Los modelos Pro del iPhone 15 se sobrecalientan más de la cuenta... y Apple podría haber sabido que esto iba a pasar

El iPhone 15 acaba de lanzarse y, pese a ser uno de los móviles inteligentes más esperados del año, desde su presentación no han parado de llegarles problemas a Apple. Primero fueron las emisiones no ionizantes del iPhone 12 (ya solucionado), después las marcas del nuevo marco del titanio del 15 Pro y 15 Pro Max (que tenían una fácil solución), recientemente la queja de una tiktoker por la poca durabilidad de su batería y, ahora, varios clientes están reportando que el iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max se sobrecalientan demasiado.

Las quejas de las altas temperaturas que alcanzan los iPhone 15 Pro están llegando al foro de soporte de Apple, a Reddit y a X (Twitter), donde enseñan que el móvil alcanza temperaturas de hasta 42 °C. "El iPhone 15 Pro de titanio natural se calienta muchísimo, hasta el punto de que resulta difícil sujetarlo –cuenta el creador de contenido tech Mohit Verma-. Además, se calienta después de solo una llamada FaceTime de 2 minutos o al 'scrollerar' durante 8 a 10 minutos. Este es un problema nuevo para mí, ya que nunca me había encontrado con esto en ningún teléfono anterior".

El problema por el calentamiento surge por múltiples razones. Según los internautas, pasa cuando se está cargando, al jugar a grandes juegos AAA como Genshin Impact, pero también hay quien asegura que ocurrió sin estar usándolo.

No todos los que están comprando un iPhone 15 Pro están experimentando el sobrecalentamiento. Se trata de un defecto que solo sufren algunos. Ming-Chi Kuo, analista experto en Apple, cree que los inconvenientes no estaban relacionados con el chip de 3 nm de TSMC, sino a lo que llama "concesiones" en el diseño, como el nuevo marco de titanio, que no disipa tan bien el calor como el acero inoxidable que usaban antes.

Kuo cuenta que el sobrecalentamiento es prácticamente imposible de solucionar si se mantienen los marcos de titanio. La única solución que considera que puede haber es que la marca de la manzana limite el rendimiento del procesador A17 Pro.

Es difícil imaginarse que Apple no se había enterado de que esto iba a ocurrir si tenemos en cuenta que, en su fabricación, se realizan pruebas muy diversas. Además, en el caso de que la razón del sobrecalentamiento se deba a los bordes de titanio, los ensayos tendrían que haber sido más minuciosos, para asegurarse de que todo funcionaba perfectamente con el mismo diseño.

