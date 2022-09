En su keynote de septiembre, celebrada el pasado miércoles, Apple presentó una buena tanda de dispositivos: los cuatro modelos de los nuevos iPhone 14; el Apple Watch Series 8, su último reloj inteligente que viene acompañado de una versión económica y otra premium, y los AirPods Pro 2ª generación.

Pero además de mostrar muchos ‘cacharrillos’ nuevos, los de Cupertino sacaron también a la luz una interesante función que estará presente en sus iPhone: Emergencia SOS vía satélite.

Si bien no son los primeros en lanzar este servicio al mercado, ya que Huawei ya cuenta con esta opción en su recién presentado móvil Mate 50, la conexión satelital es un importante avance y una mejora que ha sido muy bien recibida por los usuarios.

En este artículo te explicamos cómo funciona la conexión por satélite de los nuevos iPhone 14.

Así funciona el servicio Emergencia SOS vía satélite de iPhone

Toda la gama del iPhone 14 estrena Emergencia SOS vía satélite, una prestación que permite que las antenas del smartphone se conecten directamente a un satélite y puedan enviar mensajes a los servicios de emergencia cuando no haya cobertura de datos móviles o WiFi.

Para ello, usa la banda N53 de Globalstar (2483-2495 Mhz), ahora incorporada en los iPhone gracias a los módems de Qualcomm. Globalstar es una empresa estadounidense de telecomunicaciones que opera una constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) -a unos 1.400 kilómetros de altitud- para telefonía por satélite y comunicaciones de datos de baja velocidad. Estas órbitas tienen una inclinación de 52 grados, por lo que el servicio no cubre áreas polares, pero sí la inmensa mayoría de las zonas pobladas del planeta.

Esto no implica que de repente los iPhone se hayan convertido en un teléfono satelital: Apple -¿todavía?- no incluye en sus móviles el hardware adecuado para sostener una llamada de voz vía satélite. Ni siquiera la conexión de datos es bidireccional. En lugar de ello, la comunicación será solo en una dirección mediante una aplicación capaz de enviar mensajes de texto -pero no recibirlos- a través de la red de Globalstar.

Llamada del servicio Emergencia SOS vía satélite. Apple

El proceso es sencillo: cuando se accede al servicio, el iPhone muestra algunas preguntas vitales para evaluar la situación del usuario y le indica dónde apuntar su teléfono para conectarse a un satélite mediante una especie de brújula. El cuestionario inicial y los mensajes de seguimiento se envían a centros en los que especialistas formados por Apple se encargan de llamar a los servicios de emergencia en nombre del usuario. Además, la tecnología también permite a los usuarios compartir manualmente su ubicación por satélite con la prestación Buscar si no hay conexión de datos móviles o WiFi.

No obstante, como advierte la compañía, los satélites están en movimiento y tienen un ancho de banda bajo, por lo que los mensajes pueden tardar varios minutos en llegar.

Otra de las advertencias que hacen los de Cupertino es que “Emergencia SOS vía satélite se ha diseñado para utilizarse en espacios abiertos con una visión despejada del cielo”. Es decir: te tendrás que alejar de obstáculos como árboles “colinas o montañas, cañones y estructuras altas”, pues es posible que ralenticen la conexión.

“En condiciones ideales con una vista directa del cielo y el horizonte, un mensaje puede tardar 15 segundos en enviarse y más de un minuto en enviarse bajo árboles con follaje ligero o medio. Si está bajo un follaje denso o rodeado de otras obstrucciones, es posible que no pueda conectarse a un satélite. Los tiempos de conexión también pueden verse afectados por su entorno, la duración de su mensaje y el estado y la disponibilidad de la red satelital”, señala Apple en su página de soporte.

Tal y como se indica en la web de Apple, el servicio Emergencia SOS vía satélite estará disponible primero en Estados Unidos y Canadá, a partir del próximo mes de noviembre, y será gratuito durante dos años con la activación del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Todavía no se conoce si podrán utilizar esta novedad el resto de los usuarios o si en el futuro habrá un modelo de suscripción.

