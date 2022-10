iPhone 14: subimos de precio, pero no de nivel

Valoración: iPhone 14

A principios de septiembre, los de Cupertino hicieron su tradicional keynote para presentar la nueva generación de iPhone.

En esta ocasión el evento vino cargado de novedades, ya que se mostraron también los últimos relojes y auriculares que ha desarrollado la compañía. Y además se desveló un secreto a voces: Apple sigue apostando por cuatro formatos para su smartphone, pero sustituye el iPhone mini por el iPhone Plus, un móvil con las prestaciones del modelo de entrada, pero con el tamaño de su tope de gama.

Después de unas semanas de prueba, hoy os traemos el análisis del iPhone 14, el teléfono ‘base’ de Apple. Adelantamos lo que ya se pudo predecir en el evento de presentación: la nueva generación del modelo de entrada de la compañía de la manzana trae más bien pocas novedades -eso sí, no queda ajeno a la tónica general de subir el precio a la que nos tienen acostumbrados ya todos los sectores-.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 14,67 x 7,15 x 0,78 centímetros

Peso: 172 gramos

Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas (15,4 cm) en diagonal, con resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p, tecnología True-tone, 60 Hz de tasa de refresco y brillo máximo de 800 nits (pico de brillo de 1.200 nits en HDR)

Procesador: Chip A15 Bionic, CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos

Software: iOS 16

Almacenamiento: 128 / 256 / 512 GB

Memoria RAM: 6 GB

Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo: calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos)

Cámaras traseras: principal de 12MP, apertura de ƒ/1,5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, lente de siete elementos y 100% Focus Pixels; y un ultra gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/2,4, campo de visión de 120° y lente de cinco elementos

Cámara frontal: 12 MP, apertura de ƒ/1,9

Grabación de vídeo: 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s, 1080p HD a 25, 30 o 60 f/s, HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s, modo cine y modo acción

Batería: hasta 20 horas de reproducción de vídeo y 80 horas de reproducción de audio, carga rápida hasta un 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior, carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15 W

Otras especificaciones: Face ID (reconocimiento facial), NFC, WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.2, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos

Precio: 1.009 euros

El flagship de Apple viene con casi las mismas prestaciones que la generación anterior. 20BITS

Diseño: seguimos con las rectas

Poco nuevo se puede decir del diseño del iPhone 14. Con un tamaño de 14.67 x 7.15 x 0.78 centímetros y un peso de 172 gramos, bordes rectos, 6.1 pulgadas, parte delantera con Ceramic Shield y cubierta oleófuga antihuellas, parte trasera de vidrio y estructura de aluminio “de calidad aeroespacial”, el modelo de 2022 es idéntico a la generación anterior.

Sin embargo, esto no tiene que ser algo necesariamente malo. En mi opinión, Apple ha dado con el formato adecuado para sus móviles -tanto en estética como en durabilidad- y veo poco probable que cambien radicalmente el diseño de aquí a poco tiempo. Si algo funciona, para qué tocarlo.

Aquí donde veremos un cambio será en el iPhone 14 Plus, cuando esté disponible, puesto que ya hablamos de un terminal rotundo en el tamaño -no así en el peso, según las especificaciones de la web oficial de Apple solo son 203 gramos de móvil-.

Lo que sí se ha mejorado es la ‘reparabilidad’ de este teléfono y de sus hermanos. El cristal trasero no está fijado al cuerpo principal, lo que hace más cómodo el acceso a los componentes y ahorrará dinero en reparaciones.

En cuanto a la gama de colores, los de Cupertino se han deshecho del verde musgo -para mí un acierto, ya que me parecía un verde pocho- y han sustituido el rosa por un púrpura clarito. El azul también es algo más claro, al menos así lo parece en las imágenes. Mantienen el rojo -preciosísimo, el que probé el año pasado-, el blanco y el negro -también muy elegante, es el que estoy analizando en esta ocasión-.

Colores de los iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Apple

Pantalla: mantenemos (casi) las mejores especificaciones

Digo casi porque aquí Apple nos sigue dejando a medias en cuanto a tasa de refresco se refiere. Mantenemos los 60 Hz, que a estas alturas ya queda casi casposo en un mercado tan avanzado y en el que hasta el móvil más básico llega a los 120. Esa mejora, como casi todas, la guardan para la gama Pro.

Estamos hablando de un dispositivo que cuesta más de mil euros y ya es difícilmente justificable mantener una pantalla de 60 Hz en un teléfono de este precio, por mucho que quieran desde la compañía marcar bien la línea entre su móvil de entrada y sus smartphones premium.

Puede que parezca una tontería, pero no lo es para nada. Sobre todo cuando comparas un iPhone 14 con un iPhone 14 Pro, donde se nota muchísimo que las transiciones son más lentas. Es cierto que si te acostumbras no lo aprecias, pero aun así en 2022 y por ese coste se esperaría una tasa de refresco mayor.

Por lo demás tenemos una pantalla espectacular, con las mismas prestaciones que el año pasado: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas (15,4 cm) en diagonal, con resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p, tecnología True-tone, 60 Hz de tasa de refresco y brillo máximo de 800 nits (pico de brillo de 1.200 nits en HDR).

La pantalla del iPhone 14 es muy buena, pero nos falta una tasa de refresco mayor. 20BITS

Procesador: no salta a la nueva generación

Por primera vez en mucho tiempo, Apple se ha guardado sus nuevos chips solo para los modelos Pro. De esta forma, el iPhone 14 monta el procesador A15 Bionic, el mismo que la generación anterior.

