iPhone SE 2022: una vuelta al pasado en el diseño para un móvil con tecnología del futuro

Apple ha celebrado este mes de marzo su primera keynote del año y en ella nos ha deleitado con uno de sus superventas: el iPhone SE 2022. El modelo renovado -al que en la presentación acompañaron también el iPad Air 5, el Mac Studio y el nuevo chip M1 Ultra- tiene como reclamos materiales más resistentes, autonomía mejorada, 5G y la integración del chip A15 Bionic, el mismo que lleva el iPhone 13.

Durante unos días he probado la tercera generación del móvil ‘barato’ de Apple y el resultado ha sido gratamente sorprendente, si bien es cierto que vengo de llevar un iPhone 13 Pro Max y -obvio- hay una diferencia notable. Aunque en este caso, claro, el dicho ‘las comparaciones son odiosas’ vendría mejor que nunca, pues hablamos de conceptos completamente distintos.

Diré que me ha gustado cómo el teléfono ‘Special Edition’ de Apple resuelve el papel en lo tecnológico, pero que opino -como muchos otros- que a la marca se le ha quedado obsoleto el diseño. Y eso que su ligereza y tamaño compacto me han parecido muy agradables y que el Touch ID funciona que da gusto, aunque también sea un sistema algo anticuado. Tampoco -y sobre todo- me encanta su pantalla: me resulta ridículamente pequeña.

Pero en general reconozco que visto como un todo es un smartphone que cumple bien la función para la que ha sido creado: que por un precio económico tengas una manzanita en el bolsillo bastante resultona. Os cuento todos los detalles en este análisis.

El iPhone SE de 2022 parte de los 529 euros. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 6,73 cm de ancho, 13,84 cm de alto y 0,73 cm de grosor

Peso: 144 g

Capacidad: 64 GB, 128 GB o 256 GB

Pantalla: True Tone Retina HD y panorámica LCD Multi‑Touch, de 4,7 pulgadas (en diagonal), con tecnología IPS y resolución de 1.334 por 750 píxeles a 326 p/p. Brillo máximo de 625 nits y cubierta oleófuga antihuellas

Procesador: Chip A15 Bionic, CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos

Resistencia: a las salpicaduras, el agua y el polvo, calificación IP67 e IEC 60529 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos)

Cámaras: sensor de 12 Mpx con gran angular, apertura de ƒ/1,8, zoom digital hasta x5 y grabación de vídeo 4K; cámara selfie de 7 Mpx, apertura de ƒ/2,2 y grabación de vídeo en 1080p HD

Desbloqueo: Touch ID (sensor de identidad por huella integrado en el botón de inicio)

Redes móviles: 5G

Geolocalización: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou integrados

Batería: hasta 15 horas en reproducción de vídeo; hasta 10 horas en streaming de vídeo y hasta 50 horas en reproducción de audio

Carga rápida: hasta un 50% de carga en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado)

Carga inalámbrica: sí, funciona con cargadores Qi

Sensores: sensor de identidad Touch ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental

Sistema operativo: iOS 15

Tarjeta SIM: doble SIM (Nano SIM y eSIM)

Precio: desde 529 euros

El nuevo móvil barato de Apple mantiene el botón Touch ID. 20BITS

Diseño: vuelta a las curvas

Los de Cupertino han decidido mantener el aspecto de las anteriores generaciones del iPhone SE para su modelo de 2022. Y no es que sea feo, pero se queda un poco ‘viejuno’ en cuanto a tendencias de diseño. Personalmente prefiero las nuevas líneas rectas que Apple ha marcado en sus dispositivos actuales.

Así, con este iPhone he vuelto a las curvas y redondeces clásicas que hemos visto siempre en los móviles de Apple, exceptuando los modelos 4 y 5 y sus variantes -lanzados entre 2010 y 2013- y el primer SE, presentado en 2016.

Uno de los principales reclamos de la compañía para su nuevo dispositivo es que “tiene un diseño resistente y el vidrio más duro en un smartphone. Por delante y por detrás”. Está fabricado con aluminio de calidad aeroespacial y, en ambos lados, con el mismo vidrio que se utiliza para la parte trasera de los iPhone 13.

Cuenta con resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo, calificación IP67 según la norma y también IEC 60529, es decir, que aguanta sumergido en hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Reconozco que no he hecho la prueba y que en esto me voy a fiar de lo que diga Apple.

