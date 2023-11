¿Dónde puedo comprar el iPhone 15 durante este Black Friday? Estos son los 'ecommerce' en los que lo buscaremos en oferta

El iPhone 15 se ha convertido en uno de los últimos objetos de deseo techie. Ni siquiera los fallos al cargarlo en algunos coches o sus problemas de sobrecalentamiento (que fueron solucionados por Apple con una actualización) han echado para atrás a los fieles seguidores de la marca de la manzana. Estos teléfonos móviles de nueva generación fueron presentados a mitad de septiembre y, aunque los más rápidos pudieron tener su smartphone en los días siguientes en España, hay versiones con más lista de espera que incluso han llegado al mercado en este mes de noviembre, como es el caso del iPhone 15 Pro Max en titanio natural y blanco.

Tal es la popularidad que, aunque quienes quieren disfrutar de las nuevas prestaciones de este modelo están dispuestos a pagar su precio, de unos 959 euros como punto de partida del modelo más básico. Sin embargo, dadas las fechas en las que nos encontramos, hay quienes buscarán el iPhone 15 con descuento este Black Friday. De hecho, el Viernes Negro es una gran oportunidad para conseguir buenos descuentos en tecnología, por lo que muchos aprovecharán para tratar de conseguir una rebaja sustancial en este smartphone.

En 20deCompras no sabemos todavía si este terminal estará sujeto a promociones el próximo Black Friday, que se celebra de forma oficial el 24 de noviembre. Pero sí sabemos los ecommerce que debes ojear para tratar de encontrar el iPhone 15 rebajado. Algunos de ellos han empezado por adelantado su campaña más black del año, por lo que quizás te topes con algún descuento interesante en este teléfono o en otros de la marca Apple.

El modelo más sencillo de la firma, el iPhone 15, ofrece novedades respecto a sus predecesores: un chipset actualizado, una cámara principal de 48 megapíxeles y una pantalla dynamic island, entre otras prestaciones. Esta versión está disponible en Media Markt en cinco colores y en tres capacidades de almacenamiento en cada uno de ellos.

La gama inmediatamente superior, el iPhone 15 Plus, se diferencia de la anterior principalmente en el tamaño, siendo esta algo más grande. Esto se traduce en una pantalla de mayores pulgadas (6,7 de la versión plus frente a las 6,1 de la básica). También hay diferencia en la duración de su batería, puesto que la gama Plus asciende a las 20 horas de reproducción continua de vídeo frente a las 16 de la anterior. Uno de los ecommerce en los que podemos encontrarlo es en El Corte Inglés.

Del iPhone 15 también encontramos una versión Pro que vuelve a las pulgadas del modelo básico, 6,1. En este caso, el procesador sube de nivel respecto a los anteriores, por lo que pasamos de un Apple A16 Bionic a un Apple A17 Pro. También aumenta la memoria RAM que en los modelos anteriores era de 6 gigas y aquí es de 8. Otra novedad llega en el sistema fotográfico con la incorporación de un Zoom lossless 2x en sus cámaras. Amazon es una de las tiendas que podemos fichar para ver si lo encontramos con descuento.

Por último, nos encontramos con la versión Pro Max, una de las últimas en llegar al mercado en dos de sus cuatro colores disponibles. Esta versión, que podemos encontrar en Media Markt, es, por tanto, la más cara de la gama iPhone 15. A cambio, ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas, un sensor shift OIS en su sistema de cámaras, un teleobjetivo 5X y un titanio premium para evitar las huellas.

Cuáles son las diferencias entre el iPhone 15 y el 14

Como suele ser habitual, el lanzamiento de un nuevo terminal de la firma conlleva la rebaja en las gamas anteriores, lo que ha pasado con algunos de los móviles de Apple. De hecho, el iPhone 14 se ha convertido en uno de los más buscados tras la llegada al mercado de la gama superior, para intentar conseguir uno de los smartphones más novedosos de la firma de la manzana a mejor precio.

Por ello, son muchos los usuarios que se preguntan cuáles son las diferencias entre el iPhone 14 y el 15. Para empezar, esta nueva gama de Apple incorpora la conexión USB-C estándar, aunque mantiene la Dynamic Island que incorporaron los primeros. Una de las mejoras más importantes se da en la cámara que pasa de 12 a 48 megapíxeles en la lente, y el zoom óptico se incorpora en las gamas más básicas y no solo en las Pro como hasta ahora.

El rendimiento es otro interesante cambio respecto a la gama anterior: el iPhone 15 da el salto al Apple A16, que antes solo estaba disponible en los modelos Pro del 14. Lo mismo ocurre con la conexión por satélite para emergencias: en este caso, todos los de la gama 15 la incorporan, mientras que en la 14 estaba reservada para los modelos superiores.

