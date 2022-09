Todo lo que Apple ha anunciado en su keynote de septiembre: móviles, relojes y auriculares para todos los gustos

Como cada año, septiembre es el comienzo de un nuevo curso. En el terreno tecnológico, el pistoletazo de salida suele ser la keynote de Apple para presentar su siguiente generación iPhone, que marca el final del verano y el inicio de una nueva carrera por conseguir los dispositivos más punteros del mercado.

Siguiendo con lo esperado, Apple ha presentado este miércoles el iPhone 14, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Pero el evento de lanzamiento del iPhone 14 ha sido movidito. Además de los cuatro modelos del smartphone de Apple también han visto la luz otros cuatro dispositivos: los AirPods Pro 2, el Apple Watch Series 8, el Apple Watch SE y el Apple Watch Ultra.

Nuevos iPhone 14

Como ya te hemos contado, la última generación del móvil de Apple viene en cuatro vertientes, como las dos anteriores, pero con una diferencia importante: ya no vemos el iPhone mini, el formato de bolsillo por el que apostaron los de Cupertino con el iPhone 12, y en su lugar aparece un iPhone Plus, un terminal con las mismas características que el modelo de entrada, pero con el mismo tamaño que el Pro Max -6,7 pulgadas-.

Tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus no ven muchas mejoras con respecto a la generación anterior, ganando -según la marca- algo de autonomía y alguna función en el terreno de la fotografía y la seguridad, especialmente la nueva llamada de Emergencia que puede conectarse a satélites incluso en lugares que no tienen cobertura celular, muy aplaudida por los usuarios. Queda claro con este movimiento que esta vez Apple ha apostado todo a su gama Pro.

Apple ha actualizado la familia de teléfonos con iPhone 14, que además de introducir funciones avanzadas de cámara, son los primeros en incorporar los mensajes de emergencia vía satélite, para facilitar la comunicación en situaciones extremas donde no llega la señal de telefonía móvil. (Fuente: Apple) Apple ha actualizado la familia de teléfonos con iPhone 14, que además de introducir funciones avanzadas de cámara, son los primeros en incorporar los mensajes de emergencia vía satélite, para facilitar la comunicación en situaciones extremas donde no llega la señal de telefonía móvil. (Fuente: Apple)

El cambio más llamativo ha sido esa decisión de no eliminar del todo el notch, algo que los usuarios llevan mucho tiempo pidiendo, y en su lugar implementar lo que llaman ‘Isla Dinámica’ en los modelos Pro, una suerte de burbuja en la pantalla frontal que interactúa con el usuario y avisa de las notificaciones.

Los modelos Pro también son los únicos teléfonos que utilizan el nuevo procesador A16 Bionic. Es la primera vez que los iPhone estándar que no son Pro se quedan con el conjunto de chips del año anterior, probablemente debido a las limitaciones de la cadena de suministro. Si bien el A15 Bionic del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus sigue siendo un chip súper rápido, obviamente no obtendrá el mejor rendimiento, ya que es superado con creces una vez más por su sucesor.

Colores de los iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Apple

La cámara principal de los Pro finalmente se alejará de los 12 megapíxeles y utilizará un sensor de 48 megapíxeles, un rasgo común entre la mayoría de los teléfonos Android. Más megapíxeles no significa necesariamente mejores fotos, pero le permitirá capturar más detalles y podrá imprimir sus fotos en tamaños más grandes sin perder nitidez. Los iPhone Pro también pueden filmar videos en resolución 8K e incluye el modo Acción para las grabaciones, que las estabiliza mucho más.

Asimismo, otra novedad que ha gustado ha sido el soporte de pantalla siempre activo, por lo que no tendrás que tocar la pantalla de tu teléfono o levantarlo para ver las notificaciones o la hora del día.

Finalmente, conviene destacar que, tras 5 años sin subir sus precios, los nuevos móviles de la compañía son más caros que nunca. Los modelos de entrada parten de 1.009 euros y los modelos Pro de 1.319 euros, de manera que han subido entre un 11% y un 16% de una generación a otra. Y, además, de forma contraria a la tradición, los iPhone 13 no se han abaratado tras la presentación de sus sucesores. Incluso algunos productos han encarecido su coste.