¿Y por qué es relevante todo esto? Porque, en general, el resultado que Apple busca con sus iPhone SE es muy diferente de lo que persigue con el resto de sus móviles: aquí lo que pretende es transmitir durabilidad y calidad a precio asequible. Ejemplo de ello es el hecho de que incluya -como luego os contaré en profundidad- la última generación de sus procesadores, asegurando así que tendrás actualizaciones del software hasta dentro de muchos años. Así podremos tener teléfono para rato tanto en lo externo, por su resistencia, como en lo interno.

Disponible en tres colores -rojo, blanco y negro-, otro de sus distintivos es que incluye el conocido botón de inicio con Touch ID. Como ya he dicho, la verdad verdadera es que funciona al toque, va muy fino. Pero me cuesta acostumbrarme a este sistema de nuevo y no me resulta del todo cómodo. Supongo que me pasó lo mismo cuando me lo quitaron, aunque probados y usados los dos, prefiero lo nuevo.

Lo que me tiene fascinada es lo ligero y compacto que es. Esto también me ha pasado con los modelos mini del iPhone 12 y del iPhone 13. Acostumbrada a la bestia Pro Max, con diagonal de 6,7 pulgadas, 238 gramos de peso y 7,81 centímetros de alto por 16,08 centímetros de ancho, las dimensiones y peso del SE de 2022 hacen parecer que ni lo llevas encima: 6,73 cm de ancho, 13,84 cm de alto y solo 144 gramos. Comodidad y manejo fácil en estado puro.

No menciono nada sobre el mundo botones y puertos porque no hay cambios con respecto a lo que la firma suele hacer.

El nuevo iPhone SE 2022 lleva "el vidrio más duro en un smartphone". 20BITS

Pantalla: es un móvil de 4,7 pulgadas en 2022

Y con esto quiero decir que se me hace muy escasa. Insisto en que vengo de un iPhone 13 Pro Max y en que soy consciente de que el concepto del SE es completamente distinto, sé que está diseñado con otros objetivos. Pero aun así 4,7 pulgadas de pantalla se me quedan cortas. Claro que si solo vas a usar el móvil para llamar y mandar mensajes, para hacer alguna foto y apenas vas a ver contenidos es más que suficiente.

En cuanto a sus especificaciones, tenemos una pantalla True Tone Retina HD y panorámica LCD Multi‑Touch, con tecnología IPS y resolución de 1.334 por 750 píxeles a 326 p/p. Brillo máximo de 625 nits y cubierta oleófuga antihuellas. De aquí comentar varias cosas.

En primer lugar, el resultado es bastante bueno en cuanto a resolución y, sin ser lo mismo que los modelos más avanzados, la pantalla se ve muy bien.

Pero lo que no está tan equilibrado es el tema del brillo, que se queda algo cortito -para hacerte una idea, por seguir con la comparativa con el iPhone 13 Pro Max, este tiene 1.000 nits (típico) o 1.200 nits (HDR)-.

Por último, la cubierta oleófuga antihuellas funciona, sin embargo, no la han debido aplicar al Touch ID ni -como siempre- al símbolo de la manzana en la trasera, porque ahí se quedan las huellas de lo lindo.

Otra queja sobre la pantalla es esa vuelta a los marcos, que son los culpables de que tengamos una diagonal de 4,7 pulgadas cuando la altura del dispositivo es de 13,84 cm. Soy más fan de la pantalla completa que ahora aplican Apple y la mayoría de las marcas, principalmente porque aprovechamos mejor el espacio disponible.

Por resumir: no es la mejor pantalla que habrás visto en un iPhone y tiene carencias evidentes, pero teniendo en cuenta que hablamos de un móvil gama media encaja en lo esperable y cumple el papel más básico para el que ha sido diseñado.

Apple lanza el teléfono en tres colores: rojo, blanco y negro. 20BITS

Tecnología: aquí sí que tenemos un smartphone de hoy

La tercera generación del iPhone SE es el teléfono más barato que se puede encontrar en el catálogo de Apple, pero la compañía de la manzana, en esta ocasión, ha subido el precio de lanzamiento con respecto al modelo anterior. En concreto, sube 40 euros en las tres versiones de capacidad comparado con su predecesor de 2020: los 64 GB cuestan 529 euros, los 128 GB 579 euros y los 256 GB 699 euros.

¿Y esto qué tiene que ver con el análisis del dispositivo en su apartado tecnológico? Pues que si la marca ha incrementado el precio se debe a que incluye en el nuevo iPhone SE su procesador más avanzado, el A15 Bionic, que es el mismo que llevan los iPhone 13 y que, entre otras cosas, le permite tener 5G.