Que sí: que el rendimiento es excelente y sobrepasa a la mayoría de la competencia, si no a toda. Pero a mí me deja un poco loca esta decisión de mantener los antiguos chips. Entiendo que se trata de un tema de escasez y que ha habido que ajustarse al mercado.

El chip A15 Bionic de este iPhone 14 cuenta con un núcleo extra para la GPU, con la que conseguiremos más potencia en rendimiento gráfico.

Cámaras: apuesta segura

Cuando compras un iPhone ya sabes que, por norma general, te vas a llevar un teléfono con buenas cámaras. Incluso aunque compres su modelo barato, el SE, tienes unos resultados más que decentes en lo que a fotografía se refiere. Esto se debe a que Apple ha apostado mucho por esto en los últimos años, siendo uno de los apartados que más ha mimado históricamente en cuanto a mejoras.

Así pues, no estamos ante un móvil con malas prestaciones en lo fotográfico, pero claramente, y como en todo lo demás, no vemos apenas evolución con respecto a la generación anterior. Nos sigue faltando un teleobjetivo -solo reservado para los modelos Pro- y aunque el sensor principal es bueno se queda algo corto si lo comparas con teléfonos de otras marcas de rango de precio similar. No olvidemos que, aunque es el modelo de entrada de Apple, estamos ante un dispositivo de gama alta, al menos en lo que al bolsillo se refiere.

Aquí como novedad en toda la generación tenemos Photonic Engine, que da un salto de gigante en rendimiento con poca luz. Según Apple, “mejora el rendimiento fotográfico de todas las cámaras en ambientes con luz media o baja: hasta el doble en el ultra gran angular, el doble en la cámara TrueDepth y 2,5 veces más en la nueva cámara principal”.

También se incluye el nuevo modo Acción, que permite grabar vídeos estables que se ajustan a sacudidas, movimientos y vibraciones.

Las cámaras traseras son una principal de 12MP, apertura de ƒ/1,5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, lente de siete elementos y 100% Focus Pixels; y un ultra gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/2,4, campo de visión de 120° y lente de cinco elementos. La frontal también cuenta con 12 MP y apertura de ƒ/1,9.

Foto del iPhone 14 con poca luz. Apple

Foto del iPhone 14. Apple

Foto del iPhone 14. Apple

Batería: podemos pasar el día sin problemas

Según Apple, el iPhone 14 ofrece hasta 16 horas en reproducción de vídeo en streaming -3 horas más que el iPhone 13-, hasta 20 horas en reproducción de vídeo local -3 horas más que el iPhone 13- y hasta 80 horas en reproducción de audio -25 horas más que el iPhone 13-. Sobre el papel parece que esta es la principal mejora de la nueva generación.

En mi experiencia creo que es una batería correcta, que da para pasar el día y que no es una locura, pero cumple su función.

Gracias a MacRumors sabemos las capacidades de los nuevos smartphones de Apple, ya que parece ser que ‘rescató’ un documento de la base de regulación de China. Ahí se observan mayores capacidades que en modelos anteriores, a excepción del iPhone 14 Pro Max, que tendría menos. Así, el iPhone 14, el que estamos analizando aquí, tendría 3.279 mAh, 52 mAh más que el iPhone 13.

A mismas especificaciones técnicas, el iPhone 14 Plus tiene 4.325 mAh. Es posible que ahí sí notemos un salto importante en la batería cuando lo probemos.

Eso sí, lo que no cuadra es que -vuelvo a insistir- por el precio que plantea la marca tengamos una carga ‘rápida’ a la que le cuesta subir al 50% de la batería 30 minutos. En el mercado actual hay móviles que llegan a eso en muchísimo menos tiempo. Pero es que además el otro 50% restante puede tardar hasta otra hora más en cargarse. Aquí habría que mejorar.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10 Lo mejor: sigue siendo un móvil de quitarse el sombrero en todo: rendimiento, diseño, fotografía, pantalla, batería...

​

​Lo peor: ...pero no hay cambios con la generación anterior, no pasamos ni siquiera al nuevo chip, y sin embargo sube de precio.

La sensación que se me queda tras probar el móvil es, como decía, que poco o nada cambia con respecto al anterior modelo. Y entonces me entra una duda: ¿ha llegado a su límite Apple? Está claro que hay cosas mejorables, de hecho, la gama Pro sí que ha vivido una actualización interesante este 2022. Así que tal vez lo que ocurre es que los de Cupertino quieren que nos vayamos a por sus modelos premium y dejar su móvil de entrada para los bolsillos más estrechos -o no tanto, porque sin poner muchas florituras nos plantamos en 1.009 euros, cien más que el año pasado-.

No me parece para nada un mal terminal, puesto que no me lo parecía el iPhone 13. Sigue siendo bonito, ligero, cómodo en el manejo, con cámaras para hacer fotos de fardar, bien fabricado, con una pantalla equilibrada, de autonomía suficiente y con una potencia y rendimiento insuperables -excepto por la gama Pro-.

Y además toda la gama del iPhone 14 estrena las prestaciones detección de accidentes y emergencia SOS vía satélite, que molan bastante.

Pero desde luego no lo recomiendo si tienes la generación anterior. En todo caso podría ser una opción para alguien que venga de modelos más viejos. Y aun así, no veo la justificación de subir 100 euros con respecto al modelo de 2021.

