada de precios, cada uno de ellos cuesta distinto:

iPhone 15: desde 959 euros (128 GB) hasta 1.399 euros (512 GB).

(128 GB) hasta 1.399 euros (512 GB). iPhone 15 Plus: desde 1.109 euros (128 GB) hasta 1.489 euros (512 GB).

(128 GB) hasta 1.489 euros (512 GB). iPhone 15 Pro: desde 1.219 euros (128 GB) hasta 1.849 euros (1 TB).

(128 GB) hasta 1.849 euros (1 TB). iPhone 15 Pro Max: desde 1.469 euros (256 GB) hasta 1.969 euros (1 TB).

Las principales diferencias en el diseño y el aspecto

Si has llegado hasta aquí habrás visto que los cuatro modelos tienen ciertas cosas parecidas. Incluso, en mi opinión, algunas de ellas son muy importantes, como es el caso de la pantalla.

Pero además de esas similitudes, cada uno de estos terminales es único por algo y ahí es donde está la clave a la hora de decidir con cuál quedarse.

Empecemos por el aspecto: ni tienen los mismos colores, ni los mismos materiales, ni el mismo tamaño, ni el mismo peso. Ni siquiera el mismo tacto, si es que te atreves a llevarlo sin funda. Lo único que tienen en común es el cristal de la parte delantera, en la que encontramos su ya clásico —y muy aplaudido— Ceramic Shield.

Los modelos de base están en negro, azul, verde, amarillo y rosa, con un diseño de aluminio y parte trasera de vidrio tintado en masa. Los modelos Pro están en titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural, con un diseño de —obviamente— titanio y parte trasera de vidrio mate texturizado.

En cuanto a las medidas:

iPhone 15: mide 7,16 x 14,76 x 0,78 cm y pesa 171 g

iPhone 15 Plus: mide 7,78 x 16,09 x 0,78 cm y pesa 201 g

iPhone 15 Pro: mide 7,06 x 14,66 x 0,83 cm y pesa 187 g

iPhone 15 Pro Max: mide 7,67 x 15,99 x 0,83 cm y pesa 221 g

Llama la atención que el alto y el ancho de los modelos Pro sea menor que el de los modelos básicos. Esto se debe principalmente a que el bisel de estos últimos es casi el doble que el de aquellos. En cambio, el grosor de los modelos de alta gama es mayor.

En general, teniendo en cuenta todos estos valores, el modelo que más me gusta de los cuatro es el iPhone 15. Es el más cómodo en agarre, el más ligero y el que tiene el tacto más agradable gracias al aluminio de los laterales y al cristal trasero con acabado mate. Es cierto que el bisel es mayor, pero es un precio bastante barato a pagar a cambio de todo lo demás.

El 15 Plus se queda un poco más grande si hablamos puramente de ergonomía, lo mismo que el 15 Pro Max. Sobre este último y su hermano pequeño, el 15 Pro, lo que más destaca es que han ‘adelgazado’ unos 20 gramos, de manera que lo primero que se nota al cogerlos respecto a los modelos del año pasado es que son más ligeros gracias al uso del titanio.

Quedaría el tema de los colores, pero esto es a gusto del consumidor. Aunque en general los nuevos tonos pastel de los modelos básicos me gustan bastante, personalmente mi favorito es el de titanio azul, que además de ser precioso el acabado en este material da un toque de elegancia extra y se siente un móvil muy premium.

No obstante, con respecto al uso de titanio hubo cierta polémica cuando se lanzaron los teléfonos, ya que a algunos usuarios no tardaron en aparecerles desperfectos. Es una lástima ponerle funda a un diseño tan pensado, aunque el tacto de las nuevas FineWoven también es muy agradable —prepara el bolsillo, eso sí—.

Una novedad de esta generación, reservada solo para los Pro, es el botón de acción, que sustituye al clásico interruptor de volumen por una solución pulsable y programable. Podemos, por ejemplo, abrir la cámara del móvil o cambiar de modo de concentración. También, si eres inmovilista y los cambios no van contigo, puedes seguir usando este espacio para silenciar el teléfono.

Reconozco que inicialmente este nuevo ‘hack’ no me causó gran revuelo y me parecía un poco de humo. Pero conforme lo he ido utilizando le he ido sacando partido y es una comodidad añadida que me gusta.