Apple Watch Ultra

El artista invitado del evento ha sido sin duda el Apple Watch Ultra, una nueva de la compañía de la manzana enfocada sobre todo para aquellos que realizan deportes extremos. Es todoterreno, extra resistente y multiactividad.

Apple ha consultado con atletas de deportes extremos para diseñar el Apple Watch Ultra. El reloj está dirigido al mercado de aventuras premium que hasta ahora se estaba gastando en torno a los 500 euros en la marca Garmin. Cuenta con una caja de 49 mm, siendo el reloj más grande de Apple, lo que le permite ofrecer una mejora esperada: mayor duración de la batería. Apple afirma que obtiene 36 horas con una sola carga y hasta 60 horas en un modo de potencia extendida.

Botón Acción Apple Watch Ultra Apple

Está envuelto en titanio resistente y rematado con una pantalla de cristal de zafiro duradero, lleva un nuevo botón de acción en naranja y un sistema GPS de precisión de doble frecuencia que rastrea tu ubicación, incluso en entornos como ciudades o árboles que con frecuencia bloquean las señales de los satélites. Y una pantalla más grande hace que sea más fácil ver todas las nuevas métricas avanzadas de actividad física que debutarán en WatchOS 9, incluido un nuevo ‘modo nocturno’ que cambia la pantalla a un tono rojizo en entornos oscuros para preservar su visión nocturna natural.

Hay tres correas disponibles, cada una destinada a mantener el gran reloj en la muñeca en entornos alpinos, de senderos o en el océano. Apple tiene planes aún más grandes para el Ultra, incluida una nueva aplicación Oceanic+ que permitirá a los buceadores usar el reloj como una computadora de buceo en la muñeca.

Apple Watch Series 8

La mejora más potente del Apple Watch ha sido la aparición del Apple Watch Ultra y, por lo tanto, si tienes un Apple Watch Series 7 es probable que no actualices tu dispositivo a la nueva generación. No obstante, el nuevo reloj inteligente de los de Cupertino introduce un par de funciones interesantes: un seguimiento pormenorizado del ciclo menstrual, gracias a un nuevo sensor de temperatura se rastrea la ovulación y la fertilidad de las mujeres; y el modo detección de choques, una función que también está en el Ultra y los iPhone 14.

Gracias a dos nuevos sensores de movimiento, un giroscopio mejorado y un acelerómetro de alta fuerza G, estos dispositivos pueden detectar un accidente automovilístico grave y conectarlo con los servicios de emergencia, proporcionar la ubicación y notificar a sus contactos de emergencia predeterminados.

Los nuevos Apple Watch Apple

La duración de la batería no ha mejorado, aunque Apple anunció un nuevo modo de bajo consumo que puede brindarte hasta 36 horas de autonomía al desactivar temporalmente funciones como la pantalla siempre encendida y la detección de entrenamiento automático.

Los modelos celulares ahora también admitirán roaming internacional.

Apple Watch SE

El nuevo SE sigue siendo el Apple Watch asequible, eso sí: con una pantalla más grande y el mismo chip que el Series 8.

Apple AirPods Pro 2

Apple también lanzó este miércoles los nuevos AirPods Pro. Si bien no hay una gran diferencia en el aspecto, hay algunos cambios en el interior.

Los AirPods Pro de segunda generación tienen un nuevo chip personalizado llamado H2 que, según Apple, mejora la calidad del sonido y la capacidad de cancelación de ruido de los auriculares. La duración de la batería es ligeramente mejor, con seis horas de tiempo de escucha y 30 horas en total en el estuche de carga.

Hay nuevos controles de sensor táctil en los tallos de los botones, donde puedes cambiar el volumen con solo deslizar el dedo. Además, Apple dice que ha mejorado la detección de movimiento en los nuevos Pros, lo que le permite realizar un mejor seguimiento de las actividades físicas.

El estuche para AirPods Pro también recibe algunas mejoras, sobre todo la capacidad de cargar en un cargador de Apple Watch y sincronizarse con la aplicación Find My de Apple y emitir un pitido para ayudarlo a localizarlos cuando se pierden.