El chip A15 Bionic tiene CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos

Tanto la conectividad 5G como la fluidez a la hora de moverte por el smartphone son clave y, en mi opinión, dos de las mejores cosas que ofrece. Pero, además, que lleve integrado el A15 Bionic nos asegura muchos años de actualizaciones de iOS -ya lleva integrada la última versión de este sistema operativo-.

Históricamente, el móvil barato de Apple ha sido siempre un superventas. De hecho, el iPhone SE de 2020 se colocó como el 8º smartphone más vendido en 2021 en el mundo. El hecho de que la compañía haya incluido su procesador de última generación es un reclamo bastante potente para que el teléfono mantenga esa línea de éxito, incluso si el precio ha subido un poco.

El iPhone SE 2022 integra el A15 Bionic, el procesador más potente en un móvil actualmente. 20BITS

Cámara: una propuesta simple, pero operativa

Para su SE, como siempre, Apple limita la propuesta de sensores a lo básico. Tenemos una sola cámara, un gran angular de 12 megapíxles, con una apertura de f/1.8, estabilización óptica y zoom digital x5. Sin demasiados fuegos artificiales aparentemente.

Pero gracias al chip A15 Bionic este iPhone gama media logra resultados bastante decentes en lo que se refiere a fotografía. Incorpora la tecnología Deep Fusion, que usa técnicas de machine learning para procesar las fotos píxel por píxel y lograr así una mayor textura y detalle en cada toma. Además, es la primera vez que en un SE tiene Smart HDR 4 -ojo, una tecnología que no lleva ni el iPhone 12-, que segmenta la imagen para aplicar diferentes ajustes en color, contraste y ruido del sujeto frente al fondo, así como ajustes de iluminación en función de cada tono de piel. El resultado es una imagen más realista y unos colores más naturales.

Asimismo, incluye otra de las últimas características de la tecnología fotográfica de Apple: los Estilos, gracias a los que podemos adaptar nuestras imágenes con más o menos contraste, siendo más o menos cálidas... no son un filtro, sino una calibración de tono, brillo o calidez que el usuario puede ajustar y seleccionar, con lo que el papel aquí del A15 es esencial.

En el terreno del vídeo, puede grabar en 4K a 24, 25, 30 o 60 fps, dispone de estabilización óptica y cámara lenta hasta 240 fps.

La cámara selfie es un sensor de 7 megapíxeles que, entre otras cosas, lleva modo retrato y grabación en 1080p a 30 fps.

El iPhone SE 2022 tiene una sola cámara, un gran angular de 12 megapíxles. 20BITS

Batería: Apple mejora la autonomía de su móvil barato

Con este modelo de iPhone SE Apple asegura hasta 15 horas en reproducción de vídeo; hasta 10 horas en streaming de vídeo y hasta 50 horas en reproducción de audio. La experiencia ha sido llegar a pasar la jornada sin problemas, lo que supone una mejora con respecto a la anterior generación.

Además cuenta con carga inalámbrica y carga rápida, alcanzando hasta un 50% de carga en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior -que por supuesto se vende por separado... es un móvil barato, pero sigue siendo Apple-.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: sin brillar demasiado en nada, en conjunto es un móvil muy resultón que te aseguran que durará muchos años tanto por resistencia externa como por su configuración interna (monta el último chip de Apple).



Lo peor: es un móvil demasiado pequeño para los tiempos que corren y los bordes de la pantalla rompen bastante la experiencia audiovisual.





Después de este análisis queda claro que lo que tenemos delante es un teléfono operativo, equilibrado y que se corresponde al precio. Ojo que esta 'manzanita' no es como lo que solemos ver en los flagships que presenta Apple cada año: este no es un móvil de última generación ni cuenta con grandes lujos, pero es que no es el concepto que se persigue.

Insisto en que opino que el objetivo de los de Cupertino con el iPhone SE es ofrecer un móvil de gama media a sus usuarios, por un precio 'asequible' y que ejecute correctamente en todos sus aspectos. Y además en este caso lo hacen incluyendo lo último de lo último en lo que a su tecnología interna se refiere, lo que para mí es un punto bastante importante.

Así, sin tener ni la mejor pantalla, ni la mejor cámara, ni la mejor batería, creo que el nuevo móvil barato de la marca merece la pena en relación calidad-precio y que sirve para aquellos que quieran formar parte del ecosistema Apple sin dejarse una fortuna.