El botón de acción del iPhone 15 Pro Max. 20BITS

Por último, como ya he mencionado, el puerto USB-C no es igual en velocidad de transferencia de datos para los modelos Pro que para los modelos de base, pero como hemos visto, esto no afecta al tiempo de carga, así que es un aspecto que en el día a día me ha resultado bastante irrelevante —y, a no ser que tu trabajo o algún aspecto de tu vida te requiera transferir archivos mediante cable, a ti también te lo resultará—.

Como conclusión, si hablamos solo de diseño y teniendo en cuenta especificaciones y precio, creo que el modelo más recomendable es el iPhone 15, que es el que más fácilmente puede encajar con la mayoría de las personas tanto por tamaño como por economía.

Las principales diferencias en la pantalla

En lo que a pantalla se refiere, los nuevos iPhone son muy similares, ganando los modelos Pro solo dos cosas en relación con los modelos de base —una de ellas, fundamental—: la pantalla siempre activa y lo que Apple llama tecnología ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz —es decir, la tasa de refresco—.

Este es un punto en el que claramente ganan los Pro. También es un punto en el que cabe una severa crítica a los de Cupertino, ya que se esperaría que en 2023 Apple incluyera en todos sus móviles una tecnología que llevan la mayoría de los smartphones de alta gama del mercado desde hace tres años.

La respuesta al porqué de este sacrilegio para los más tecnófilos es que la marca de la manzana hace productos pensando en las masas... y las masas no ponen los 120 Hz como un must en las pantallas de sus teléfonos. Ojo, que cuando lo pruebas, no quieres otra cosa.

iPhone 15. 20bits

Las principales diferencias en rendimiento, tareas y tecnología

Los iPhone 15 y iPhone 15 Plus llevan integrado el chip Apple A16 Bionic, el que la compañía de Cupertino introdujo en la generación anterior, es decir, la del iPhone 14. De nuevo, la firma se ha guardado el procesador nuevo solo para los modelos Pro: hablamos del A17 Pro, el primer chip de 3 nanómetros del sector.

Sobre el papel, el chip A17 Pro lleva CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 6 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, mientras que el A16 Bionic lleva CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. Como se puede comprobar, no hay muchas diferencias. La compañía, eso sí, dice que se trata del “mayor rediseño de la GPU en la historia de Apple”.

“La nueva CPU es hasta un 10% más rápida gracias a las mejoras en el diseño y la microarquitectura, y el Neural Engine, responsable de prestaciones como el autocorrector y Personal Voicel en iOS 17, es hasta dos veces más veloz. La GPU de categoría profesional es hasta un 20% más rápida y permite disfrutar de experiencias nunca vistas con un nuevo diseño de 6 núcleos que aumenta el rendimiento máximo y la eficiencia energética”, aseguran.

Tras un tiempo usándolos paralelamente, en mi experiencia las diferencias entre el A16 Bionic y el A17 Pro son mínimas, al menos en lo que a rendimiento cotidiano, juegos o aplicaciones se refiere.

Inicialmente, hubo mucho ‘hype’ con el hecho de que los nuevos iPhone 15 Pro se calentaban en exceso. De hecho, varios usuarios reportaron que sus terminales alcanzaban los 42ºC y se quejaban de que los problemas térmicos sucedían con actividades tan cotidianas y básicas como una llamada corta de FaceTime de o al ‘scrollear’ durante 8 o 10 minutos.

En mi experiencia no ha habido ningún problema de sobrecalentamiento en los modelos tope de gama, además, en teoría, con la actualización iOS 17.0.3 se solventaba este fallo. De manera general, tampoco he encontrado diferencias notables de calor entre los 15 Pro y los 15.

Por todos estos motivos, de nuevo creo que el modelo de entrada, el iPhone 15, saldría victorioso en una recomendación para el público general, ya que la mejora en el chip no se siente tan alucinante en el día a día como para decantarse por los teléfonos que llevan el procesador A17 Pro.

Las principales diferencias en la batería

La batería no es igual en ninguno de los casos y, tal y como pasaba en la generación anterior, el tamaño juega un papel clave en la autonomía de cada modelo de los iPhone 15. También el chip y la pantalla, pero en menor medida.

Si lo tuyo es apostar por tener horas de móvil sin pasar por boxes, en el caso de los nuevos móviles de Apple hay un ganador y es el iPhone 15 Plus. Pero veamos los detalles antes de dar el veredicto.

En los cuatro modelos tenemos una batería recargable integrada de iones de litio. Todos tienen carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W y carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5 W, así como carga rápida que alcanza el 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior —que, como he dicho antes, no viene en la caja y tienes que comprar por separado—.

Si sois habituales de Apple, sabréis que en la página de las especificaciones la compañía no detalla la capacidad de la batería de sus móviles. Pero este dato se acaba filtrando. Así quedaría en cada modelo:

iPhone 15: 3.349 mAh

iPhone 15 Plus: 4.383 mAh

iPhone 15 Pro: 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

Para tener con qué comparar, te dejo los supuestos datos para la generación del iPhone 14, provenientes de la misma fuente:

iPhone 14: 3.279 mAh

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Es cierto que Apple no ha hecho alabanzas a la batería de sus teléfonos durante la presentación de este año, así que tampoco sorprende que haya tan poca diferencia con la generación anterior. Y eso que uno de los principales rumores que había antes de conocer los nuevos iPhone 15 era que su renovado chip iba a traer mejoras en la autonomía, al menos en los modelos Pro.

En la práctica, el escaso aumento en las cifras que vemos es imperceptible en el día a día. De acuerdo con Apple, la vida útil de la batería para cada modelo es:

iPhone 15: 20 horas

iPhone 15 Plus: 26 horas

iPhone 15 Pro: 23 horas

iPhone 15 Pro Max: 29 horas

Esto es exactamente igual que los datos que la propia compañía daba para el iPhone 14, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Si tuviera que recomendar uno de los modelos solo basándome en la batería, a la hora de utilizarlos, el iPhone 15 Plus es el que mejor autonomía acaba ofreciendo —muy seguido por el iPhone 15 Pro Max, pero el primero es algo mejor—. ¿Por qué? El motivo detrás es la tecnología ProMotion de los hermanos mayores, que aunque es muy eficiente, no lo es lo suficiente como para que no se note que estás usando 120 Hz en lugar de 60 Hz.

Esto, en realidad, no es ninguna sorpresa, ya que en la generación anterior ya ocurría que el 14 Plus era el caballo ganador. Lo que sí que sorprende aquí es que el iPhone 15, el modelo de entrada y hermano más pequeño, sea mejor que el iPhone 15 Pro en capacidad de batería. El resultado en horas finales, según Apple, se equilibra gracias a un chip que optimiza bien.

En mi experiencia, como pasa con los grandes, el iPhone 15 tiene más horas de uso que el iPhone 15 Pro, el cual se me queda un algo corto para pasar el día si lo utilizo con alegría —lo cual es algo bastante habitual—. Es un poco decepcionante para un teléfono que cuesta más de 1.200 euros.

Finalmente, sobre la carga rápida, conviene señalar que todos pueden llegar al 50% de su capacidad en media hora, lo cual está genial. Sin embargo, pasado el 80%, la cosa se ralentiza, así que hablamos de que llegar al 100% costará más de hora y media.

Es importante comentar que Apple tiene la función ‘Carga optimizada’: una opción que se activa cuando te acuestas por la noche y dejas tu móvil cargando que consiste en que cuando se llega al 80% de batería recargada se pausa la carga y el último 20% se vuelve a activar justo antes de que te levantes por la mañana.

Y, ahora, con los iPhone 15, Apple ha introducido en iOS 17 la posibilidad de limitar siempre la carga al 80%. ¿Para qué? En principio, limitando así la carga, tu batería durará más. Pero a cambios estás perdiendo autonomía diariamente.

Las principales diferencias en las cámaras

Aunque poco a poco Apple va homogeneizando los megapíxeles de los sensores en todos los modelos de cada generación, los del apellido Pro siguen siendo reyes en contenido audiovisual gracias a pequeños detalles, especialmente ganador en este aspecto es el iPhone 15 Pro Max.

Como he mencionado ya, el sensor principal de los cuatro modelos es de 48 megapíxeles. Las diferencias vienen en el tamaño del sensor, que es más pequeño en los modelos de base —26 mm frente a los 28 mm de los Pro—, y en la apertura, que es de f/1.6 en los modelos base frente a una f/1.8 en los modelos Pro. Esto último se traduce en que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus tienen una lente principal más luminosa.

En general, en el caso de la lente principal, cuesta sacar diferencias notables entre unos y otros modelos.

Con el sensor gran angular la cosa es al revés: coinciden los cuatro en megapíxeles (12) y en tamaño (13 mm), pero en este caso la apertura de los Pro es menor —ƒ/2,2 frente a ƒ/2,4—. Al margen de esto, de nuevo prácticamente no se notan diferencias entre iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Es con el teleobjetivo con el que vemos la potencia de los dos gama alta, sobre todo del Pro Max que viene con un teleobjetivo 5x que es una maravilla. En el modelo Pro el zoom es 3x y en los iPhone 15 base hay ‘solo’ zoom digital 2x.

Por lo demás, todos llevan estabilización óptica de la imagen, una gran función que normalmente pasa desapercibida, HDR Inteligente 5 —genial para conseguir unos cielos muy fieles a la realidad—, retratos de última generación con Control de Profundidad y Enfoque, iluminación de Retratos con seis efectos, Modo Noche, fotos panorámicas y el resto de las características habituales. Los Pro añaden alguna más, como los retratos en modo Noche con escáner LiDAR —¡que son muy pro!—.

Resumen: ¿qué iPhone me compro?

Antes de lanzarte a comprar el nuevo teléfono de Apple, te hago una pregunta que habitualmente es necesaria: ¿qué tal funciona tu móvil?

En caso de que tengas un iPhone, si te funciona bien y sigues recibiendo actualizaciones de software, tal vez deberías plantearte quedarte como estás, especialmente si vienes de las dos o tres generaciones anteriores. Desde luego, si tienes un iPhone 14, apenas vas a notar diferencia.

Hago un pequeño paréntesis, porque con el cambio de Lightning a USB-C podríamos tener un motivo de peso para el cambio: que todos tus dispositivos se carguen con USB-C y quieras unificarlos por cuestión de comodidad o que tu trabajo requiera pasar rápido datos por cable —si es así recuerda que tienes que optar por los modelos Pro, que son los que llevan USB 3 o Thunderbolt 3—.

En caso de que tengas un móvil Android y quieras pasarte a Apple, la cosa cambia. Dependerá de tu presupuesto y tus prioridades, porque un iPhone 14 Pro también puede estar muy a la altura.

Si estás decidido a adquirir el último móvil de Apple, el tamaño es el primer factor que debes considerar —¿los prefieres grandes?— y, después, por supuesto tendrás que pensar cuánto de hondos son tus bolsillos.

Personalmente, soy usuaria del Pro Max, porque su tamaño no me resulta incómodo y valoro bastante batería y fotografía.

Pero si tengo que recomendar uno para las masas, creo que elegiría el iPhone 15, el modelo base. En esta generación se le ha dado una muy buena actualización, igualando su pantalla a la de los Pro, por ejemplo —¡viva los 2.000 nits!—. Exceptuando el teleobjetivo, que no tiene nada que ver, el resto de sus cámaras son similares a los modelos premium. Tamaño y agarre son perfectos —siendo 100% objetiva, diré que es mucho más ergonómica la versión pequeña—. El procesador es de aplaudir, aunque no sea lo último de la compañía. Y la batería no es la mejor, pero tampoco la peor —quedaría en tercer lugar, después de los modelos grandes—.

Teniendo en cuenta todo esto y que es el más económico de los cuatro, es fácil ver al iPhone 15 como ganador. Recuerda que mi opinión no era la misma el año pasado, en la que vimos un modelo base sin apenas mejoras, pero que subía de precio como el resto de la familia.

Ahora bien, si lo que más te importa es la batería, pero tienes presupuesto limitado, decántate por el iPhone 15 Plus. Te darás cuenta de que un móvil grande es sinónimo de muchas cosas buenas —por ejemplo, una gran pantalla— y acabas acostumbrándote a su tamaño en tu mano.

Y si no tienes presupuesto limitado… lánzate al iPhone 15 Pro Max. Te estás llevando el tope de gama y actualmente el mejor móvil que tiene Apple en cuanto a características técnicas generales.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.